Yunan hükümeti Stefanos Tsitsipas'ın aşı yorumlarını geri püskürttü

Yunan basınında yer alan haberlerde hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou'nun "Aşı ihtiyacını değerlendirecek bilgi ve çalışmalara sahip değil" dediği aktarıldı.

"Stefanos Tsitsipas büyük bir sporcudur, spordaki becerileri ve ülke sporuna katkısı tartışılmazdır.

"Ancak söz konusu olan, aşı ihtiyacını ya da aşının yeterli bir süre boyunca test edilip edilmediğini değerlendirme becerisidir. Ve ... bu konuda bir fikir oluşturmasını sağlayacak ne bilgisi, ne çalışmaları ne de araştırma çalışmaları var."

Yunanistanlı 23 yaşındaki dünya 3 numarası, bu hafta Cincinnati'de düzenlenen Western & Southern Open 'da gazetecilere aşının yan etkilerinden endişe duyduğunu söyleyince ortalık karıştı.

Çarşamba günü turnuvada Yunan basınına verdiği demeçte "Aşılara karşı değilim, ancak benim yaşımdaki birinin bunu yapması için herhangi bir neden göremiyorum - yeterince test edilmedi ve yan etkileri var - zorunlu olmadığı sürece herkes kendi kararını verebilir" dedi.

Oikonomou insanları bunun yerine sağlık politikası uzmanlarını dinlemeye teşvik etti ve Tsitsipas ve diğer ünlülerin büyük platformları göz önüne alındığında sözlerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Başka yerlerdeki mükemmel performanslarıyla daha geniş sosyal gruplar için de bir referans noktası olan bu kişilerin, bu tür görüşlerini ifade ederken iki kat daha dikkatli olmaları iyi olacaktır" dedi.

Covid-19 aşısı tenis dünyasında görüş ayrılıklarına yol açtı.

Dünya bir numarası Novak Djokovic Nisan ayında yaptığı açıklamada Covid-19 aşısının oyuncular için zorunlu hale gelmemesini umduğunu söyledi ve kendi aşılanma durumuna ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.

Bununla birlikte, 20 kez grand slam kazanan Roger Federer ve Rafa Nadal, hayatın bir şekilde normale dönmesi için sporcuların üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini düşünüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com