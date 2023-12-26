Zhou Guanyu dramatik kazadan sağ kurtulurken Carlos Sainz Britanya GP'sinde ilk F1 zaferini elde etti

Zhou'nun aracının starttan kısa bir süre sonra ters dönerek çitlere çarpmasının ardından yarış yeniden başlatılmak zorunda kaldı.

Bu durum uzun bir gecikmeye neden oldu ancak sürücü sağlık merkezinde değerlendirildikten sonra uygun olduğu açıklandı.

Yarış yeniden başladıktan sonra, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez araçlarında hasar gördüler ve Ferrari'den Sainz ve Charles Leclerc'in güçlü bir liderlik kurmasına izin vererek sıralamada düştüler.

Ancak 10 tur kala gelen güvenlik aracı Perez'in tekrar temasa geçmesini sağladı ve hem o hem de Lewis Hamilton yarışın heyecan verici sonunda Leclerc'i geçerek sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Güvenlik aracından sonra takım arkadaşını da geride bırakan Sainz, çizgiyi ilk sırada geçtikten sonra duygularını dizginlemekte zorlandı.

Yarıştan sonra duygusal bir açıklama yapan Sainz, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanılmazdı" dedi. "Unutamayacağım çok özel bir gündü.

"Kolay değildi, denge konusunda biraz zorlandım [...] ama tüm bunlara rağmen inancımı korudum."

Korkunç kaza

Yarış öncesinde büyük bir heyecan vardı ve start öncesinde çok sayıda dünya yıldızı gridde yerlerini aldı.

Ancak yarış başladıktan kısa bir süre sonra, ilk turda yaşanan büyük çarpışmanın ardından bu heyecan yerini gerginliğe bıraktı.

Görüntüler, George Russell ve Pierre Gasly'nin de dahil olduğu dramatik bir olayda Zhou'nun Alfa Romeo'sunun baş aşağı döndüğünü gösteriyordu.

Zhou'nun aracı pistte baş aşağı savruldu ve ardından çitlere çarpmadan önce lastik bariyerinin üzerinden takla attı.

Gergin bir haber bekleyişi sırasında sağlık görevlileri Çinli sürücüyle ilgilendi ve sonunda ciddi bir yaralanma yaşamadan sedyeyle ambulansa taşındı.

"Ben iyiyim, her şey yolunda. Halo bugün beni kurtardı. Nazik mesajlarınız için herkese teşekkürler," diye tweet attı Zhou kazadan sonra.

Olay sonucunda ayrı bir kazaya karışan Williams Racing sürücüsü Alex Albon, tedbir amaçlı kontroller için Coventry Hastanesi'ne götürüldü.

Uzun bir bekleyişin ardından yarış, Verstappen'in ilk start sırasında Sainz'i geçmesine ve Hamilton'ın başlangıçta beşincilikten üçüncülüğe atlamasına rağmen, orijinal grid pozisyonlarında ayakta startla tekrar başladı.

Yeniden başlama temizdi ama dramasız değildi. Ferrari ve Red Bull araçları ilk dört sıra için birbirleriyle mücadele ederken, Perez aracında hasar meydana geldi ve zorunlu pitstop sonrasında sıralamada geriye düştü.

Sainz başlangıçta Verstappen'i uzak tutmak için iyi iş çıkardı ancak Red Bull sürücüsü kısa süre sonra onu geçerek liderliği ele geçirdi.

Ancak son F1 şampiyonunun lastiğinin patlaması ve aracının arka kısmında hasar oluşması uzun sürmedi.

Bir pit stopun ardından ve performansının düşmesiyle, Silverstone'da hafta sonu boyunca sürücüyle alay eden bazılarının sevincine rağmen yarışı fiilen sona erdi.

İki Ferrari'nin yarıştan galip ayrılacağı düşünülürken, güvenlik aracı Perez ve Hamilton'ın podyuma çıkmak için mücadele etmesine olanak tanıyarak alanı tekrar birleştirdi.

Sainz spordaki ilk galibiyetini önümüzdeki hafta Avusturya'da bir başka galibiyetle sürdürmeyi umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com