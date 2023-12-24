Yüzüstü düşmesine rağmen Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw Londra Maratonunu kazanan en genç sporcu oldu

Bu olay rakiplerine göre zaman kaybetmesine neden oldu ve daha sonra yüzüstü düşmenin "canını acıttığını" itiraf etti.

Ancak bu durum 23 yaşındaki sporcunun Pazar günü tarih yazmasına engel olmadı ve sonunda çizgiyi ilk sırada geçerek Londra Maratonu'nun en genç galibi oldu.

İki saat 17 dakika 25 saniyede elde ettiği zafer, kadınlar yarışında şimdiye kadarki en hızlı üçüncü zaman, tarihteki en hızlı çıkış zamanı ve Etiyopya rekoru oldu.

İlk rekabetçi maratonunu Nisan ayında koşan Yehualaw, bitime dört mil kala mola verdi ve 24. kilometrede 4:43'lük olağanüstü bir derece yaptı.

2021 şampiyonu Joyciline Jepkosgei 41 saniye geride yarışı ikinci sırada tamamlarken, EtiyopyalıAlemu Megertu üçüncü oldu.

Erkekler yarışında ise Kenyalı Amos Kipruto iki saat dört dakika 39 saniyede bitirerek ilk kez kazandı.

Marcel Hug ve Catherine Debrunner sırasıyla erkekler ve kadınlar tekerlekli sandalye şampiyonluklarını alarak yeni parkur rekorları kırdılar.

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Kaynak: edition.cnn.com