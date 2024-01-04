Youcef Atal: Cezayirli futbol yıldızına Fransız mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezası verildi, İsrail-Gazze paylaşımı nedeniyle 49.000 dolar para cezasına çarptırıldı

Mahkeme tarafından Çarşamba günü yapılan ve CNN tarafından elde edilen açıklamada, "Bay Atal suçlu bulundu ve 8 ay ertelenmiş hapis cezasına ve 45,000 Euro para cezasına mahkum edildi" denildi.

Reuters'a göre Nice'deki bir mahkeme, paylaşımın din temelinde nefreti kışkırttığını söyledi.

Mahkemeye göre 27 yaşındaki Atal ayrıca mahkumiyetle ilgili ayrıntıların Fransız gazeteleri Nice Matin ve Le Monde'da yayınlanması için de ödeme yapmak zorunda kalacak.

Reuters'in haberine göre, Fransız Nice-Matin gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bir gün sonra Atal'ın, Tanrı'dan "Yahudilerin üzerine kara bir gün" göndermesini isteyen Filistinli bir vaizin 35 saniyelik videosunu yeniden yayınladığını yazdı.

Reuters'a göre, savunucu Atal daha sonra silinen gönderi için özür diledi ve o sırada Instagram'da şunları söyledi: "Paylaşımımın birçok insanı şoke ettiğinin farkındayım, niyetim bu değildi ve özür dilerim."

CNN, Le Monde'un Ekim ayında oyuncu hakkında şikayette bulunduğunu bildirdiği Fransa Yahudi Kurumları Temsil Konseyi'nin yorumunu almak için kendisine ulaştı.

Ligue 1'de ikinci sırada yer alan OGC Nice, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Atal'a ceza verdi.

Ligue 1 kulübü Ekim ayında yaptığı açıklamada "9 Ekim'den beri bulunduğu Cezayir milli takım görevinden döner dönmez Youcef Atal, OGC Nice yöneticileri tarafından bir görüşme için arandı" dedi.

"OGC Nice, oyuncunun söz konusu paylaşımı hızlı bir şekilde geri çekerek hatasını kabul ettiğini ve yazılı olarak kamuoyundan özür dilediğini anlıyor. "Bununla birlikte, paylaşılan yayının niteliği ve ciddiyeti göz önüne alındığında, kulüp, sportif ve yasal makamlar tarafından alınabilecek herhangi bir önlemden önce, oyuncuya karşı derhal disiplin önlemi alma kararı almıştır.

OGC Nice yaptığı açıklamada, "Bu nedenle, kulüp Youcef Atal'ı bir sonraki duyuruya kadar askıya almaya karar vermiştir" dedi.

CNN, Atal'ın ertelenen cezası ve para cezasıyla ilgili yorum için OGC Nice'e ulaştı.

Savunma oyuncusu Atal, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Pazar günü yayınlanan listeye göre Cezayir'in Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com