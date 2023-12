Yüksek modanın dansla buluştuğu şiirsel fotoğraf projesi

Fotoğrafçılar Deborah Ory ve Ken Browar, ilk kitapları "The Art of Movement "ta Amerikan Bale Tiyatrosu başrol oyuncuları Misty Copeland ve Daniil Simkin, Boston Balesi'nden Misa Kuranga ve New York Şehir Balesi'nden Ashley Bouder gibi yıldızları fotoğrafladılar.

Ancak "Hareketin Stili" başlıklı son projeleri yeni bir unsur ekliyor: yüksek moda.

Son koleksiyonların yanı sıra vintage arşivlerden de yararlanan Ory ve Browar, aralarında Alvin Ailey'den Jacqueline Green ve NYCB'den Lauren Lovette'in de bulunduğu dansçıları Valentino, Oscar de la Renta ve J. Mendel gibi tasarımcıların kıyafetleriyle fotoğrafladı.

Kitapta durağan, moda fotoğraf çekimi pozları bulamazsınız; bunun yerine dansçılar sıçrıyor, dönüyor ve arabesk yaparak kıyafetlerine yeni bir hayat veriyor. Browar bir telefon röportajında "Farklı dansçılar kıyafetlerle farklı şekillerde ilişki kuruyor" dedi. "Sanki yeni bir partnerle çalışıyorlarmış gibiydi."

Ory, dans ve modanın alışılmadık bir kombinasyon olmadığını belirtmekte gecikmiyor. Ne de olsa ünlü moda evleri her yıl New York Şehir Balesi'nin Sonbahar Galası için kostümler tasarlıyor - bu yıl dansçıları Zac Posen ve Anna Sui giydirdi - Moda Teknoloji Enstitüsü ise 2014 yılında Rick Owens, Valentino, Rodarte ve Stella McCartney gibi tasarımcıların kostümlerinin yer aldığı bir sergi düzenledi.

Bu arada, Martha Graham Dans Topluluğu tarafından "The Style of Movement" adlı gösteride giyilen Martha Graham imzalı kostümler gibi bazı kostümler de kendi başlarına birer moda anı haline geldi.

Eşleştirme her ne kadar tanıdık olsa da, hareket ve tasarım arasındaki birleşimde büyüleyici bir şey var. "Moda, bir modelin üzerinde hareket etmediği şekilde dansçının üzerinde hareket ediyor. Kendi hayatını ve biçimini alıyor" diyor Ory.

Bir sakatlık onu fotoğrafçılığa yönlendirmeden önce kendisi de eski bir dansçı olan Ory ve moda fotoğrafçısı Browar, dansçıları çekmeye ilk olarak kızlarının yatak odalarını yeniden dekore ederken başlamışlar.

Her iki kız da balerin olmak istediğinden, en sevdikleri dansçıların fotoğraflarını bulmayı umdular - ve bunu yapamadıklarında, dansçıları kendileri fotoğrafladılar ve görüntüler sonunda NYC Dans Projesi haline geldi.

Dans endüstrisinde yakın ilişkiler kuran çift bir sonraki projelerine yöneldi. Browar, "Başlangıçta, tasarımcılarla iletişim kurmamızı sağlayacağını umarak bir moda stilistiyle anlaştık, ancak stilistin hareketten anlamadığını çok çabuk fark ettik" diyor.

Bunun yerine, çekmeyi umdukları parçaları kendileri seçtiler ve çağdaş ve vintage karışımını tercih ettiler.

Ory, "İyi hareket edeceğini düşündüğümüz parçalar arıyorduk," dedi. "Arşiv koleksiyonlarını incelemek için saatlerimi harcıyordum. Hangi koleksiyonlardan hangi parçaları istediğimi tam olarak biliyordum."

"Ory sözlerine şöyle devam etti: "Dansçılarla ne giyerken kendilerini rahat hissettikleri ve tarzlarının ne olduğu hakkında konuşarak işe başlardık. "Bu dansçıları çok iyi tanıyorduk ve neyi sevecekleri konusunda gerçekten iyi bir fikrimiz vardı." Aslında stilleri o kadar doğruydu ki, deneklerinin çoğu kıyafetlerini evlerine götürdü: Daniil Simkin bir çekimde giydiği Valentino ceketi satın alırken, Lauren Lovette bir gala için Oscar de la Renta elbisesini ödünç aldı.

Dansçılar giyindikten sonra, Ory ve Browar fotoğrafçı ve yönetmen rollerini dönüşümlü olarak üstlenirken, hareket ve denge denemeleri yaptılar. Amaçları - hareketsiz fotoğrafçılık için zor olsa da - bu hareketi son görüntülerde aktarmaktı. "Dansçının genişliğini anladık," diyor Browar. "Dansçıyı dondurmak istemiyoruz - sadece o hareketi yakalamak istiyoruz."

Ory ve Browar'ın asıl izleyici kitlesi olan kızları baleye gönül vermiş olsa da, çalışmaları Fındıkkıran'a asla bilet almayacak olanlara da hitap ediyor.

Ory, "İnsanlar fotoğraflarımızı gerçekten çok seviyor, biz de onlara "bizimle bir dans gösterisine gelmelisiniz" diyoruz, onlar da 'Bir gösteri boyunca oturmak istemiyorum' diyorlar" dedi. "İnsanlar fotoğraflardaki güzelliğe, zarafete, atletizme, heyecana ve özgürlüğe bakmayı seviyor."

İkili tarafından fotoğraflanmak için sıraya giren dansçılara gelince?

"Kariyerlerinin zirvesindeyken bu tür bir belgeye sahip olmak onlar için çok özel" diyen Browar, sahnedeki tipik bir kariyerin kısalığına dikkat çekti.

"Bir performans çok kısa sürer. Geçip gider. Bu fotoğraflar bir anı yakalıyor."

