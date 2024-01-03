Zlatan Ibrahimovic AC Milan'ın AS Roma'yı yendiği maçta kariyerinin 400. lig golünü attı

40 yaşındaki İsveçli oyuncu ilk yarıda harika bir serbest vuruşla skoru açarak İtalya ligindeki 150. golünü kaydetti.

Ardından Franck Kessié, Ibrahimovic'in Roma'dan Roger Ibañez tarafından ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı noktasından konuk ekibin farkı ikiye çıkardı.

Bu dönüm noktası gol, Ibrahimovic'in İsveç, Hollanda, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve ABD'de elde ettiği başarıların ardından hala en üst seviyede oynayabileceğini bir kez daha hatırlattı.

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Theo Hernández'in 25 dakika kala ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla Roma'ya bir umut ışığı doğdu ancak ev sahibi ekip ancak 93. dakikada Stephan El Shaarawy ile bir teselli golü bulabildi.

Milan bu galibiyetle Salernitana'yı 1-0 yenen Napoli ile puanını eşitleyerek Serie A'nın zirvesine yerleşirken, bu iki takım şimdiden üçüncü sıradaki Inter Milan'a yedi puan fark attı.

Roma'nın Mourinho yönetiminde evinde aldığı ilk yenilgi olsa da kulüp Şampiyonlar Ligi elemelerinde dördüncü ve son sırada yer almaya devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com