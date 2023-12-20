Yüksek Mahkeme 2024 seçimlerine karar verebilir. İşte nasıl olacağı

Mahkeme, 2000 yılında George W. Bush'u başkanlığa taşıyan tartışmalı bir kararla kazanana kendisinin karar vermesinden, 2016'da Trump'ın en çok oy aldığı kürsü boşluğuna ve Trump'ın 2020'de iktidara tutunmasına yardımcı olmak için GOP'un son çırpınışlarını reddetmesine kadar bu yüzyılda birçok seçim tartışmasının merkezinde yer aldı.

Ancak şimdi yargıçlar, eski başkanın oy pusulasında yer almaya uygun olup olmadığına ve özel danışman Jack Smith'in kovuşturmasından muaf olup olmadığına - her ikisi de 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası saldırısına giden 2020 seçimlerini tersine çevirme çabalarından kaynaklanan tartışmalardan kaynaklanıyor - hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalacaklar.

Loyola Hukuk Fakültesi'nde seçim hukuku uzmanı olan Justin Levitt CNN'e verdiği demeçte, "Bunlar Yüksek Mahkeme'nin tipik olarak kaçma kabiliyetine sahip olduğu, ancak mahkemenin tartışmalı konulara el atmasından ziyade kendilerini mahkeme önünde ulusal tartışmalar olarak sunan davalar" dedi.

"Kaçacak çok az yer var" dedi.

Bu, mahkemenin güvenli ve popüler bir kürtaj ilacının kürtajın yasal olduğu eyaletlerde kolayca bulunup bulunamayacağına, İkinci Değişikliğin kapsamına ve çevre düzenlemelerinin geleceğine karar vereceği zaten gişe rekorları kıran dönemin üstünde. Tüm bu politika konuları seçim sandığını da etkileyecek.

Tüm bunlar, kamuoyunun Yüksek Mahkeme hakkındaki görüşünün tarihi düşük seviyelerde seyrettiği ve etik kaygıların yargıçların başını ağrıtmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Başyargıç John Roberts'ın geçen ay etik konusundaki eleştirileri bertaraf etme girişimi kısa sürede dişsiz olarak nitelendirildi.

Colorado'da Salı günü eyalet Yüksek Mahkemesi'nin 4-3'lük çoğunluğu, Trump'ın 2024'te aday olmasının anayasal olarak uygun olmadığına hükmetti çünkü 14 Değişikliğin isyancıların kamu görevinde bulunmasını yasaklaması 6 Ocak'taki davranışlarını da kapsıyor.

Yargıçlar 134 sayfalık çoğunluk görüşünde "Başkan Trump, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini engellemek için şiddet kullanımını ve kanunsuz eylemleri kışkırttı ve teşvik etti" diye yazdı.

Trump'ın temyize gideceğini öngören Colorado yargıçları kararlarını 4 Ocak'a kadar erteledi. Trump kaçınılmaz olarak yargıçlardan kararı gözden geçirmelerini istediğinde, Colorado mahkemesinin duraklaması, ülkenin en yüksek mahkemesi davayı alıp almayacağını açıklayana ve alırsa nihai kararını verene kadar uzatılacak. Bu da ABD Yüksek Mahkemesi'nin ön seçimden ziyade genel seçimlerde ne olacağını belirleyebileceği anlamına geliyor.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung yaptığı açıklamada "ABD Yüksek Mahkemesi'nin hızlı bir şekilde lehimize karar vereceğine ve nihayet bu Amerikanvari olmayan davalara bir son vereceğine güvenimiz tam" dedi.

Trump temyize gittiğinde, yargıçların masasında 14 Değişikliğin sözde isyancı maddesiyle ilgili bir soru olacak.

Eski bir Watergate savcısı olan Nick Akerman, CNN'in "News Central" programında Colorado kararıyla ilgili olarak "Bu kararla ilgili dikkat çekici olan şey, bunun ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceğini bilerek, bu karara karşı ortaya atılan her bir konuyu ele almış olmalarıdır" dedi.

"Onlar da bu konuyu çok ciddiye alacaklar çünkü bu sadece Colorado'yu etkilemiyor. Tüm 50 eyaleti etkiliyor," diye ekledi. "Dolayısıyla bu konuda Yüksek Mahkeme'nin karar vermesi gerekecek."

Trump'ın 6 Ocak savcılarına karşı dokunulmazlığı var mı?

Trump'ın federal seçimlere hile karıştırma davasındaki yargılama öncesi stratejisi şu ana kadar büyük ölçüde, başkanlık dokunulmazlığının kendisini 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili işlediği iddia edilen suçlardan dolayı cezai kovuşturmaya uğramaktan koruduğu yönündeki yeni iddialara dayanarak mahkemelerin suçlamaları reddetmesini sağlama çabası etrafında dönüyordu.

Ceza davasına bakan mahkeme yargıcının bu ayın başlarında bu iddiaları reddetmesi üzerine Trump'ın ekibi Washington'daki federal temyiz mahkemesinden bu kararı gözden geçirmesini istedi.

Trump'ın dokunulmazlık konusunda 4 Mart'taki duruşma tarihini erteleyebilecek uzun süreli bir hukuk mücadelesi verme girişimini engellemek isteyen Smith, geçen hafta yüksek mahkemeden dokunulmazlık sorununu çözmek ve aynı zamanda çifte tehlike ile korunup korunmadığına karar vermek için şimdi devreye girmesini isteyerek destana beklenmedik bir dönüş yaptı.

Smith yargıçlara "Davalının dokunulmazlık iddialarının bu Mahkeme tarafından çözüme kavuşturulması ve dokunulmazlık iddiasının reddedilmesi halinde davalının yargılanmasına mümkün olan en kısa sürede devam edilmesi kamusal açıdan büyük önem taşımaktadır" dedi ve ekledi "bunları kesin olarak ancak bu Mahkeme çözüme kavuşturabilir."

Yüksek Mahkeme şu anda dokunulmazlık sorununu incelemeyi reddetse bile, konu önümüzdeki yılın başlarında önlerine gelecektir. DC Circuit, Trump'ın temyiz başvurusunu incelemeyi hızlandıracağını söyledi ve mahkeme konuyla ilgili sözlü tartışmaları 9 Ocak'a planladı.

Smith'in ekibi için dokunulmazlık sorununu dava ederken önem arz edebilecek bir başka davada, Atlanta'daki bir federal temyiz mahkemesi bu hafta başında Trump ve müttefiklerinin 2020 seçimlerinden sonra yaptıkları seçim propagandası türünü eleştirdi.

ABD 11. Temyiz Mahkemesi Pazartesi günü, aynı zamanda Georgia davasında sanık olan Trump'ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un ceza davasını federal mahkemeye taşıma girişimini reddetti. Meadows, hakkındaki suçlamalara neden olan davranışlarının resmi hükümet görevinin bir parçası olarak yapıldığını savunmuştu.

Üç yargıçtan oluşan heyet, tanınmış ve saygın bir muhafazakar hukukçu tarafından kaleme alınan görüşte, "Meadows ayrıca seçim hilesi iddialarıyla devlet yetkililerini etkilemek için herhangi bir otoriteye işaret edemez" dedi. "Meadows'un resmi görevleri arasında eyalet seçim prosedürlerine müdahale etmek de yoktur."

Bu sonuçlar Smith'in ekibine, Washington'daki mahkemelerde Trump'ın seçim sonrası davranışlarının başkan olarak resmi görevlerinin bir parçası olmadığını ve bu nedenle onu kovuşturmadan korumaması gerektiğini savunurken yardımcı olabilir.

Levitt, "Başkanın resmi sıfatıyla gerçekleştirdiği eylemler için dokunulmazlığa sahip olduğuna şüphe yok," dedi. "Ve bence Donald Trump'ın şu anda ceza iddianamesiyle karşı karşıya olduğu şeylerin resmi sıfatıyla üstlenilmediği konusunda da bir şüphe yok."

Yargıçlar 6 Ocak'taki bir diğer kilit konu olan engelleme yasasını inceleyecek

Yüksek Mahkeme geçen hafta federal engelleme yasasının bir kısmının Kongre Binası saldırısına karışan bazı kişilerin yargılanmasında kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmeyi kabul etti.

Yargıçların bu davada vereceği karar, Smith'in Trump'a karşı açtığı davanın bir kısmını çözme potansiyeli taşıyarak Trump'ın takibi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Dava, saldırıdaki rolü nedeniyle suçlanan tek bir kişiyi ilgilendiriyor, ancak yargıçların vereceği karar, Adalet Bakanlığı'nın saldırıya karışan diğer kişilere karşı açtığı yüzlerce ceza davası üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir. Bu kişiler arasında, federal seçim davasında kendisine yöneltilen suçlamalar arasında engelleme ve diğer üç suçlama da bulunan Trump da var.

Mahkemenin geçen hafta davayı kabul etmesinden sonraki birkaç saat içinde, bu hamle devam eden 6 Ocak ceza davalarında dalgalanma etkisi yaratmaya başladı.

Aralarında Ethan Seitz'in de bulunduğu en az 10 6 Ocak sanığı, Yüksek Mahkeme'de görülmekte olan dava nedeniyle Ocak ayında yapılacak ceza duruşmasının iptal edilmesini talep ederek davalarında değişiklik yapılmasını istedi. Avukatları "yargı ekonomisi açısından" henüz ceza almamasını talep etti.

Washington'daki ABD Savcılığına göre, sadece bu engelleme suçlaması kapsamında iki düzine kişi mahkum edildi.

Yayın yasağı konusunda anlaşmazlık

Yüksek mahkeme ayrıca Trump'tan, federal seçimlere hile karıştırma davasında aleyhinde çıkarılan sınırlı yayın yasağı kararına itirazını da ele almasını isteyebilir.

Bu ayın başlarında DC Circuit, Trump'ın davasına bakan Bölge Yargıcı Tanya Chutkan tarafından Trump aleyhine çıkarılan yayın yasağı kararını büyük ölçüde onayladı. Ancak temyiz mahkemesi, kısıtlamaların Smith hakkında yapılan yorumlar için geçerli olmadığını ve Trump'ın davadaki tanıklar hakkında konuşma yasağını daralttığını, bunun da ilk yayın yasağı kararından bir değişiklik olduğunu söyledi.

Trump'ın kampı uzun süredir, alt mahkemelerin kararın herhangi bir kısmını sürdürmesi halinde Yüksek Mahkeme'den konuya müdahale etmesini isteyeceğini söylüyordu. Eski başkanın avukatları bu kararın bir başkan adayının siyasi konuşmalarına anayasaya aykırı bir kısıtlama getirdiğini savunuyor.

Avukatlar geçtiğimiz ay temyiz mahkemesine "Bölge mahkemesi, yeniden seçilme kampanyasının zirvesinde olan bir başkan adayının temel siyasi söylemini susturma yetkisinden yoksundur" dediler. "Başkan Trump'ın temel siyasi mesajlarını açıklama ve Amerikan halkının da bunları duyma hakkı vardır."

Pazartesi günü, eski başkanın avukatları kısıtlamalara karşı mücadelelerini arttırarak DC Circuit'ten son kararını yeniden gözden geçirmesini istediler.

Temyiz mahkemesinin talebi reddetmesi halinde, Trump'ın bir sonraki durağı yüksek mahkeme olacak ve burada konuşmasıyla ilgili yüksek profilli bir hesaplaşma kolayca kampanya yoluna taşabilecek.

Notre Dame Hukuk Fakültesi'nde seçim hukuku profesörü olan Derek Muller, "Bu hiç kimse için ideal bir durum değil, ancak herhangi bir olumsuz yargı kararıyla Trump'ın bunu kampanya konuşmasına dönüştüreceğine şüphe yok" dedi.

Dava dosyasındaki politika konuları da ibreyi değiştirebilir

Yargıçların incelemeyi kabul edebilecekleri ve doğrudan Trump'ı ilgilendiren ihtilaflar bir yana, mahkemenin bu dönemki gündemi, gelecek yıl sandık başına gidecek seçmenlerin zihinlerini meşgul edecek çeşitli ihtilaflarla dolu.

Geçtiğimiz hafta, yaygın olarak kullanılan kürtaj ilacı mifepristona erişimle ilgili önemli bir davayı görüşeceklerini duyurdular.

İlaca erişimi sınırlayan alt mahkeme kararlarını gözden geçirme kararı, geçen yıl Roe v. Wade kararını bozmalarından bu yana üreme hakları alanındaki en büyük girişimlerini temsil ediyor - bu karar 2022 ara seçimlerinde Demokratları canlandırdı ve genel seçimler yaklaşırken parti için bir başka toparlanma çığlığı olacak.

Mahkeme ayrıca, muhafazakâr çoğunluğun 2022 yılında yayınladığı ve bazı federal yargıçların bir dizi silah yasasını iptal etmesine yol açan yeni bir standart kapsamında silah yasalarının nasıl inceleneceği konusunda alt mahkemelere çok ihtiyaç duyulan rehberliği sağlamalarına olanak tanıyabilecek önemli bir İkinci Değişiklik davasını da karara bağlayacak.

Önümüzdeki ay ise yargıçlar, federal hükümetin çevre, göç ve sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapma kabiliyetini kısıtlayabilecek bir hareketle, federal kurumların gücünü azaltmak için onlarca yıllık emsalleri bozmalarını isteyen bir çift davayı görüşecekler.

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Kaynak: edition.cnn.com