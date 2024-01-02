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Yolcular bu 'zaman yolculuğu' uçuşunun kendilerine iki yılbaşı yaşatacağını umuyorlardı - ama yanlış yıla geldiler

United Airlines uçağındaki yolcular Yeni Yıl için zamanda geriye gitmeyi umarken 2024 yılında talihsiz bir başlangıç yaptılar.

 and  Wendy Allen
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United Airlines'a ait bir uçak 13 Haziran 2023 tarihinde Belçika'daki Brüksel havalimanına iniş....aussiedlerbote.de
United Airlines'a ait bir uçak 13 Haziran 2023 tarihinde Belçika'daki Brüksel havalimanına iniş yapıyor..aussiedlerbote.de

Yolcular bu 'zaman yolculuğu' uçuşunun kendilerine iki yılbaşı yaşatacağını umuyorlardı - ama yanlış yıla geldiler

UA200 sefer sayılı uçuşun 1 Ocak 2024 tarihinde sabah 7:35'te Guam'dan kalkması ve 31 Aralık 2023 tarihinde akşam 6:50'de Honolulu, Hawaii'ye inmesi planlanmıştı - yolcuları bir yıl geriye götürmek için zaman dilimleri arasında yolculuk yapıldı.

"Sadece bir kez yaşarsınız, ama Yeni Yıl Arifesini iki kez kutlayabilirsiniz!" United Airlines o hafta başında bir tweet atmıştı. UA200 sefer sayılı uçuşla ilgili ayrı bir Instagram gönderisinde ise "Zaman yolculuğu gerçektir" yazıyordu.

Yılbaşı için zaman dilimi atlamak yeni bir uygulama değil - her yıl bir avuç uçuş, yolculara Yılbaşı kutlamalarını yeniden yapma şansı sunuyor ve havayolu ekipleri bazen tek bir rotada birden fazla kez kutlama yapıyor.

Ancak UA200'de bulunanlar hayal kırıklığına uğradı. Uçuş gecikmeli olarak 1 Ocak günü saat 13:49'da Guam'dan kalktı ve 1 Ocak günü saat 12:34'te Honolulu'ya vararak geri sayımı kaçırdı.

Birkaç yolcu daha sonra X, eski adıyla Twitter üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

"Harika fikir, rötar yapması çok kötü! Benim de bu uçuşta olmam gerekiyordu. Çifte yeni yıl artık gerçekleşmiyor," diye yazdı bir kişi orijinal United Airlines tweet'inin altına.

Bir başka yorumda ise "Bu uçuşu özellikle bunu yapabilmek için ayırtmıştım" denildi. "Bir gecikme bildirimi aldım ve 1/1'e kadar uçağa binmemiz planlanmıyor."

Havayolu X'te yolculara yeniden rezervasyon yardımı sunarak yanıt verdi.

Diğer dakik uçuşlardaki yolcular daha şanslıydı - örneğin, Cathay Pacific'in 1 Ocak'ta saat 1'i biraz geçe Hong Kong'dan kalkan ve 31 Aralık saat 8:22'de San Francisco'ya varan CX872 sefer sayılı uçuşu; ve All Nippon Airways'in 1 Ocak saat 12:48'de Tokyo'dan kalkan ve 31 Aralık saat 17:12'de Los Angeles'a inen NH106 sefer sayılı uçuşu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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