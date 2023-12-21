Yılın son meteor yağmuru nasıl görülebilir?

Amerikan Meteor Topluluğu'na göre, Ursidler Perşembe gecesinden Cuma sabahının erken saatlerine kadar zirveye ulaşacak. Dernek, soğuğa göğüs geren gece kuşlarının saatte yaklaşık beş ila 10 meteor görebileceğini söyledi.

Bu yıl Ursidler, Kuzey Yarımküre için yılın en uzun gecesi olan kış gündönümü ile aynı akşam zirveye ulaşacak. EarthSky'a göre, gündönümü akşamı, güneş en güney konumunda saat 22:27'de (ET) olacak.

Topluluğun ateş topu raporu koordinatörü Robert Lunsford'a göre, hava koşullarının elverdiği ölçüde, göktaşlarını izlemek için en uygun zaman Cuma günü yerel saatle sabah 3 ile şafak vakti arasında, ay battıktan sonra olacak. Lunsford, Amerikan Meteor Derneği'ne göre zirve gecesinde Ay'ın %74 oranında dolunay olacağını ve parlak ışığıyla akşamın erken saatlerinde meteor izlemeyi engelleyeceğini söyledi.

Lunsford, meteor yağmurunun Kuzey Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri tarafından görülebileceğini ve izleyicinin ne kadar kuzeyde olursa o kadar iyi olacağını, çünkü parlak takımyıldızın Alaska veya Kuzey Kanada'dakiler için gecenin erken saatlerinde gökyüzünde daha yüksek olacağını söyledi.

Zirveden birkaç gün önce ve sonra yüksek oranda meteor gözlemi sağlayan Geminidlerin aksine, Ursidler nispeten kısa bir maksimum aktivite süresine sahiptir. Lunsford, saatte beş ila 10 meteorun yalnızca zirvenin gerçekleştiği gece ve sabahın erken saatlerinde görülebileceğini söyledi. Zirveden birkaç gün önce ve sonra, Ursidler saatte yaklaşık bir meteor üretecek, dedi. Ursids yağmuru Aralık ortasında başladı ve 24 Aralık'a kadar aktif olacak.

"Bu yağmur zaman zaman saatte 25 ila 30 meteor patlamasına neden oldu. Böyle bir şey beklemiyoruz. ... Ama asla bilemezsiniz," dedi Lunsford. Eğer Geminidleri kaçırdıysanız, "işte size yıl bitmeden meteorik aktiviteleri görmek için bir fırsat" diye ekledi.

Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipmana gerek yoktur. NASA, küçük görüş alanları nedeniyle teleskop veya dürbün kullanılmasını önermiyor, çünkü meteorlar gökyüzünün her yerinde görülebiliyor.

Ursid meteor yağmurunun haritalanması

Ursidler alışılmadık bir yıllık meteor yağmurudur - meteorların kaynaklandığı nokta olan ışıltısı bir zodyak takımyıldızı değildir. Bunun yerine Ursidler, Küçük Ayı olarak da bilinen Ursa Minor takımyıldızından kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

Lunsford, meteor gözlemlerinin zamanını, büyüklüğünü ve diğer özelliklerini kaydederek, araştırmacıların Dünya'nın yörünge yolu içindeki uzay bölgesi hakkında daha fazla bilgi toplayabileceğini söyledi - enkaz bulutlarının ne kadar yoğun olduğu ve gezegenin bunlardan geçtiği zaman gibi.

Lunsford, "Eğer bunu yapacak (meteor gözlemlerinin zamanını kaydedecek) yeterli sayıda insan bulabilirsek, yukarıdaki kozmik tozun haritasını çıkarır ve onları (meteor yağmurlarını) neyin ürettiğini, nerede olduklarını ve gelecek yıl ne beklememiz gerektiğini açıklamamıza yardımcı olur" dedi.

Lunsford, Ursid'lerin Geminid'ler gibi güçlü meteor yağmurları kadar yaygın gözlemlenmediği için, Ursid'lerle ilgili verilerin araştırmacılar için daha değerli sayılabileceğini söyledi. Sıradan gökyüzü gözlemcileri bile gördükleri meteorları web sitesi aracılığıyla Amerikan Meteor Derneği'ne bildirerek veri toplanmasına katkıda bulunabilirler.

Ursidler bu yılın son yıllık gök olayıdır, ancak 2024'ün ilk meteor yağmuru çok uzakta değildir - Quadrantidler 4 Ocak sabahı zirveye ulaşacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com