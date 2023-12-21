Zack Snyder'ın 'Rebel Moon' filmi bir bilimkurgu destanına son noktayı koyuyor, ama çok iyi bir film değil

Filmin kısa tanımı, görsel açıdan hırslı yönetmenin bir "Yıldız Savaşları" filminde şansını denemesine izin vermek olabilir, ancak bu aslında 1980'de Roger Corman tarafından uzayda geçen "Yıldızların Ötesinde Savaş "a uyarlanan "Muhteşem Yedili "ye (ya da "Yedi Samuray "a, hangisini seçerseniz) daha çok borçlu olan hikayenin temelini zayıf bir şekilde temsil ediyor.

Ne yazık ki, bu düşük bütçeli çaba bile "Asi Ay "ın toplayabileceğinden daha iyi karakterler yarattı ve iki bölümlü yapının serbestliği sadece Snyder'ın (hikayeyi yazan, senaryoda işbirliği yapan ve aynı zamanda görüntü yönetmeni olarak görev yapan) tanıtımları pek de hoş olmayan şekillerde dolgunlaştırmasına izin veriyor.

Sadece bir dünya değil, tüm bir galaksi inşa eden "Asi Ay", kraliyet ailesinin öldürüldüğü ve gezegenlerini zorba bir naibin çizmesi altında bırakan bir evrenin portresini çiziyor. Eski bir asker olan Kora'nın (" The Mummy " ve "Kingsman: The Secret Service "ten Sofia Boutella) sessiz sedasız sığındığı, gözden uzak küçük bir karakoldaki çiftçi topluluğuna odaklanıyor.

Amiral Noble (Ed Skrein, "Inglourious Basterds" filmindeki Christoph Waltz'a gönderme yaparak belki de en dikkat çekici varlık) önderliğinde imparatorluğun (daha iyi bir tanım olmadığı için) faşist birlikleri geldiğinde, köylüler savaşmakla teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırlar. Harekete geçmelerine birkaç hafta kala, Kora çiftçi Gunnar'la (Michel Huisman) birlikte kendilerine yardım edebilecek paralı askerler bulmak için yola çıkar ve şansın kendilerine karşı olduğunu fark eder.

Bu yapı, Kora'nın Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair ve "Justice League" mezunu Ray Stevens'ın da yer aldığı ekibi bir araya getirirken arka plan hikayesini ete kemiğe büründürmesi için zaman tanıyor.

Yine de, "Watchmen "den bu yana süper kahraman pozu sanatında ustalaşmış olan Snyder'ın stilistik yeteneklerine rağmen, büyük hikayeye ya da hatta hikayenin daha küçük yönlerine yatırım yapmak için yeterli neden yok. Film geniş bir ölçeğe ve kapsama sahip olsa da, ağır çekim sekanslara olan aşırı bağımlılık ("300 "de çok daha iyi sonuç vermişti) aksiyonun heyecanını arttırdığı kadar köreltiyor da.

Belirtildiği gibi, Netflix için, Snyder'ın hayran kitlesinin hevesli doğasıyla uyumlu olarak, abonelere bir etkinlik gibi hissettiren bir şey için gelmeleri için bir neden vermek, yatırımı haklı çıkarabilir (ve eğer değilse, hizmet şüphesiz rakamları bunu önermek için döndürmenin bir yolunu bulacaktır).

Ancak çok farklı bir tür filmi olan korku-hırsızlık karışımı "Army of the Dead "den sonra Zack Snyder'ın işine el atmak, bu ortaklığın vaatlerini yerine getirmekle aynı şey değil. "Asi Ay" televizyon ekranında bile büyük ve gösterişli görünebilir, ancak drama olarak çalışması açısından bir asi bağırışından çok, düşük anahtarlı bir asi homurtusu.

"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" 21 Aralık saat 22:00'de Netflix'te gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com