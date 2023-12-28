'Yoldalar dostum', İyi Samiriyeli 911 çağrısı sırasında kaza yapan kamyonda mahsur kalan adama güvence veriyor

Delatorre, Salı günü Indiana'nın kuzeybatısındaki Interstate 94'ten 911'i aradı ve burada kayınpederi Mario Garcia ile birlikte, günlerdir orada mahsur kaldığını ve telefonuna ulaşamadığını söyleyen bir sürücü buldu. Delatorre ve Garcia onu bulduklarında orada balık tutmak için yer arıyorlarmış.

"Yoldalar dostum. Yoldalar," diye bağırdı Delatorre, CNN tarafından Perşembe günü elde edilen bir 911 çağrısı sırasında adama.

Delatorre yetkililere bilgi verirken Garcia yaraları bilinmeyen ama adamlara bacaklarını hissetmediğini söyleyen adamın yanında kaldı. Delatorre 911'e bacaklarının kırılmış olabileceğini söyledi.

Delatorre görevliye "Kapıları açmak için Jaws of Life'a ihtiyacınız olabilir," dedi. "Kamyonu oldukça harap olmuş."

Delatorre bazı ayrıntıları memura tekrarlarken sesindeki şok ve şaşkınlık belirgindi.

"Onu başka kimsenin görmemesine şaşırdım," dedi. "Burada balık tutanlar var ve az önce yürüdüm ve kamyonu köprünün altında gördüm. Biraz tuhaf olduğunu düşündüm."

Parlak bir şey gözlerine çarptı

Balıkçı çifti, balık tutma yerlerini keşfederken derede parlak bir şey görmüş. Yaklaştıklarında parçalanmış kamyoneti görmüşler.

Garcia hava yastığını geriye ittiğini ve sürücü koltuğunda bir kişinin oturduğunu fark ettiğini söyledi. O kişinin öldüğünü düşündüğünü ama adamın omzuna dokunduğunu söyledi.

Garcia, "Etrafında döndü," dedi. "Uyandı."

Garcia daha sonra eyalet polisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, kamyondaki adamın - Mishawaka'dan 27 yaşındaki Matthew R. Reum - balıkçılara 20 Aralık'tan beri Portage yakınlarındaki köprünün altında koltuğuna sıkışmış bir şekilde mahsur kaldığını söylediğini hatırladı.

Garcia, şoförün kendisine söylediğine göre, balıkçılar onu bulduğunda Reum "neredeyse tüm umudunu kaybetmişti çünkü orada kimse yoktu".

Garcia, profesyonel kurtarıcıları beklerken Reum'un adamlara defalarca teşekkür ettiğini hatırlıyor: "Hayattaydı ve bizi gördüğü için çok mutluydu. Hiç böyle bir rahatlama görmemiştim."

İyileşmesi için önünde uzun bir yol var

Indiana Eyalet Polisi Çavuş Glen Fifield bir basın toplantısında, acil durum ekipleri olay yerine ulaştığında, ekipmanı kaza yerine ulaştırmakta zorlandıklarını söyledi.

Ekipler sürücüyü kurtarmak ve bir helikoptere götürmek için çalışırken I-94'ün 20. mil işaretindeki batıya giden şeritleri Salı öğleden sonra kapatılmak zorunda kaldı. Polis, Reum'un saatler sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Boilermakers Local 374'ten Brad Sievers CNN'e yaptığı açıklamada, kaynakçı olan Reum'un "her zaman pozitif, nazik ve enerjik bir insan olduğunu" söyledi.

Reum'un sekiz yıllık sendikasına ve tıbbi faturalarına ve iyileşmesine yardımcı olmak için başlatılan bir GoFundMe hesabına göre, kırık kemikleri ve bacaklarında ameliyat gerektirebilecek yaralanmalar var.

Beacon Sağlık Sisteminden yapılan açıklamada, Reum'un Çarşamba sabahı Memorial Hospital of South Bend'de kritik durumda olduğu belirtildi. CNN Perşembe günü güncellemeler için hastaneye ve sendikaya ulaştı.

Reum adına yapılan açıklamada, "kendisini bulan iyi niyetli insanlar, ilk müdahale ekipleri ve Memorial Hastanesi'ndeki bakıcıları da dahil olmak üzere, destek ve iyi dilekler için herkese teşekkür etmek istediği" belirtildi.

Açıklamada Matt'in olanları sindirmek ve dinlenip iyileşmek için zaman istediği belirtildi. "Matt anlatacak bir hikayesi olduğunu biliyor ve hazır olduğunda bu deneyimin ayrıntılarını paylaşmayı planlıyor."

Reum açıklamasında "İşler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, tünelin sonunda bazen hiç beklenmedik bir şekilde bir ışık vardır" dedi.

CNN'den Andy Rose, Caroll Alvarado, Taliah Miller ve CNN meteoroloji uzmanı Robert Shackelford bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com