Yılın son dolunayı olan Noel 'soğuk ayı' nasıl görülür?

Old Farmer's Almanac'a göre, Aralık ayının dolunayı Pazar günü erken saatlerde çıplak gözle tamamen yuvarlak görünebilir ve Salı günü saat 19:33'te maksimum doluluğuna ulaştıktan sonra birkaç akşam boyunca gece gökyüzünü aydınlatmaya devam edecek.

Kışın ilk dolunayına isim vermek

Bu ayki dolunay aynı zamanda "soğuk ay" olarak da biliniyor; bu terim Amerikan yerlileri, özellikle de Mohawk halkı tarafından, Kuzey Yarımküre'de Aralık ayına denk gelen daha soğuk hava koşullarına atfen ortaya atıldı. (İklim değişikliği kış aylarını hızla daha sıcak hale getirse de).

Yılın son dolunayına verilen diğer isimler arasında "Kar Ayı", "Kış Yapıcı Ay" ve hatta "Geyiklerin Boynuzlarını Döktüğü Ay" da yer almaktadır; bu isim, geyik, elk, geyik ve karibu da dahil olmak üzere birçok geyik türünün boynuzlarının üreme mevsimi sona erdiğinde dökülmeye başlamasına atıfta bulunmaktadır. Hayvanlar gelecek yıl genellikle daha büyük olan başka bir set yetiştireceklerdir.

(Özellikle, sadece dişi karibular Noel zamanı boynuzlarını korurlar. Bu da evcilleştirilmiş ren geyikleri olan Noel Baba'nın ren geyiklerinin dişi olarak tanımlanabileceği anlamına gelir).

Gösteriyi izlemek

Bu ayki dolunay aynı zamanda 21 Aralık'ta gerçekleşen ve yılın en kısa gününe işaret eden kış gündönümünden bu yana görünen ilk dolunay olacak.

Almanak'a göre "Kış gündönümü Ay'ı gökyüzünde en yüksek yolu izler ve herhangi bir Ay'dan daha uzun süre ufkun üzerinde kalır - dolayısıyla en uzun gecedir".

Soğuk dolunay gündönümüne bu kadar yakın gerçekleştiği için, uzun geceler geniş izleme fırsatları sunacak.

Gökyüzü gözlemcileri, gökyüzünün açık olduğu her yerde devasa Ay'a bir anlık bakış atabilirler. Yine de en iyi görüntüleme için, izleyiciler ufkun engelsiz manzaralarını arayabilirler.

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Kaynak: edition.cnn.com