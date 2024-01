Yüzlerce göçmen New Jersey'e bırakıldı, New York'taki kısıtlamaları atladı

New York Belediye Başkanı Eric Adams tarafından geçen hafta yayınlanan emir, New York'a göçmen taşıyan charter otobüs şirketlerinin New York acil durum yönetimi yetkililerine yolcularının manifestolarını ve varışlarından en az 32 saat önce tahmini bırakma zamanlarını ve yerlerini vermelerini gerektiriyor.

Adams bu emri, Teksas ve Cumhuriyetçilerin yönettiği diğer bazı eyaletlerin on binlerce göçmen ve sığınmacıyı uçak ve otobüslerle Demokrat belediye başkanlarının bulunduğu büyük şehirlere, çoğu zaman çok az haber vererek ya da hiç haber vermeden göndermek için aylardır sürdürdükleri çabalara yanıt olarak yayınladı.

Secaucus, NJ Belediye Başkanı Michael Gonnelli'nin yaptığı basın açıklamasına göre, bu hafta sonu en az dört otobüs Secaucus Junction tren istasyonuna uğradı ve ilk otobüs Cumartesi sabahı geldi.

Gonnelli, "Anladığımız kadarıyla göçmenler tren istasyonuna bırakıldıktan sonra New York'a giden trenlere binmişler," dedi. "Şu anda göçmenler için tren biletlerinin temin edildiği ve nihai varış noktalarına doğru ilerledikleri görülüyor."

Gonnelli, "otobüs operatörlerinin göçmenlerin nihai varış yerleri olan New York'a ulaşmalarını sağlamak için sistemde bir boşluk bulduklarının" anlaşıldığını söyledi.

Jersey City, eskiden Twitter olarak bilinen X'te Pazar günü yaptığı bir paylaş ımda, acil durum yönetimi ofisinin "Teksas'ın çeşitli yerlerinden yaklaşık 10 otobüs ve Louisiana'dan bir otobüsün yaklaşık 400 göçmenle Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton dahil olmak üzere eyalet genelindeki çeşitli transit istasyonlarına ulaştığını" öğrendiğini söyledi.

Adams geçen hafta yaptığı açıklamada, New York'a son bir ay içinde 14.700'den fazla yeni göçmenin geldiğini söyledi. Belediye Başkanı geçen hafta "Teksas'tan bir gecede 14 otobüs dolusu göçmenin geldiğini ve bunun bir gecede kaydedilen en yüksek sayı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Cuma günü Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletinin Ağustos 2022'den bu yana 33.600'den fazla göçmeni New York'a taşıdığını açıkladı.

New York Belediyesi sözcüsü Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada "Abbott sığınmacılara siyasi piyon muamelesi yapmaya devam ediyor ve bunun yerine aileleri gecenin soğuğunda, karanlığında New York'a seyahat etmeleri için tren biletleriyle birlikte çevre şehir ve eyaletlere bırakıyor" dedi.

Sözcü, "İşte tam da bu nedenle, göçmenleri bu zulme karşı korumak için benzer bir idari eylemde bulunmalarını teşvik etmek üzere emrimizi yayınlamadan önce çevre şehirler ve ilçelerle koordinasyon halindeydik" dedi.

CNN yorum için New Jersey Valisi Phil Murphy'ye ulaştı.

300'den fazla göçmen özel uçakla Teksas'tan Illinois'e uçtu

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, hafta sonu boyunca yüzlerce sığınmacı da Illinois'deki Rockford Uluslararası Havaalanı'na geldi. Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, X'te yaptığı bir paylaş ımda bunun "Teksas valisinin sığınmacıları özel uçakla taşıdığı kaydedilen ikinci örnek" olduğunu söyledi.

Göçmenler Pazar sabahı yerel saatle 01.00 sularında varmışlar ve daha sonra Chicago'ya giden otobüslere bindirilmişlerdir.

Rockford şehir yetkilileri Facebook'ta yaptıkları açıklamada, daha fazla uçağın inmesi halinde, "bu süreç boyunca ilgili herkesin güvenliğini sağlamak üzere lojistik ve planlamayı koordine etmek için" yerel Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçireceklerini söyledi.

Abbott tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre Teksas, Ağustos 2022'den bu yana Chicago bölgesine 28.000'den fazla sığınmacı gönderdi.

Belediye Başkanı Johnson Pazar günü CBS'in "Face the Nation" programında Chicago'daki "sürdürülemez" durumu "yerel yönetimlerin sübvanse etmesi istenen uluslararası ve federal bir kriz" olarak tanımladı.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, bu ayın başlarında Chicago, Teksas'tan gelen ve şehir genelinde göçmenleri bırakan "haydut otobüslerle" mücadele etmek için bir şehir yönetmeliği çıkardıktan sonra otobüslere el koymaya ve çekmeye başladı.

Senatör Graham Ukrayna ve İsrail'e yardımın ertelenmesinde sınır krizini gerekçe gösterdi

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham Pazar günü yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin, sınır güvenliği konusunda bir anlaşma yapılmadığı sürece Ukrayna ve İsrail'e yardım yapılamayacağı yönündeki tutumlarını sürdüreceklerini söyledi.

CBS'in "Face the Nation" programında konuşan Graham, "Ukrayna'ya umutsuzca yardım etmek istiyorum ama kendimize de yardım etmeliyiz" dedi. "Sınır hala bozukken Güney Carolina'ya dönüp Ukrayna ve İsrail'e yardım etmekten bahsedemem."

Sınır krizini "Amerika için bir ulusal güvenlik kâbusu" olarak nitelendiren Graham, Cumhuriyetçilerin yardım için müzakerelere katılmasını umduğunu söyledi.

Senatör, müzakerecilerin Biden yönetiminden, yetkililerin sınırdaki göçmenleri hızlı bir şekilde geri çevirmesine izin veren ve o zamandan beri süresi dolan bir pandemi dönemi kısıtlaması olan Başlık 42'yi sınırı geçen insanları sınır dışı etmek için kullanmaya başlamasını istemeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca eski başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edileceğini söyledi.

Meksikalı yetkililer sınır görüşmelerini sürdürmek üzere Washington'u ziyaret edecek

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Meksikalı liderler Ocak ayında Washington'u ziyaret ederek Biden yönetimi yetkilileriyle bir araya gelecek ve ABD'ye yönelik göç akınını engellemeye yönelik görüşmelere devam edecek.

Ziyaret, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın da yer aldığı üst düzey bir heyetin Mexico City'ye yaptığı ziyaretin ardından, sınırın Meksika tarafındaki yaptırımların arttırılması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmesinin ardından gerçekleşecek.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü geziyi "verimli" olarak nitelendirdi ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un göç konusunda "önemli yeni uygulama adımları attığını" söyledi.

ABD'nin güney sınırını geçen göçmen sayısında dramatik bir artış kaydedildi. CNN ile paylaşılan ön İç Güvenlik istatistiklerine göre, Aralık ayında sınır yetkilileri ABD-Meksika sınırı boyunca 225,000'den fazla göçmenle karşılaştı ve bu 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık toplamı işaret ediyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre Washington'daki toplantıda "kaydedilen ilerleme değerlendirilecek ve daha fazla neler yapılabileceğine karar verilecek".

Bu habere CNN'den Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon ve Zoe Sottile katkıda bulunmuştur.

