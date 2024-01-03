Yılın ilk meteor yağmuru olan Quadrantids nasıl izlenir?

Amerikan Meteor Topluluğu'na göre, yağmurun 3 ve 4 Ocak tarihleri arasında gece boyunca zirve yapması bekleniyor. Kuzey Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri yağmuru en iyi Çarşamba günü gece geç saatler ile Perşembe günü şafak vakti arasında izleyebilirler.

Meteorlar, Güneş'in yörüngesinde tozlu izler halinde yayılan parçalanmış asteroit ve kuyruklu yıldız parçacıklarından arta kalan parçalardır. Her yıl Dünya bu enkaz izlerinin içinden geçer ve toz ve kaya parçaları Dünya atmosferinde parçalandıkça meteor yağmuru adı verilen renkli ve ateşli görüntüler oluşturur.

Quadrantid yağmuru, altı saatlik kısa zirvesi nedeniyle gözlemlenmesi zor olarak bilinir. NASA'ya göre, zirve iki günden fazla süren çoğu meteor yağmuruna kıyasla sınırlı bir süreye sahiptir, çünkü yağmur sadece ince bir parçacık akışına sahiptir ve Dünya bu parçacıkların en yoğun konsantrasyonundan dik bir açıyla hızlı bir şekilde geçer.

Meteor yağmurunun zirve noktası için tahminler sabah 4 ile 10 (Koordineli Evrensel Zaman'a göre sabah 9 ile öğleden sonra 3) arasında değişmektedir, ancak meteorlar saatler öncesinden görülebilecektir. Amerikan Meteor Topluluğu, Kuzey Amerika'da yaşayanlar için yerel saatle 01:00 ila 05:00 arasında meteorlara dikkat edilmesini öneriyor.

Erken saatler Kuzey Amerika'nın Doğu Kıyısı'nda bulunanlar için, geç saatler ise Hawaii ve Alaska'daki gözlemciler için daha uygundur. Quadrantidler genellikle Güney Yarımküre'de görünmez çünkü yağmurun ışıma noktası şafaktan önce gökyüzünde o kadar yükseğe çıkmaz.

Olayı görme şansınızın ne kadar olduğunu görmek için Time and Date'in sitesini kontrol edin.

Ne göreceksiniz

Zirve noktası saatte 100'den fazla görülebilir meteor içerebilir. NASA'ya göre, meteor yağmuru sırasında tipik meteor çizgilerinden daha uzun süre kalan daha büyük parçacıklarla ilişkili parlak ışık ve renk patlamaları olan bazı ateş toplarını bile görebilirsiniz.

Gözünüz kuzeyden kuzeydoğuya gökyüzünde olsun. Amerikan Meteor Topluluğu, yerel saatle gece 2'den itibaren ay arkanızda olacak şekilde ayakta durmanızı veya oturmanızı ve en az bir saat boyunca gökyüzünü izlemenizi tavsiye ediyor.

Görünürlük, Kuzey Yarımküre'deki kış mevsimine bağlı sert hava koşullarına bağlı olacaktır. Ayın yaklaşık %51'i dolu olacak, bu da yağmurun görünürlüğünü etkileyebilir, ancak dernek ayı bir ağaç veya bina ile engellemeye çalışmanızı öneriyor.

Kentsel bir bölgede yaşıyorsanız, parlak şehir ışıklarıyla dolu olmayan bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Işık kirliliğinden etkilenmeyen bir alan bulabilirseniz, meteorlar akşam geç saatlerden şafağa kadar her birkaç dakikada bir görülebilir.

Geniş bir gökyüzü manzarasına sahip açık bir alan bulun. Yukarı bakabilmeniz için bir sandalyeniz ya da battaniyeniz olduğundan emin olun. Ve telefonunuza bakmadan gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 20 ila 30 dakika verin, böylece göktaşlarını tespit etmek daha kolay olacaktır.

Olağandışı kökenler

Eğer meteor yağmurunun adı kulağa tuhaf geliyorsa, bunun nedeni muhtemelen bir takımyıldızla ilgili gibi gelmemesidir. Bunun nedeni Quadrantid'lere adını veren takımyıldızının artık mevcut olmamasıdır - en azından tanınan bir takımyıldızı olarak.

EarthSky'a göre, ilk kez 1795 yılında Boötes ve Draco arasında gözlemlenen ve not edilen Quadrans Muralis takımyıldızı, Uluslararası Astronomi Birliği'nin modern takımyıldızları listesinde artık yer almıyor çünkü eski olduğu düşünülüyor ve artık göksel navigasyon için bir dönüm noktası olarak kullanılmıyor.

Geminid meteor yağmuru gibi Quadrantidler de buzlu bir kuyruklu yıldızdan ziyade gizemli bir asteroitten ya da "kaya kuyruklu yıldızından" gelmektedir. Bu özel asteroit 2003 EH1 olup, güneş etrafındaki bir yörüngesini tamamlaması 5,52 yıl sürmekte ve 2 mil (3,2 kilometre) genişliğindedir.

Ancak EarthSky'a göre gökbilimciler ikinci bir nesnenin, 96P/Machholz Kuyruklu Yıldızı'nın da bu yağmura katkıda bulunabileceğine inanıyor. Kuyruklu yıldız her 5,3 yılda bir Güneş'in etrafında dönüyor.

Bilim insanları daha büyük bir kuyrukluyıldızın MÖ 2000 civarında Güneş tarafından kısa bir yörüngeye çekimsel olarak bağlandığını düşünüyor. Kuyruklu yıldız, 100 ile 950 yılları arasında bir zamanda parçalanmadan önce yıllarca arkasında meteorlar bıraktı. EarthSky'a göre, sonuç olarak kuyruklu yıldız arkasında Machholz Kompleksi olarak bilinen ve Quadrantid meteor yağmurunun ana cisimleri Kuyruklu Yıldız 96P/Machholz ve asteroid 2003 EH1'in yanı sıra iki farklı kuyruklu yıldız grubu ve sekiz meteor yağmuru içeren birçok göksel yavru bıraktı.

2024'ün meteor yağmurları

Quadrantid'lerden sonra meteor yağmuru aktivitesinde biraz durgunluk olur ve bir sonraki meteor yağmuru Nisan ayına kadar gerçekleşmez.

Lyrids: 21-22 Nisan

Eta Aquariids: 4-5 Mayıs

Güney delta akvaryumları: 29-30 Temmuz

Alpha Capricornids: 30-31 Temmuz

Perseidler: 11-12 Ağustos

Draconids: 7-8 Ekim

Orionidler: 20-21 Ekim

Güney Tauridleri: 4-5 Kasım

Kuzey Tauridleri: 11-12 Kasım

Leonidler: 17-18 Kasım

Geminidler: 13-14 Aralık

Ursidler: 21-22 Aralık

Dolunaylar ve süper aylar

EarthSky'a göre, 2024 yılı boyunca on iki dolunay gerçekleşecek ve Eylül ve Ekim aylarındaki ay olayları da süper ay olarak kabul edilecek.

Süper ay tanımları değişebilir, ancak terim genellikle Dünya'ya normalden daha yakın olan ve bu nedenle gece gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görünen bir dolunayı ifade eder. Bazı gökbilimciler bu fenomenin Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu zaman olan perigee'nin %90'ında gerçekleştiğini söylüyor.

Farmers' Almanac'a göre her ayın dolunayı belirli bir isimle ilişkilendirilir. Ancak dolunayların farklı yerli kabilelere göre çeşitli isimleri ve anlamları vardır.

İşte 2024 yılının dolunayları:

25 Ocak: Kurt Ayı

24 Şubat: Karlı Ay

25 Mart: Solucan Ayı

23 Nisan: Pembe Ay

23 Mayıs: Çiçek Ayı

21 Haziran: Çilekli Ay

21 Temmuz: Buck Ayı

19 Ağustos: Mersin balığı ayı

17 Eylül: Hasat ayı

17 Ekim: Avcı Ayı

15 Kasım: Kunduz ayı

15 Aralık: Soğuk Ay

Güneş ve Ay tutulmaları

Old Farmer's Almanac'a göre 2024 yılında iki tür ay tutulması ve iki tür güneş tutulması olmak üzere çok sayıda tutulma gerçekleşecek.

Bu olaylardan en merakla bekleneni 8 Nisan'da gerçekleşecek olan ve Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dakiler tarafından görülebilecek olan tam güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla gerçekleşir.

Tam tutulma yolu içinde olanlar ya da ayın gölgesinin güneşi tamamen örteceği yerler tam güneş tutulması görecekler. Tam tutulma yolu dışında kalanlar ise Ay'ın Güneş'in sadece bir kısmını örttüğü kısmi Güneş tutulmasını görebilecekler.

Tam güneş tutulması, Ağustos 2044'e kadar bitişik ABD'de bir daha görülemeyecek.

Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde 2 Ekim'de gökyüzünde halkalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tür bir tutulma tam güneş tutulmasına benzer, ancak ay Dünya'dan yörüngesinin en uzak noktasındadır, bu nedenle güneşi tamamen engelleyemez. Bunun yerine, halkalı güneş tutulmaları, güneşin ateşli ışığı ayın gölgesini çevrelediği için gökyüzünde bir "ateş çemberi" oluşturur.

Bu arada, 24-25 Mart tarihleri arasında Avrupa, Kuzey ve Doğu Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da birçok kişi tarafından penumbral ay tutulması görülebilecek.

Ay'ın karanlık ya da sönük görünmesine neden olan ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizaya gelerek Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşir. Yarım ay tutulması daha inceliklidir ve ay Dünya'nın dış gölgesinden ya da yarım gölgesinden geçtiğinde gerçekleşir.

Dünya'nın Güneş ile dolunay arasında tam olarak hizalanmadan hareket ettiği parçalı ay tutulması, 17-18 Eylül tarihleri arasında Avrupa ile Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın büyük bölümünde görülecek.

Bu tutulmaların her birinin ne zaman gerçekleşeceğini görmek için Time and Date'in web sitesini kontrol edin.

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Kaynak: edition.cnn.com