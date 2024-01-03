Yine başardı! Hole-in-one ustası yedi ayda 12 ace vuruşu yaptı

Profesyonel golfçülerin bir delikte bir vuruş yapma olasılığı ortalama bir oyuncudan çok daha yüksek olsa da, yine de tüm kariyerleri boyunca bu başarıyı elde edemeyebilirler.

National Hole-in-One Registry'ye göre, bir tur oyuncusunun bir delikte bir vuruş yapma olasılığı 1'e 3.000 iken, ortalama oyuncular için bu oran 1'e 12.000'dir.

Watts ilk ace-in-One vuruşunu Haziran 2021'de yaptı ve önümüzdeki birkaç ay içinde 11 tane daha yapacak.

İngiliz golfçü, Aralık ayında İngiliz yayın kuruluşu ITV ile yaptığı bir röportaj sırasında kameralar kayıttayken bir delikte bir vuruş yaptığında gerçekten başarılı oldu.

Watts, röportaj için kendisine Tracy Park profesyonel mağazası - bu başarıyı elde ettiği golf kulübü - tarafından özel olarak bir kutu top verildiğini hatırlıyor.

Röportajdan önce ilk 10 topa vurmuş ve daha sonra daha fazla görüntü için kalan toplara vurması istenmiş.

"Ve sanırım 15. golf topunda başardım. Deliğe tek vuruş yaptım," dedi Watts CNN Sport'a. "Ama dürüst olmak gerekirse kamerayı kuracağını düşünmemiştim.

"Çünkü ona döndüm ve dedim ki: 'Bu yakın olacak çünkü bu daha önce delikte yaptığıma benziyordu'.

"Ve oraya vardığımızda, kameramanlar deliğe gitti, 'Delikte bir tane var' dedi ve hepimiz 'Saçmalama' dedik. O da: 'Hayır, şaka yapmıyorum, delikte bir top var' dedi. Ve bize profesyonel mağazadan verdikleri toplardan biriydi.

"Harikaydı. Ve ne şanslıyız ki bunu filme almıştı. O sırada kamera yeşilin üzerindeydi, bu yüzden topun içeri girdiğini de gösterdi."

Koşuya başlamak

Watts 35 yılı aşkın bir süredir golf oynamaktadır ve beş yaşındayken babası ona top atar ve o da toplara vururdu.

Watts sekiz yaşındayken Tracy Park Golf Kulübü'nün genç takımına katıldı ve aynı zamanda ilçe düzeyindeki genç takımlarda da zaman geçirdi.

Ancak hiçbir şey kendisini Haziran ayından bu yana sürdürdüğü ateşli seriye hazırlayamadı.

Watts, Tracy Park'taki Cromwell sahasının 12. çukurunda yaptığı ilk deliğe tek vuruşunu çok iyi hatırlıyor.

"Topun içeri girdiğini gerçekten gördüm. Kesinlikle çok güzeldi. İki kez sekti ve aslında o anda deliğe yuvarlandı," diyor Watts.

"Bu ilk vuruşumdu. Ve tabii ki ilk kez deliğe girdiğim için çok mutluydum. Dürüst olmak gerekirse o sırada birlikte oynadığım takım arkadaşlarım benden daha heyecanlıydı."

İkincisi ise iki hafta sonra kulübün şampiyonası sırasında Tracy Park kulübünün sahibiyle oynadığı bir turda geldi.

Watts ancak birkaç tane daha deliğe girme başarısı gösterdikten sonra bu olağanüstü başarısı üzerine düşünmeye başladı.

"Şöyle düşündüm: 'Aman Tanrım, bunun şu anda gerçekleştiğine inanamıyorum,' çünkü bir delikte bir vuruş yapmadan bütün bir ömür geçirebilirsiniz. Ve altı ay içinde, her şey gerçekten biraz balistik bir hal aldı" dedi.

"Ne zaman dışarı çıksam bir tane daha atacağımdan emin hissediyordum çünkü o zaman bana öyle hissettiriyordu."

Pahalı bir başarı

Watts, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan arkadaşlarının ve ailesinin kendisini tebrik etmek için ulaştığını söylüyor.

Kaçınılmaz olarak kendisine bir delikte bir vuruş yapmanın sırrının ne olduğu sorusu soruluyor.

Watts, vuruş pratiği yapmanın ve isabetliliğe odaklanmanın yanı sıra, bu başarıyı elde edebileceğinize inanmanın da önemli olduğunu söylüyor.

Ayrıca, bu kadar kısa bir süre içinde 10'u üçte bir ve ikisi dörtte bir olmak üzere 11 deliğe girmenin "tuhaf" bir yanı olduğunu ve bu olguyu gerçekten açıklayamadığını itiraf edecek kadar dürüst.

"Hala golf sahasında her oynadığımda, topa her vurduğumda, birisi sahanın bir yerinden bağırıyor: 'Deliğe gir'. Baktığımda ya da içeri girdiğimde herkes aynı soruları soruyor: 'Bugün bir tane var mı?"

Golf geleneklerine göre bir oyuncu delikte bir vuruş yaparsa, turunu tamamladıktan sonra kulüp binasındaki bardan herkes için bir içki ısmarlaması gerekir.

Watts bu geleneği iki kez yerine getirmiş, ancak "çok masraflı" olduğu için cömertliğini yeniden gözden geçirmiş.

"Bunu üçüncü kez yaptığımda, anahtarı arabaya koymam ve döndükten sonra oldukça hızlı bir şekilde dışarı çıkmam gerektiğini öğrendim. Aksi takdirde, bunu yapmak size tam bir servete mal olacaktı."

Profesyonel ya da amatör, tek bir kariyerde en çok deliğe girme rekorunun kime ait olduğu bilinmiyor, ancak Watts kariyeri boyunca yaklaşık 20 deliğe girmeyi hedefliyor.

Şimdiden PGA Tour'da bir oyuncunun en çok deliğe girme rekorunu egale etmiş durumda. 1983'ten bu yana Robert Allenby ve Hal Sutton'ın her biri 10 deliğe girme ile Tur'da kaydedilen en çok deliğe girme rekoruna sahip.

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Kaynak: edition.cnn.com