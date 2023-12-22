Yüksek Mahkeme ABD'deki siyasi ve hukuki karmaşanın sorumluluğunu üstlenmeli, ancak acelesi yok

Aylardır yargıçlar, emsal teşkil eden yıkıcı kararları ve kürsü dışı davranışlarıyla ilgili tartışmalar nedeniyle savunmadaydı.

Mahkeme kaçınılmaz olarak 2024 başkanlık seçimlerindeki gelişmeleri şekillendirecek ve daha geniş anlamda Amerikan demokrasisinin gidişatını belirleyecek bir konumda olacak. Yargıçların kendi kurumsal itibarları açısından asıl soru, kamuoyunun gözünde mahkemenin siyaset üstü olduğu yönündeki düzenli uyarılarını yerine getirip getiremeyecekleri.

Cuma günü mahkeme, sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını açıkça ortaya koydu. Özel danışman Jack Smith'in eski Trump'ın görevdeyken işlediği iddia edilen suçlar için korunup korunmayacağına karar verme talebini reddetti. Bu soru eninde sonunda onlara geri dönecek.

Trump'ın 2020 seçimleri sonrasındaki eylemleri nedeniyle federal kovuşturmadan muaf olup olmadığı ve 6 Ocak 2021 ABD Kongre Binası ayaklanmasındaki rolü nedeniyle bir eyaletin onu 2024 oy pusulalarından diskalifiye edip edemeyeceği yakın konular.

Cuma günü söz konusu olan, yüksek mahkemenin dokunulmazlık sorununu hızlı bir şekilde ele alıp almayacağı ya da davanın bu ön aşamasına muhtemelen aylar ekleyecek olan bir ara temyiz panelinin konuyu ele almasını bekleyip beklemeyeceğiydi. Trump, 6 Ocak da dahil olmak üzere kaybettiği kilit eyaletlerdeki sonuçları tersine çevirerek "milyonlarca seçmenin haklarını elinden alma" girişiminde bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Yargıçların oylama ya da muhalefet şerhi olmaksızın verdikleri tek cümlelik karar, konuyu ilk olarak 9 Ocak'ta sözlü tartışmaları dinleyecek olan ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne bırakıyor.

Önümüzdeki başkanlık seçimleriyle birlikte, yargıda şeffaflık için davul sesleri daha da yükseldi. Yargıçlar nihayetinde nasıl karar verirse versin, açık, temellendirilmiş ve güven telkin eden hukuki gerekçelere yönelik belirgin bir talep var.

2022 Mayıs'ında anayasal kürtaj hakkını ortadan kaldıran karar taslağının sızdırılmasından bu yana yargıçlar muazzam bir inceleme ve eleştiriye maruz kaldılar. Kürtajı ülke çapında yasal hale getiren dönüm noktası niteliğindeki Roe v. Wade kararını nihai olarak ortadan kaldırmaları, hukuku ve siyasi sonuçları etkilemeye, kültürü ve en kişisel aile kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Muhafazakâr-liberal 6-3 üyeden oluşan süper çoğunluk, üniversitelerde ırka dayalı pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırarak ve federal düzenleyici gücü genel olarak azaltarak sağa doğru ilerlemeye devam etti.

Bu arada, özellikle ProPublica'nın lüks seyahatleri ve varlıklı muhafazakârlardan elde ettiği diğer mali menfaatlerle ilgili soruşturmalarına konu olan Yargıç Clarence Thomas örneğinde olduğu gibi, geçtiğimiz yıl boyunca yargıçların kişisel etiklerine ilişkin şüpheler arttı.

Gallup Eylül ayında mahkemeye yönelik kamuoyu onayının rekor düzeyde düşük kaldığınıbildirdi. Gallup ayrıca Amerikalıların yarısından azının mahkemeye "büyük ölçüde" ya da "makul miktarda" güven duyduklarını belirttiklerini ortaya koymuştur.

Yargıçlar kamuoyu hakkında ne kadar endişeleniyor?

Yargıçların kurumsal itibarlarının onlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilmek zor. Baş Yargıç John Roberts görevinin başlarında mahkemenin Beyaz Saray ya da Kongre gibi olmadığını vurgulamıştı.

Roberts 2009 yılında C-SPAN'a verdiği bir mülakatta"Bence kamuoyunun anlaması gereken en önemli şey bizim hükümetin siyasi bir kolu olmadığımızdır" demişti. "Bizi onlar seçmiyor. Eğer yaptıklarımızdan hoşlanmazlarsa, bu aşağı yukarı çok kötü bir şeydir - ... mahkumiyet ve görevden alma dışında, ki bu mahkemede hiç olmadı."

Yaklaşık 15 yıl sonra Roberts kamuoyundaki izlenimlere daha özenli görünüyor. Kürsünün merkezinde kendi oyuyla mahkemeyi ılımlılaştırdı ve çoğunluğu ilk kez yazılı etik koduna doğru yönlendirdi.

Ancak yargıçlar bu kodu biraz isteksizce açıkladılar ve standartlarının kamuoyunda "yanlış anlaşılmasını" düzeltmek için gerekli olduğunu söylediler.

Yargıçlar etik standartlarını açıklarken, "Bir Kod'un yokluğu, son yıllarda bu Mahkemenin Yargıçlarının, bu ülkedeki diğer tüm hukukçulardan farklı olarak, kendilerini herhangi bir etik kuralla sınırlandırılmamış olarak gördükleri gibi bir yanlış anlamaya yol açtı" dediler.

Başta liberal Elena Kagan olmak üzere bazı yargıçlar etik kuralları ve kamu denetiminin önemini desteklemişlerdir. Muhafazakâr Yargıç Amy Coney Barrett bu temayı biraz dile getirdi ancak kamuoyundaki "yanlış izlenim" kavramını da gündeme getirdi.

Politico'ya göre Barrett Ağustos ayında Wisconsin'li bir dinleyiciye "Kamuoyu incelemesi memnuniyetle karşılanır" dedi. "Yurttaşlık eğitiminin artırılması ve geliştirilmesi memnuniyetle karşılanır."

Haberlere atıfta bulunarak, "İnsanları mahkemenin çalışmalarına ve mahkemeye dikkat etmeye ve mahkemelerin ne yaptığını ve Anayasa'nın ne söylediğini bilmeye dahil ettiği ölçüde, bu olumlu bir gelişmedir. Onlara yanlış izlenimler verdiği ölçüde, bu olumsuz bir gelişmedir."

Nixon'dan Trump'a

Cuma günkü ABD v. Trump davasında avukatlar, yargıçların kurumsal çıkarlarını kendi düello perspektiflerinden ele aldılar.

Özel avukat, mahkemenin, başkanın olası yanlışları karşısında Anayasa'yı koruma konusundaki tekil rolünü vurguladı. Smith'in ekibi, 1974'te ABD'nin Nixon'a karşı açtığı davada, dönemin Başkanı Richard Nixon tarafından saklanan delillerin ceza davasında kullanılabilmesini sağlamak için mahkemenin yargılamayı hızlandırması üzerine yargıçların erken müdahalesine işaret etti.

Nixon, Watergate komplocularının yargılanması için aranan Oval Ofis kayıtlarını gizli tutmak için yürütme ayrıcalığına başvurmaya çalıştı. Yargıçlar davayı birkaç hafta içinde çözüme kavuşturdu ve Nixon'ı Watergate binasındaki Demokratik Ulusal Komite merkezine yapılan baskınla ilgili konuşma kayıtlarını teslim etmeye zorladı. (Nixon mahkeme kararından iki hafta sonra istifa etti).

50 yıl önce yaşanan bu olayda, yargıçların özel savcının erken müdahale talebini kabul etme kararı almaları, temyiz mahkemesi kararı olmaksızın sadece bir hafta sürmüştü. Yüksek Mahkeme brifing programını hızlandırdı, 8 Temmuz'da sözlü tartışmalar yaptı ve 24 Temmuz'da konuyu karara bağladı. Baştan sona iki ay sürdü.

US v. Trump davasının daha önemli olmasa da eşit derecede önemli olduğunu belirten Smith şöyle yazdı: "Bu dava, Ulusumuzun tarihinde ilk kez, eski bir Başkan'a karşı görevdeyken gerçekleştirdiği eylemlere dayanan cezai suçlamaları içeriyor. Üstelik sadece herhangi bir eylem de değil: bir seçimin yasal galibinin onaylanması için anayasada öngörülen süreci boşa çıkararak iktidarını sürdürmeye yönelik olduğu iddia edilen eylemler."

Trump'ın avukatları ise Smith'in 2024 seçim döngüsü nedeniyle hızlı hareket edilmesini istediğini iddia ediyor ve özel danışmanın yargıçları partizan siyaset yapmaya zorlayacağını savunuyor.

Trump'ın avukatları, Smith'in "Yüksek Mahkeme'yi siyasi çalılıklara sürüklediğini" söyleyen yakın tarihli bir Wall Street Journal başyazısına atıfta bulunarak, "Özel Danışman'ın talebi, bu Mahkeme'nin prosedürlerini ... partizanlıkla lekelemekle tehdit ediyor" diye yazdı.

"Özel Danışman, Mahkeme'yi saygıdeğer sağduyu ilkelerini bir kenara bırakmaya, olağan temyiz incelemesi sürecini atlatmaya ve Amerikan tarihindeki en yeni, karmaşık ve önemli hukuki meselelerden birini karara bağlamak için acele etmeye çağırıyor. Özel Danışman bunu yaparak Mahkeme'yi, Mahkeme'nin karar verebileceği en tarihi ve hassas sorulardan bazıları hakkında karar vermek için partizan bir aceleciliğe sokmaya çalışmaktadır. Mahkeme bu daveti reddetmelidir."

Ve Cuma günü de reddetti. Asıl soru, Trump'ın dokunulmazlık talebi geri döndüğünde mahkemenin bundan sonra ne yapacağı.

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Kaynak: edition.cnn.com