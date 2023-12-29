Yiyebileceğiniz en sağlıklı ekmek hangisidir?

Tadı çok güzel, ancak genellikle beslenme açısından çok kötü olduğuna dair mesajlar alıyoruz. Charlotte, Kuzey Carolina'da diyetisyenlik yapan Natalie Mokari, ekmek ve diğer karbonhidratları kesmeye ve bunları yiyen insanları utandırmaya odaklanan diyetler olduğunu söylüyor.

"Ekmek yememeleri gerektiğini düşünen pek çok danışan görüyorum, bu benim için üzücü çünkü ekmek harika bir tam tahıl kaynağı" dedi.

Evet, bu doğru: Ekmek dengeli bir diyetin parçası olabilir ve karbonhidratlar sağlık için çok önemlidir, dedi.

2017'de yapılan bir araştırmaya göre, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kolorektal, pankreas ve mide kanserlerini önleyebildikleri için ekmekte bulunabilen tam tahıllardangünde iki ila üç porsiyon almak iyi bir fikir olabilir.

Mokari, "Çalışmak için karbonhidratlara ihtiyacımız var" dedi. "Karbonhidratlar beyin gıdasıdır. Dikkat ederseniz, ne zaman karbonhidrat almazsanız, kendinizi gerçekten halsiz hissedersiniz, beyin sisi olabilir, çok fazla enerjiniz olmaz."

Mokari, en sağlıklı ekmeği arıyorsanız, ne tür ekmek aldığınız, onunla ne yediğiniz ve onunla olan ilişkinizin ne kadar dengeli olduğu gibi göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör olduğunu söyledi.

Buğday, beyaz ve ekşi mayalı ekmekler sağlıklı mıdır?

Diğerlerinden daha besleyici olan bir ekmek türü var mı? Bu sizin ne aradığınıza bağlı.

Washington DC'de yaşayan diyetisyen ve TikTok yaratıcısı Steph Grasso, "Sağlık hedeflerinizi tanımlamanız önemli" diyor. "Sağlıklı ne anlama geliyor?"

Mokari, buğday ekmeklerinin daha fazla vitamin, tam tahıl ve lif sunduğunu ve kan şekeri üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olduğunu, bunun da insülin direnci olan kişiler için yararlı olabileceğini söyledi.

Ancak bazı insanların beyaz ekmeğe karşı güçlü bir tercihi var ve Mokari onlara, beyaz ekmeği tercih etmelerini söylüyor.

"Etiketleri yan yana koyduğunuzda, aslında o kadar da farklı olmadıklarını görürsünüz" diyor.

Bağırsak sağlığıyla ilgili endişeleri olanlar ya da beyaz ekmeğin tadını aynı düzeyde rafine edilmeden yakalamak isteyenler için ekşi mayayı denemelerini önerdi.

Ekşi maya, bağırsak mikrobiyomlarına yardımcı olabilecek bir süreç olan fermente edilir ve elinizdeki gerçekten yavaş fermente edilmiş ekşi mayaysa, glüteni daha kolay sindirebilirsiniz.

Mokari, ekmeğin türünün ötesinde nasıl yapıldığına da bakılmasını öneriyor. Un, su, tuz ve maya gibi basit bileşenleri arayın, çünkü özellikle ekmek ürünlerine daha yüksek şeker ve sodyum seviyelerini gizlice sokmak kolaydır, dedi.

Grasso, daha fazla lif arıyorsanız, tam tahılların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Yanıltıcı etiketlerden kaçınmak için içindekiler listesini kontrol edin - gerçekten tam tahıllı ekmekse ilk kelime "tam" olmalıdır, diye ekledi.

Grasso, biraz daha fazla lif için kabuğunda tohum olan ekmekleri tercih edin, diyor.

Ve mümkünse yerel fırınlardan alışveriş yapmanın, basit malzemelerle kaliteli, taze ekmek bulmanıza yardımcı olabileceğini tavsiye etti.

Peki ya diyet ya da düşük karbonhidratlı ekmekler? Mokari bunların hayranı değil. Genellikle tatlarını daha iyi hale getirmek için daha fazla eklenmiş ve gereksiz içeriklere sahip olduklarını söyledi.

"Ancak düşük karbonhidratın kendileri için en iyisi olduğunu düşünen insanların isteklerine saygı duyuyorum" dedi.

Ekmeğinize sağlıklı yağlar ve proteinler ekleyin

İnsanlar nadiren tek başına ekmek yer, bu nedenle tüm öğünün beslenmesini düşünmek önemlidir.

Mokari, kan şekeri konusunda endişeleriniz varsa, sağlıklı yağlar ve proteinler eklediğiniz takdirde ekmeğin dengeli bir öğünün parçası olabileceğini söyledi.

Grasso, ekmekteki gibi karbonhidratların tek başına yendiğinde hızlı bir enerji patlaması yaratabileceğini, ancak protein ve yağ eklemenin momentumunuzu korumanıza yardımcı olacağını söyledi.

Mokari, "İster tam tahıllı ister beyaz ekmek olsun, birisini her zaman yanında bir protein ve yağ bulundurmaya teşvik edeceğim," diye ekledi.

Örneğin, kahvaltı yapıyorsanız, tostu yumurta, avokado veya fıstık ezmesi ile eşleştirmeyi deneyin, diye ekledi.

Grasso, öğle yemeği için sandviçlerin proteinleri, ürünleri, sağlıklı yağları ve karbonhidratları bir araya getirme kabiliyetleri nedeniyle hafife alındığını söyledi. Akşam yemeğinde proteinli büyük bir salata yiyorsa, yanında mutlaka bir parça ekmek gibi karbonhidratlar bulunduruyor.

"Bu dengeyle ilgili," diyor Grasso. "Günün sonunda size enerji verecek - kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak."

Uygun fiyatlı ekmek seçenekleri var

Grasso, en iyi içerik etiketini bulmaktan da öte, sizin için neyin işe yaradığını bilmenin önemli olduğunu söyledi.

Ekmeklerin fiyatları geniş bir yelpazede değişebilir, ancak bütçeniz ne olursa olsun sizi aynı şekilde besleyen bir şey bulabilirsiniz, dedi.

Grasso, "Süslü olması her zaman daha iyi olduğu anlamına gelmez" dedi.

Ve eğer ekmeği seviyorsanız, onu keyif aldığınız şekillerde yiyin, çünkü kendinizi sevdiğiniz yiyeceklerden ciddi şekilde kısıtlamak geri tepebilir - ve bu yaşamak için çok mutlu bir yol değildir, dedi.

Mokari, "Her şeyde olduğu gibi, ne kadar kısıtlarsanız o kadar çok isteyeceksiniz, bu yüzden karışımda tutun" dedi.

Grasso, ekmek gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerle ilgili bazı endişeler olabileceğini, çünkü diyet kültürünün birçok insanın kilo almasına neden olduğunu düşünmesine neden olduğunu söyledi. Ancak karbonhidratların önemli bir amaca hizmet ettiğini ve onlar olmadan kendinizi halsiz ve sinirli hissedebileceğinizi de sözlerine ekledi.

Mokari, "Ekmeğin ve şeytanlaştırılan diğer karbonhidratlı yiyeceklerin üzerindeki bu damgayı kaldırın ve bunları dengeli bir diyetin parçası olarak dahil edin" dedi.

Grasso, "Vücudunuza iyi davranmanız gerekiyor," dedi. "Kısıtlayıcı olmayan bir zihniyete sahip olmak ve gün boyunca bunu dengelemek daha sağlıklıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com