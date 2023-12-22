Yüksek Mahkeme Jack Smith'in yargıçların Trump'ın dokunulmazlık tartışmasını dinlemesi talebini reddetti

Mahkeme gerekçesini açıklamadı ve herhangi bir muhalefet şerhi düşülmedi.

Mahkemenin kararı, yargıçlardan federal temyiz mahkemesini atlayarak Trump'a karşı açtığı seçimlere hile karıştırma suçu davasında temel bir konuda hızlı bir şekilde karar vermelerini isteyerek olağanüstü bir kumar oynayan Smith için büyük bir darbe oldu.

Her iki tarafın da DC Temyiz Mahkemesi'nin nihai kararını yüksek mahkemeye kadar temyize götürme seçeneği devam edecek ancak mahkemenin bu hamlesi, ceza davasındaki geciktirme stratejisi, davası duruşmaya çıkmadan önce çözülmesi gereken dokunulmazlık sorunu üzerinde uzun süreli bir mücadele yürütmeyi de içeren Trump için büyük bir zafer.

Konunun hızlandırılmış incelemesi, sözlü tartışmaları 9 Ocak için planlayan DC Circuit'te halihazırda devam ediyor. Seçimlere hile karıştırma davasının Mart ayında başlaması planlanıyor.

Trump'ın avukatları, mahkemeyi davayı almamaya çağırırken, özel danışmanın "pervasızca karar vermek için acele etmeye" çalıştığını savundu.

Trump'ın avukatları mahkeme belgelerinde "Bu davanın siyasi çekişmelerin girdabında ortaya çıkması aceleyi değil dikkati gerektiriyor" diye yazdı.

Trump'ın ekibi bu ayın başlarında temyiz mahkemesinden, ceza davasına bakan Bölge Yargıcı Tanya Chutkan tarafından verilen dokunulmazlık kararını incelemesini istemişti.

Chutkan, Trump'ın avukatlarının, 2020 seçim sonuçlarını baltaladığı iddia edildiğinde başkan olarak resmi sıfatının bir parçası olarak "seçim bütünlüğünü sağlamak" için çalıştığı ve bu nedenle başkanlık dokunulmazlığı altında korunduğu için ceza iddianamesinin atılması gerektiği yönündeki argümanlarını reddetmişti. Yargıç, temyiz süreci devam ederken davadaki tüm usuli süreleri durdurdu.

Ancak Smith'in ekibi, yargıçların şimdi devreye girmesini sağlayarak temyiz mahkemesinin konuyu incelemesini atlatmaya çalıştı.

Smith'in ekibi Yüksek Mahkeme'ye gönderdikleri dilekçede "Davalının dokunulmazlık iddialarının bu Mahkeme tarafından karara bağlanması ve dokunulmazlık iddiasının reddedilmesi halinde davalının yargılanmasına mümkün olan en kısa sürede başlanması kamusal açıdan büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Smith, Watergate dönemindeki bir davaya işaret ederek, yüksek mahkemenin de bir temyiz mahkemesini atlayarak, Oval Ofis kasetleriyle ilgili bir mahkeme celbi kavgasında dönemin Başkanı Richard Nixon'ın başkanlık ayrıcalığı iddialarını reddettiği bir davayı hızlı bir şekilde görüştüğünü belirtti.

Özel danışman mahkeme belgelerinde"Burada riskler daha yüksek olmasa bile en az onun kadar yüksek: sunulan sorunun çözümü, eski Başkan'ın kendisinin - üç aydan kısa bir süre sonra başlaması planlanan - duruşmaya çıkıp çıkmayacağı konusunda çok önemli" diye yazdı.

Smith ayrıca Trump'ın savcıların kendisini bu Mart ayında haksız bir şekilde mahkemeye çıkarmaya çalıştıkları iddiasına da sert bir şekilde karşı çıkarak bu iddiaların "asılsız ve yanlış" olduğunu yazdı.

Smith yargıçlara eski başkanın "büyük jüri gerçekleri takip ettiği ve yasaları uyguladığı için ciddi suçlarla itham edildiğini" söyledi. Hükümet, sonuç ne olursa olsun bu suçlamaların bir an önce çözüme kavuşturulabilmesi için bu Mahkemenin dokunulmazlık talebini karara bağlamasını istemektedir."

Savcılar ayrıca mahkemeden Trump'ın çifte tehlike ile korunup korunmadığına karar vermesini istedi. Savunma avukatları, Trump'ın azil davası sırasında Senato tarafından beraat ettirildiği için aynı iddia edilen eylemlerden dolayı cezai olarak yargılanamayacağını ileri sürdüler.

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Kaynak: edition.cnn.com