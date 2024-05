Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch wissen müssen, um Ihren Tag auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

5 Dinge in Ihrer E-Mail

Ihr Tag ist hektisch. 5 Thing ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die neuesten Nachrichten sowie andere Geschichten und Videos, über die die Menschen sprechen. Melden Sie sich hier für den 5 Thing-Newsletter an.

1. Gaza

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kritisierte US-Präsident Joe Biden, nachdem die USA beschlossen hatten, eine für Israel bestimmte Bombenlieferung zu stoppen. Netanjahu behauptete, dass diese Entscheidung Israels Fähigkeit, militärische Operationen in der südlichen Gaza-Stadt Rafah durchzuführen, beeinträchtigen würde. Er erklärte weiter, dass Israel, wenn nötig, hart kämpfen werde. Das israelische Militär versicherte, dass es über genügend Waffen für seine Einsätze im Gazastreifen verfüge, aber dieser Schritt der USA könnte seine Bemühungen zur Erreichung bestimmter Ziele behindern. Darüber hinaus hat die anhaltende Krise zu einer spürbaren Angst geführt, die viele Palästinenser veranlasst hat, ihre Zeltstädte in Rafah zu verlassen.

2. Stormy Daniels

Am Donnerstag endete die Anhörung der Pornodarstellerin Stormy Daniels, die in dem Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine zentrale Rolle spielt. Während der Anhörung versuchte Trumps Anwaltsteam, Daniels' Bericht über ihre angebliche Affäre mit Trump im Jahr 2006 zu diskreditieren. Daniels verteidigte jedoch ihre Aussage und beharrte darauf, dass sie der Wahrheit entspreche, auch wenn sie mit kleinen Ungereimtheiten in einigen Details konfrontiert wurde. Trump hat die angebliche Affäre zuvor bestritten. Am Ende des Tages lehnte Richter Juan Merchan zwei Anträge der Verteidigung ab - einen Antrag auf Entlassung mit dem Argument, dass Daniels ihre Version der Begegnung geändert habe, und den anderen Antrag auf eine Revision der Nachrichtensperre, um Trump zu ermöglichen, offen über Daniels zu sprechen.

3. Cyberangriff auf das Gesundheitswesen

Ein Cyberangriff stört den Betrieb einer bedeutenden gemeinnützigen Gesundheitseinrichtung und zwingt mehrere Krankenhäuser zur Umleitung von Rettungswagen. Der Cyberangriff auf Ascension, ein in St. Louis ansässiges Netzwerk mit 140 Krankenhäusern in 19 Bundesstaaten, führt zu Störungen in elektronischen Gesundheitsakten, einigen Telefonsystemen und "verschiedenen Systemen, die für die Bestellung bestimmter Tests, Verfahren und Medikamente erforderlich sind." Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von weit verbreiteten Hacks, die in den letzten Monaten Gesundheitssysteme im ganzen Land betroffen haben. Im Februar führte ein Ransomware-Angriff auf Change Healthcare zu Abrechnungsproblemen bei Apotheken und gefährdete den Fortbestand einiger Gesundheitsdienstleister. Die Muttergesellschaft von Change Healthcare zahlte 22 Millionen Dollar an die Cyberkriminellen, um die Patientendaten in diesem Szenario zu schützen.

4. Sicherheit von Flugzeugen

Der Senat hat am Donnerstag, kurz vor Ablauf einer wichtigen Frist, einen Gesetzentwurf zur Wiederzulassung der Federal Aviation Administration (FAA) verabschiedet. Der Gesetzentwurf räumt der FAA Befugnisse für fünf Jahre ein und stellt Mittel für die Verbesserung der Flugsicherheit, die Stärkung des Schutzes von Flugreisenden und Arbeitnehmern sowie für Investitionen in die Flughafen- und Luftfahrtinfrastruktur bereit. Der Gesetzentwurf enthält Bestimmungen, die auf den anhaltenden Mangel an Fluglotsen abzielen und den Verbraucherschutz bei der Erstattung von Flugtickets verbessern. Darüber hinaus werden Schritte zur Einführung von Technologien eingeleitet, die das Risiko von Kollisionen auf der Startbahn verringern sollen. Nach mehreren Problemen mit der Sicherheit von Fluggesellschaften muss das Repräsentantenhaus nun die Gesetzgebung verabschieden, die eine breite parteiübergreifende Unterstützung hat.

5. Ukraine

Der russische Geheimdienst scheint zu versuchen, das vermeintliche "Fenster der Gelegenheit" zu nutzen, um die Luft- und Bodenangriffe auf die Ukraine zu eskalieren. Dies geschieht, nachdem Russland diese Woche einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine durchgeführt hat. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat Russland mehr als 50 Raketen und 20 Drohnen abgefeuert, die in erster Linie auf die ukrainischen Stromversorgungseinrichtungen abzielten. Nach Angaben des größten ukrainischen Energieversorgungsunternehmens ist dies der fünfte Angriff dieser Art auf seine Anlagen innerhalb der letzten sechs Wochen. In Russland veranstaltete Präsident Wladimir Putin unterdessen anlässlich des Tags des Sieges eine grandiose Parade seiner Streitkräfte. Mehr als 9.000 Personen, darunter 1.000 von der laufenden Invasion in der Ukraine, nahmen an dieser Veranstaltung teil.

AUGENBLICKE AM MORGEN

Der Eurovision Song Contest ist zurück, aber wird das Team Baby Lasagna oder Nemo das große Finale gewinnen? Erfahren Sie alle Details zum Finale am Samstag.

Beethovens Haare erzählen von Bleivergiftung, sagen WissenschaftlerLudwig van Beethovens Haare zeigen Anzeichen für eine chronische Bleiexposition, die möglicherweise die Taubheit des berühmten Komponisten verursacht hat. Lesen Sie mehr über die neuen Erkenntnisse.

Ein neuer "Herr der Ringe"-Film kommt 2026 auf Sie zuDas Team, das hinter den milliardenschweren "Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Filmen steht, tut sich zusammen, um zwei weitere Filme zu produzieren.

Justin und Hailey Bieber erwarten ihr erstes gemeinsames Kind "Baby, Baby, Baby, oh!" Das Paar hat dieses Video geteilt, auf dem Hailey Biebers Babybauch zu sehen ist.

Oprah Winfrey gibt zu, einen unerreichbaren Standard für Diäten gesetzt zu habenOprah Winfrey hat zugegeben, dass sie in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, unrealistische Standards für Gewichtsverlust und Diäten zu setzen.

QUIZZEIT

Wie heißt das Boeing-Raumschiff, dessen Start diese Woche verschoben wurde?A. VoyagerB. StarlinerC. GalacticaD. Phoenix

Versuchen Sie das Quiz!

Letzte Woche haben 42% der Leser, die an diesem Quiz teilgenommen haben, acht oder mehr Fragen richtig beantwortet. Wie werden Sie abschneiden?

In den letzten zwei Wochen wurden in den USA etwa 300 Tornados gemeldet. Normalerweise sind die Monate April und Mai die Monate mit den meisten Tornados, aber dieser Monat war besonders ereignisreich.

ZITAT VON HEUTE

"Mit diesem Video haben wir das Ziel nicht erreicht, und wir bedauern das.

-- Apple entschuldigt sich für seine umstrittene iPad Pro Werbung. Die Werbung zeigt Objekte wie Musikinstrumente, Farbdosen und ein Arcade-Videospiel aus den 80er Jahren, die von einer massiven Hydraulikpresse zerdrückt werden. Als sich die Metallplatten der hydraulischen Presse heben, wird das neue iPad Pro von Apple enthüllt. Viele Online-Nutzer kritisierten diese Werbung heftig und behaupteten, sie fördere die Zerstörung der menschlichen Kreativität und Kunst durch die Technik.

DAS WETTER VON HEUTE

Sehen Sie hier Ihre lokale Wettervorhersage.

ENDLICH ...

Hausbesitzer genießen Bären in ihrem PoolEine Bärenfamilie ist zu einer Internet-Sensation geworden, weil sie sich regelmäßig einen Pool in einem Hinterhof in Kalifornien "ausleiht". Sehen Sie sich das Video hier an.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com