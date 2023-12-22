Yolcu gemisi dalgalı Kuzey Denizi'nde güç kaybetti

Danimarka denizcilik yetkilileri Cuma günü CNN'e yaptıkları açıklamada MS Maud adlı geminin, şiddetli rüzgârların camları kırarak içeri su almasına ve geçici bir elektrik kesintisine neden olmasının ardından seyir kabiliyetini kaybettiğini söyledi.

Hurtigruten Expeditions (HX) ise olaya neyin sebep olduğu konusunda biraz farklı bir açıklama yaparak CNN'e gemisinin Perşembe günü "haydut bir dalgayla karşılaştıktan sonra" geçici güç kaybı yaşadığını söyledi. Toplam 266 misafir ve 131 mürettebat taşıyan gemi, Norveç'in Florø kentinden Birleşik Krallık'ın Tilbury kentine doğru yol alıyordu.

Danimarka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC) sözcüsü, MS Maud'un Perşembe günü Danimarka'nın batı kıyısının yaklaşık 120 mil (193 kilometre) açığında seyrettiğini söyledi.

JRCC'den yolcuları ve mürettebatı tahliye etmesinin istenmemesi, sözcünün hala gemide bulunan herkesle "her şeyin yolunda" olduğuna inanmasına yol açtı.

HX sözcüsü Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Gemi, tüm mürettebatın ve misafirlerin güvende ve iyi olduğunu, geminin durumunun stabil kaldığını ve mürettebatın kendi güçleriyle yelken açabildiğini doğruladı" dedi.

JRCC sözcüsü Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, sivil geminin motorlarının çalışır durumda olduğunu, ancak "köprü üstündeki sistemlere su girmesi nedeniyle" navigasyon sistemleri ve radarın kapalı kaldığını söyledi.

"Gemi acil durum sistemleri aracılığıyla manevra yapabiliyor ve yakınında Esvagt şirketine ait iki sivil destek gemisi bulunuyor," diye eklediler.

HX, güvenlik kontrolleri ve teknik değerlendirmelerin ardından geminin rotasının değiştirildiğini ve yolcuların artık Almanya'nın Bremerhaven kentinde karaya çıkacağını söyledi.

HX sözcüsü, "Ekibimiz gemideki konukların evlerine dönüş seyahatlerini ayarladı" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com