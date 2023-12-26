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YouTuber yetkilileri 2013'ten beri kayıp olan bir adama ait olduğu düşünülen insan kalıntılarına götürdü

Missouri'deki Camden County Şerif Ofisi'ne göre Pazar günü, 2013 yılında meydana gelen bir kayıp vakasıyla bağlantılı olarak insan kalıntıları bulundu. Yerel bir kameraman olan James Hinkle, drone ile çekim yaparken özel bir gölette batık bir araç gördü. Aralık 2013'te Camdenton, Missouri'de...

 and  Anne Legman
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Donnie Erwin'e ait bir Hyundai, bir YouTuber'ın adamın 10 yıl önce kaybolmasıyla ilgili ipuçlarını....aussiedlerbote.de
Donnie Erwin'e ait bir Hyundai, bir YouTuber'ın adamın 10 yıl önce kaybolmasıyla ilgili ipuçlarını aramaya başlamasının ardından bulundu..aussiedlerbote.de

YouTuber yetkilileri 2013'ten beri kayıp olan bir adama ait olduğu düşünülen insan kalıntılarına götürdü

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, Echo Divers adlı YouTube kanalını işleten yerel kameraman James Hinkle'ın drone ile çekim yaparken özel bir gölette batık bir araç tespit ettiği belirtildi.

Hinkle, Aralık 2013'te Camdenton, Missouri'de kaybolduğunda 59 yaşında olan Donnie Erwin'in kayboluşuyla ilgili ipucu bulmak için bölgede arama yapıyordu.

Bir tüplü dalış arama kurtarma ekibini yöneten Hinkle, CNN'e Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Donnie'nin bir gazi olduğunu ve Clinton, Missouri'deki evimden bir buçuk saat uzaklıkta yaşadığını öğrendiğimde, arama çalışmalarına yardımcı olabileceğimi biliyordum" dedi.

Şerifin ofisi 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada dalgıçların aracın plaka numarasının Donnie Erwin'inkiyle eşleştiğini doğruladıklarını ancak herhangi bir kalıntı bulamadıklarını söyledi.

Noel'den önceki hafta sonu boyunca yetkililer kadavra köpekleri getirerek dedektifleri göletin belirli bir bölgesine yönlendirdi. Camden County Şerif Ofisi'ne göre Pazar günü dalgıçlar insan kalıntıları ve "Bay Erwin'inkiyle uyumlu yapay bir kalça" buldular.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Kalıntıların gerçekten Bay Erwin'e ait olup olmadığını kesin olarak belirlemek için bir adli patoloğun kalıntıları incelemesi gerekecek olsa da, araştırmacılar kalça ve kalıntıların ona ait olduğundan eminler" denildi.

Kayıp ihbarına göre Erwin en son 29 Aralık 2013 tarihinde sabah 9:30 civarında görülmüştür.

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Kaynak: edition.cnn.com

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