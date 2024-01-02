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Zorlu sakatlık sürecinin ardından Ana Konjuh, Avustralya Açık elemelerini kazanarak grand slam dönüşüne yaklaştı

Tenis yıldızı Ana Konjuh, Dubai'deki Avustralya Açık elemelerinde Anna-Lena Friedsam'ı geride bırakarak iki yıldan uzun bir süre sonra ilk grand slam turnuvasında yarışma umutlarını canlı tuttu.

 and  Ann Bradley
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Zorlu sakatlık sürecinin ardından Ana Konjuh, Avustralya Açık elemelerini kazanarak grand slam dönüşüne yaklaştı

Eski bir dünya 20 numarası olan Konjuh, 18 ay boyunca oyundan uzak kaldı ve genç kariyeri boyunca dört dirsek ameliyatı geçirdi.

Ancak dördüncü seribaşı Friedsam karşısında aldığı 6-2 6-7 6-4'lük galibiyetle Pazar günü elemelerin ikinci turuna yükseldi ve 2018'deki Wimbledon'dan bu yana ilk büyük turnuvasında oynama şansını artırdı.

Elemeler için wildcard alan 23 yaşındaki Hırvat oyuncu, Alman Friedsam'ın geri dönüşü ve karar setinde bir break üstünlüğü elde etmesinden önce rahat bir şekilde 6-1 5-2 öndeydi.

Ancak Konjuh son üç oyunda toparlandı ve şu anda Avustralya Açık ana çekilişinde bir yerden potansiyel olarak iki oyun uzakta.

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Konjuh, Dubai'de düzenlenen Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Temmuz 2017'de kariyerinin en yüksek sıralaması olan 20. sıraya ulaşan ancak o zamandan bu yana dünyada 476. sıraya gerileyen Konjuh, Avustralya Açık web sitesine verdiği demeçte, "Son birkaç yılda çok şey yaşadım ve en üst seviyeye çıktım, bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum" dedi.

"Oraya ulaşmak için tüm adımlardan tekrar geçmek zorunda kalmak zor, sinir bozucu.

"Şu anda sadece rekabet etme ve sağlıklı olma şansına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum ve sanırım şu anda bu şeylerin değerini çok daha iyi anlıyorum."

Avustralya Açık elemeleri ilk kez yurtdışında gerçekleşiyor ve kadınlar maçları Dubai, BAE'de, erkekler ise Doha, Katar'da düzenleniyor.

Elemeler Çarşamba günü sona erecek ve turnuvanın kendisi 8 Şubat'ta başlayacak - koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen bir başlangıç tarihi.

Elemelerin ilk gününde 2012'de Fransa Açık'ta ikinci olan Sara Errani ve geçen yıl Amerika Açık'ta çeyrek finale yükselen Tsvetana Pironkova da galibiyet elde etti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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