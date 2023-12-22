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Zlatan Ibrahimovic yeni Asteriks ve Oburiks filminde ilk kez oyunculuk yapacak

İtalya'nın Sanremo müzik festivalinde bir şarkıcının hayatını örnekleyen AC Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, yeni bir Asteriks ve Oburiks filminde rol aldıktan sonra şimdi de oyunculuğa el atacak.

 and  Carmen Simpson
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Zlatan Ibrahimovic yeni Asteriks ve Oburiks filminde ilk kez oyunculuk yapacak

İsveçli oyuncunun 'Asteriks ve Oburiks: İpek Yolu' filminde rol alacağına dair haberler, Ibrahimovic'in Instagram sayfasında oynayacağı karakterin adı olan 'Antivirüs' yazılı bir resim paylaşmasıyla doğrulanmış gibi göründü.

39 yaşındaki oyuncu Mart ayında İtalya'nın Sanremo festivalinde Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic ile düet yapmış ve oyunculuğu denemek istediğini söylemişti.

Ancak Guillaume Canet'nin yönettiği ve 2022'de gösterime girmesi planlanan Asteriks filminde rol alacağı haberi sürpriz oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 17 golle Milan'ın en skorer oyuncusu olan forvet oyuncusu, mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle henüz yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varmış değil.

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Kaynak: edition.cnn.com

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