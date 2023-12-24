Yoğun bakımdan F1 pistine, Alex Albon'un olağanüstü geri dönüşü

Bir yarış boyunca konsantrasyonlarını korurken, büyük miktarda g kuvvetine, saatte yaklaşık 300 km hıza ve dehidrasyon nedeniyle vücut kütlelerinde birkaç kilogram kayba katlanırlar.

Williams pilotu Alex Albon, yoğun bakımda geçirdiği bir süreden sadece üç hafta sonra, bu hafta sonu takvimdeki en zor yarış olan Singapur Grand Prix 'sinde bu sınırları zorlayacak.

Geçtiğimiz ay İtalya Grand Prix'si sırasında Albon apandisit hastalığına yakalanmış ve ameliyat için hastaneye kaldırılmıştı.

Ancak ameliyat sonrası solunum yetmezliğine yol açan komplikasyonlar yaşadı ve daha sonra ekibinin yaptığı açıklamaya göre mekanik ventilasyonla yoğun bakıma nakledildi.

"Diğer sürücü George Russell bu hafta başında BBC 'ye yaptığı açıklamada, "Cumartesi gecesi ailesiyle temas halindeydim, çünkü durum bir noktada çok korkutucu görünüyordu" dedi.

Ve böylece, o Pazar öğleden sonra, 26 yaşındaki pilot ünlü Monza pistinde yarışmak yerine hastanede uyanıyordu.

Sky Sports'a göre, "Yarışın başlamasından yaklaşık 30 dakika önce uyandım" dedi. "İzlemek sinir bozucuydu ve kalp atış hızım biraz yükseldi. Bana göz kulak oluyorlardı ve kapatmaları gerektiğini söylediler."

Albon iki gün daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi ve evine döndü.

"Doktorlar harika bir iş çıkardı. Salı gününe kadar beni sağlığıma kavuşturdukları ve hastaneden çıkardıkları için çok minnettarım. O zamandan beri Monako'dayım ve etrafta dolaşmaya başladım," dedi Instagram hesabında yayınladığı bir videoda.

O zamandan beri Albon odağını Singapur Grand Prix'sine çevirdi ve hazırlıklarını kriyoterapi odasından ve spor salonundan çektiği videolarla sosyal medyada belgeledi.

"Bu oldukça zor bir durum çünkü temelde ciğerlerinizin iyileşmesini bekliyorsunuz. Ve aynı zamanda vücudunuz normalde olduğu kadar iyi hareket edemiyor," diyor Sky Sports'a göre.

"Normal antrenmanlara hemen geri dönemezsiniz, yavaş yavaş arttırmanız gerekir. Geçen Pazartesi gerçekten zorlamaya başladık. Antrenman ve iyileşmeyi 9'dan 5'e bir iş gibi gördüm.

"Her geçen gün daha iyiye gidiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Singapur'a gidebileceğimizi düşünmüyorduk ama iyileşme hızımızla birlikte bu kesinlikle mümkün hale geldi.

"Kendimi hazır hissediyorum ve yarışabileceğimi düşünmeseydim burada olmazdım."

Albon, Marina Bay Street Circuit'te en son 2019'da Singapur bir grand prix'ye ev sahipliği yaptığında yarışmış ve Red Bull adına yarışı altıncı sırada tamamlamıştı.

Williams aracıyla bu pistte ilk kez yarışan Albon, Serbest Antrenman 1 ve 2'de P16 derecesi elde etti ve Pazar günkü yarışa P19 derecesiyle katıldı.

Cuma günü takımına "Arabaya geri dönmek güzel" dedi. "Açıkçası dışarısı sıcak ama kendimi iyi hissediyorum ... Bir esinti olduğunu söyleyemem, yalan söylemiş olurum ama herkes orada mücadele ediyor.

"Ama temponun biraz uzağındayız. Bunu bekliyorduk, bu hafta sonu araba buraya pek uygun değil. Ama bugünden çıkarılacak ana şeyler var: Ben iyi hissediyorum ve araba da iyi hissediyor."

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Kaynak: edition.cnn.com