Zayıflatıcı bir parazit hastalığının neredeyse yok edilmesi Carter'ın mirasının bir ayağıdır

Carter, güvenli içme suyuna erişimi olmayan ve Gine solucanı adı verilen ihmal edilmiş bir tropikal hastalığa yakalanan insanların sağlığı konusunda neredeyse daha endişeli görünüyordu.

Basın toplantısında "Ben ölmeden önce Gine solucanının tamamen ortadan kaldırıldığını görmek istiyorum" dedi. "Ben ölmeden önce son Gine solucanının da ölmesini istiyorum."

Vakfının Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 98 yaşındaki Carter bakımevinde kalıyor ve kalan günlerini evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor - ancak Carter yaşamı boyunca binlerce yıldır insanların başına bela olan yıkıcı bir parazitin neredeyse sonunu getirdi.

Nobel Barış Ödülü sahibi, birkaç yıl önce Nijerya'daki çalışmaları hakkında gazetecilerle konuşurken, çok sayıda vakanın görüldüğü bir köye yaptığı geziyi anımsadı.

"Büyük bir konvoyla seyahat ediyorduk," dedi 2017 yılında. "Yolda ilerliyorduk ve ilkokul çocuklarının elinde 'Dikkat et, Gine kurdu. İşte Jimmy Carter geliyor' yazıyordu. Bu benim için neredeyse Nobel Ödülü kadar iyi bir şeydi."

Eradikasyon yüksek bir çıta. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 75 yıllık tarihi boyunca sadece iki hastalığın tamamen ortadan kaldırıldığını onaylamıştır: çiçek ve rinderpest. DSÖ ayrıca üç poliovirüs türünden ikisinin de eradike edildiğini düşünmektedir.

Uzmanlar gine solucanının da bu listeye katılmaya yakın olabileceğini söylüyor.

Parazit solucan, zayıflatıcı ağrı ve komplikasyonlara neden olabilir, yaşamları kesintiye uğratabilir ve önemli bir mali yük getirebilir. 1980'lerin ortalarında, Carter dikkatini soruna çevirdiğinde yaklaşık 3,5 milyon insan parazite sahipti, ancak Carter Center'ın ilk toplamlarına göre vaka sayısı 2022 itibariyle sadece 13'e düştü.

Ekibi, eski bir ABD Başkanı'nın ABD'de bile bulunmayan bir parazitten dünyayı kurtarma çabasına liderlik etmeye karar vermesinin, onun ne tür bir lider olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Carter Center'ın sağlık programları basın irtibat görevlisi Emily Staub, "Bu cesur ve akıllara durgunluk veren bir fikir," dedi. "Sadece ondan bahsetmiyorum. Carter Center'da aşısı, bağışıklığı ve ilacı olmayan bir hastalığı ortadan kaldırmaya karar veren bir grup insandan bahsediyorum. Binlerce yıllık bir hastalık ve bir yıllık bir kuluçka dönemi var. İhtimaller tamamen aleyhinize işliyor. Ve bu hastalığa yakalanan insanlar binlerce farklı dil konuşuyor ve bazılarının yabancılarla hiç etkileşimi olmamış.

"Başkan Carter iki ayağıyla birden atladı."

Merkezin Gine Solucanı Eradikasyon Programı Direktörü Adam Weiss, 1980'lerde, orada çalışmaya başlamadan önce, Carter Center personelinin hastalığın ortadan kaldırılmasına nerede yardımcı olabileceklerini araştırdıklarını söyledi.

O dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Carter'ın eski uyuşturucu çarı Dr. Peter Bourne'du. Gine kurdu da dahil olmak üzere kirli içme suyundan kaynaklanan hastalıklar hakkında konuşmak için Carter Center'ı ziyaret etti. Başka hiç kimse bu sorunu üstlenmek istemedi. Birçoğu bunun çok ürkütücü olduğunu düşünüyordu.

Sloganı "barışı sağlamak, hastalıklarla savaşmak ve umut inşa etmek" olan Carter Center, Gine solucanı sorununu başkalarının çabalarını tekrarlamadan çözebileceğine karar verdi.

Weiss, "Bu kimsenin bir şey yapmadığı bir konuydu ve sorunun büyüklüğünü gördü ve harekete geçmesi gerektiğini biliyordu" dedi. "Bir kez gördüğünüzde sırtınızı dönemezsiniz."

Carter, Nijerya ve Gana'ya yaptığı seyahatlerde hastalığın etkilerini ilk elden görmüştü. Ziyaret ettiği bir köyde neredeyse herkeste Gine kurdu vardı.

Weiss, "Sanırım birçoğumuz gibi, bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda ve bunun büyüklüğü karşısında şaşkına döndüğünüzde, bilirsiniz, o da bu konuda bir şeyler yapmaktan başka seçeneği olmadığını bilerek ayrıldı" dedi.

'Küçük ejderhaların sıkıntısı'

Gine kurdu hastalığı, Latince'de "küçük ejderhalar hastalığı" anlamına gelen dracunculiasis olarak da bilinir. Dracunculus medinensis adı verilen bir parazitten kaynaklanır ve mikroskobik su pireleriyle kirlenmiş filtrelenmemiş su içtiklerinde insanlara ve hayvanlara bulaşır.

Su pireleri insan ya da hayvanın içinde öldüğünde, mide ve bağırsak duvarından geçerek karın bölgesindeki bağ dokusu içinde yaşayan ve çiftleşen solucan larvalarını serbest bırakırlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, hamile bir dişi solucan 3 fit uzunluğa ve pişmiş bir spagetti ipliği kadar genişliğe kadar büyüyebilir.

İlk enfeksiyondan yaklaşık bir yıl sonra, dişinin doğum yapma zamanı geldiğinde, derinin hemen altında, tipik olarak bacaklarda veya ayaklarda bir yere taşınır. Bir kabarcık oluşur ve patlar ve solucan yavaşça ortaya çıkarak büyük bir acıya neden olur.

Sağlık çalışanları, birçok insanın kabarcığı suya batırarak acısını hafifletmeye çalıştığını, ancak solucanın suyla temas ettiğinde, döngüyü yeniden başlatmak için milyonlarca larva saldığını söylüyor. Bunun yerine, parazitlerin nasıl yayıldığı konusunda eğitim vermek ve içme suyunu temiz tutmaları gerektiğini bilmelerini sağlamak zorunda kaldılar.

Parazit, en azından eski Mısır'a kadar uzanan bir geçmişte insanlar için bir sorun olmuştur. 1700'lerde Manchester'daki arkeologlar, ayakları ve alt bacakları kesilmiş genç bir mumyada, belki de enfeksiyonla ilişkili olarak kireçlenmiş bir solucan buldular. Bazı akademisyenler, eski İsraillilerin Sayılar 21:6'da Rab tarafından gönderilen "ateşli yılanlar" tarafından takip edildiklerini anlatırken aslında Gine solucanını tarif ettiklerine inanmaktadır.

Gine kurdu ağrılı bir şekilde ortaya çıkmasının yanı sıra ateş ve şişmeye de neden olabilir. Kişide ayrıca sepsis gibi ikincil bir enfeksiyon ya da eklemleri deforme edebilecek veya kilitleyebilecek enfeksiyonlar gelişebilir. CDC'ye göre bazen sakatlık kalıcı olabilir.

Gine kurdu için özel bir tedavi yoktur. İnsanlar hala binlerce yıldır kullanılan aynı tekniği kullanmaktadır: solucanı küçük bir çubuğun veya gazlı bez parçasının etrafına sarmak. Solucan birkaç gün içinde çıkabilir, ancak tam olarak ortaya çıkması genellikle haftalar alır ve çıkaran kişinin kırılmaması ve ek enfeksiyona neden olmaması için dikkatli olması gerekir.

Hastalık yıkıcıdır ve insanlar solucan ortaya çıkarken çalışamadıkları için önemli bir mali yüktür. Ve parazite karşı bağışıklık olmadığı için birden fazla kez yakalanabilirler.

Uygulamalı bir lider

Carter, 80'lerden bu yana hastalığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için özel ve kamu ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Yerel liderler, cumhurbaşkanları, sağlık bakanlıkları ve Bill ve Melinda Gates Vakfı, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve WHO ve CDC gibi sağlık kuruluşları gibi uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği yaptı.

Carter Center, para ve farkındalık yaratmanın yanı sıra köy bazlı gözetim sistemi kurdu, halkı parazitin nasıl yayıldığı konusunda eğitti, larvasit dağıttı, yeni temiz su kuyularının açılması için destek sağladı ve bez tabanlı su filtreleri dağıttı.

Filtreler, Carter'ın 1989 yılında Seagram'ın içki varisi Edgar Bronfman ile yediği bir öğle yemeğinde ortaya çıktı. Carter suyun nasıl daha güvenli hale getirileceğini açıklamak için bir peçete kullandı. DuPont kimya şirketinin büyük bir kısmına sahip olan Bronfman, bilim adamlarına suyu filtreleyebilecek bir malzeme tasarlattı.

Weiss, Carter'ın Gine solucanı programında hiçbir zaman uzaktan bir figüran olmadığını söyledi. Başından itibaren ve 90'lı yaşlarının başlarına kadar işin içindeydi. Yerel paydaşlarla üç gün üst üste sekiz saatlik toplantılara rehberlik edebilir ve bir sonraki görevi üstlenmek için hala enerjik olabilirdi.

Weiss, "41 yaşındayım ve yorgundum," dedi. "Ama o hiç durmazdı. Jon Stewart'a çıkıp bir boru filtresi alıp havaya kaldırır ve Gine solucanı hakkında konuşurdu ve sonra İngiltere'deki Lordlar Kamarası ile konuşup onlardan yardım isterdi ve 'eğer bunu yapabilirsek, birlikte çalışırsak ve teknik ve mali kaynaklarımızı bir araya getirirsek, harika şeyler başarabiliriz' diye açıklardı. Bunu yapmak için özel bir insan olmak gerekir."

Carter'ın etkilenen bölgelere yaptığı geziler de yardımcı oldu. Örneğin, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile hastalık hakkında konuşmak için yaptığı ziyaretin ardından, merkezin programı vakaları aramak için yerel halkla birlikte çalıştı. Çalışmaları koordine etmek için komiteler oluşturdular, yeni kuyular açtılar ve larvasit ve DuPont filtreleri dağıttılar. Ayrıca, kimsenin suyu kirletmediğinden emin olmak için yerel göletleri koruyacak ve hasta olanlar için su getirecek yerel yaşlılarla da çalıştılar .

Weiss, "Bu gölet ya da baraj bekçileri harikadır ve daha sonra insanlar geldiklerinde onları eğitebilir ve neden suya girmemeleri gerektiğini açıklayabilir ve ayrıca filtreleri dağıtabilirler" dedi.

Cater, 1995 yılında Sudan'daki iç savaşta dört aylık bir "Gine solucanı ateşkesi" bile müzakere ederek sağlık çalışanlarına vakaların bulunduğu yaklaşık 2.000 köye ulaşma fırsatı verdi. Çalışanlar Sudan'daki herkese yetecek kadar yüz binlerce bez filtre ve milyonlarca saman filtre dağıttı. Ve işe de yaradı. 2011'de bağımsızlığını kazandığında Güney Sudan'da kayıtlı insan vakası sıfırdı ve sadece bir hayvan vakası vardı. 2022 yılında ise sadece bir avuç vaka vardı.

Milyonlarca vaka önlendi

Clemson Üniversitesi'nde genetik ve biyokimya profesörü olan ve araştırmaları bir başka tropikal hastalık olan tripanosomiasis ya da Afrika uyku hastalığına odaklanan Dr. Kimberly Paul, "İhmal edilen tropikal hastalıklara ihmal edilen tropikal hastalıklar denmesinin bir nedeni var" diyor. "İhmal edilen tropikal hastalıklar endemik oldukları ülkelerde yıkıcıdır, ancak dış dünya büyük ölçüde bunlardan habersizdir. Ve orada ilaç ya da aşı geliştirmek için ekonomik bir pazar yok.

"Bir hastalıktan tamamen kurtulmak çok büyük bir zorluk" diye ekledi. "Sadece 'hayır, bunu yapmamızın imkanı yok' demek yerine denemeye başlamalarından bile etkilendim. "

Paul, kalan son Gine kurdu vakalarını bulmanın zor olacağını ve "çok fazla dedektiflik çalışması" gerektireceğini söyledi. Eğer bir köyde yıllardır vaka görülmemişse, köy sakinleri eski yöntemlere geri dönmek isteyebilir. "Bir süre daha yok olmaya yakın olacağımızı hissediyorum," diyor ama umutlu.

Paul, "Herkes onurlu bir yaşamı hak ediyor," dedi. "Bu bulaşıcı hastalıkların yoksulluk döngüsünü güçlendirmek ve bu ülkeleri bir nevi aşağıda tutmak açısından ne kadar yıpratıcı olduğunu öğrendim. Bu çabalar önemli."

Carter Center, Carter'ın çabalarının 17 ülkede hastalığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu ve "dünyanın en yoksul ve en ihmal edilmiş insanları" arasında en az 80 milyon vakayı önlediğini söylüyor.

DSÖ şu anda 200 ülke, bölge ve yörenin Gine solucanı hastalığından ari olduğunu belgelemiştir. Sertifika alabilmek için ülkenin sıfır bulaşma vakası bildirmesi ve en az üç yıl üst üste hastalık gözetimini sürdürmesi gerekmektedir. Sudan ön belgelendirme aşamasında olup, geriye hastalıktan ari olduğu belgelenmemiş sadece altı ülke kalmıştır.

Bill & Melinda Gates Vakfı CEO'su Mark Suzman, kampanyanın çeşitli hastalıklarla mücadele çabaları üzerinde dalgalanma etkileri olduğunu söyledi.

Suzman CNN'e gönderdiği e-postada "Başkan Carter hayatları daha iyiye doğru değiştirmekten asla vazgeçmedi" dedi. "Onun şefkati ve kahramanlık ruhu yıllar boyunca Gates Vakfı liderlerine ve çalışanlarına ilham verdi. En büyük yoksulluk içinde yaşayanların sağlığını ve yaşamlarını iyileştirmek amacıyla ihmal edilen tropikal hastalıkların yükünü azaltmak ve ortadan kaldırmak için kendisiyle ve Carter Center ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz."

Weiss gibi ekip üyeleri, Carter'ın Afrika'da yerel liderlerle birlikte çalışarak Gine solucanını yok etme çabalarının Güney Sudan gibi yerlerde kalıcı hükümet yapılarının kurulmasına nasıl yardımcı olduğunu izledi.

Weiss, kampanyanın hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu, ancak Carter'ın çalışmalarının daha geniş bir miras bıraktığını söyledi.

Weiss, "Başkan Carter'ın bir araya getirme gücüyle ve yıllar boyunca bir araya getirdiği tüm harika insanlarla birlikte insan hakları, güvenlik ve emniyet ile liderlik fırsatlarını bir araya getirmesi inanılmaz" dedi. "O masaya oturduğunda, insanlar sahiplenmeyi ve sorumluluğu kabul etmeleri ve birlikte çalışmaları gerektiğini anlıyorlar ve bu da hesap verebilirliği getiriyor ve insanlar birlikte daha iyisini yapmak için motive oluyorlar."

