'Young Sheldon' yedi sezonun ardından Mayıs 2024'te sona erecek

Dizinin kanalı CBS'in Salı günü CNN'e gönderdiği bir e-postayla duyurduğuna göre, popüler dizi "Young Sheldon" yaklaşan yedinci sezonuyla sona erecek.

Açıklamada, sitcom'un 16 Mayıs Perşembe günü bir saatlik bir dizi finali yayınlayacağı belirtildi.

"Young Sheldon", 2007-2019 yılları arasında CBS kanalında yayınlanan ve büyük ses getiren "The Big Bang Theory" dizisinin devamı niteliğinde.

Bu dizi izleyicileri, Jim Parsons'ın canlandırdığı, dünyayı etrafındakilerden biraz farklı gören inanılmaz derecede zeki ama sosyal açıdan garip bir fizikçi olan Sheldon Cooper ile tanıştırdı - çoğu zaman komik bir etki yarattı.

"Big Little Lies" oyuncusu Iain Armitage'ın başrolü üstlendiği spinoff'ta Sheldon'ın çocukluğu ve erken dönem aile hayatı ele alınıyor.

İki dizi arasında, "Young Sheldon "ın gelecek sezon sona ermesi, sevilen karakterin 17 yıldır yayında olacağı anlamına geliyor.

CBS'ten yapılan açıklamada, "Sheldon Cooper'ın kökenini anlatabilmek ve hikayeyi tüm Cooper ailesini kapsayacak şekilde genişletmek harika bir deneyim oldu" denildi.

"Geçtiğimiz altı sezonda Cooper'ların bu bölümünü benimsedikleri için hayranlarımıza minnettarız ve tüm 'Young Sheldon' ailesi adına, bu son sezonu sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz."

"Young Sheldon "ın final sezonu 15 Şubat Perşembe günü CBS kanalında prömiyer yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com