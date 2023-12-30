Yılın en aşırı hava koşulları, ısınan bir gezegenin neler yapabileceğini ve nelerin geleceğini gösteriyor

Isı olmadan hava olmaz; ısı enerjidir ve hava da bu enerjinin, kendini dengelemeye çalışan bir atmosferin ifadesidir. Ancak sistemdeki çok fazla ısı, hava koşullarında mümkün olanın sınırlarını yükseltir ve onu aşırı uçlara doğru iter.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nden iklim bilimci Kristina Dahl CNN'e verdiği demeçte, bu yılki rekor sıcaklığın 2023'ün en acımasız hava olaylarının çoğunda bir "geçiş hattı" olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Dahl, "İklim değişikliği Dünya'daki hava durumumuzu her gün etkiliyor" dedi. "Bana göre artık ispat yükümlülüğü, iklim değişikliğinin bir olayı etkilemediğini göstermektir, çünkü etrafımızdaki her şeyi etkilediği çok açık."

Bu yıl yaşanan aşırı hava olayları benzersiz değil - bunlar gelecek yılların bir işareti.

Dahl, "Gezegeni ısıtmaya devam edersek bu tür olaylar daha sık ve daha şiddetli olmaya devam edecek" dedi.

Bunlar, ısınan bir gezegenin aşırı hava koşullarının neye benzeyebileceğine dair 2023'ün en önemli örneklerinden sadece birkaçı.

Grafiklerin dışında hızlı yoğunlaşma

Rekor ısı sadece havada kalmadı, Dünya'nın aşırı ısısının çoğunu emen okyanuslara da ulaştı.

Dahl, "Deniz yüzeyi sıcaklıkları, kayıtlara geçen önceki herhangi bir yılda olduğundan çok daha sıcaktı" dedi.

Sıcak su fırtınalar için gıda görevi görür ve 2023'teki olağanüstü sıcak okyanus suyu, güçlenen El Niño'nun fırtına azaltıcı etkilerini nötralize ederek Atlantik'te daha fazla fırtına yaratmakla kalmadı, aynı zamanda dünya genelinde oluşan fırtınaların patlayıcı bir şekilde güçlenmesine de neden oldu.

Hızlı yoğunlaşma olarak bilinen bu patlayıcı güçlenme, atmosfer ısındıkça daha olası hale gelmektedir.

Atlantik ve Doğu Pasifik havzalarındaki toplam 12 tropikal siklon 2023 yılında hızlaşiddetlenmiştir.

Lee bu sezon en güçlü Atlantik kasırgasıydı ve Eylül ayında açık okyanusta nadir görülen bir Kategori 5 kasırgası olarak 24 saat içinde 85 mil gibi şaşırtıcı bir hızla güçlendi. Bu patlama Lee'yi Atlantik'in kayıtlara geçen en hızlı şiddetlenen üçüncü fırtınası haline getirdi.

Bu yıl ABD'de karaya ulaşan tek kasırga olanIdalia, karaya ulaşmadan hemen önce fırtınaların daha sık görülen hızlı yoğunlaşmasının bir başka örneğiydi.

Fırtına, Florida'nın Big Bend bölgesini Kategori 3 kasırga olarak vurmadan önce kısa bir süre Kategori 4 statüsüne ulaştı - 125 yılı aşkın bir süredir bölgeyi vuran en güçlü fırtına.

Doğu Pasifik'teki Otis Kasırgası bu yıl her iki havzada da hızlı güçlenmenin en uç örneğiydi. Otis'in rüzgârları, Ekim ayında Meksika'nın Acapulco kentine düşen yıkıcı Kategori 5'ten önceki 24 saat içinde 115 mil/saat gibi şaşırtıcı bir hızla artmıştır.

Otis, Meksika'yı vuran en güçlü Pasifik fırtınasıydı ve yine hızlı bir şekilde şiddetlenen Kategori 4 Lidia Kasırgası'nın Puerto Vallarta'nın hemen güneyinde Pasifik Meksika'nın en güçlü fırtınalarından biri olarak karaya ulaşmasından sadece iki hafta sonra meydana geldi.

Hızlı yoğunlaşma aynı zamanda Hilary Kas ırgası'nın Kaliforniya'yı tropik bir fırtına olarak geçecek kadar gücünü korumasına yardımcı oldu - 1997'den bu yana eyalette ilk kez. Hilary, birkaç eyalette tropikal yağış rekorları kıran ve dünyanın en kurak yerlerinden birinde aylarca süren aşırı sellere neden olan bir tufan boşalttı.

Olağandışı orman yangınlarının yaşandığı bir yılda tarihi bir trajedi

Hem yangınların başladığı hem de başlamadığı yerlerde alışılmadık orman yangını davranışları yıla damgasını vurdu.

Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi istatistiklerine göre ABD'de her yıl 7 ila 8 milyon dönümlük alan yanarken, 2023 yılında sadece 2,6 milyon dönümlük alan kül oldu.

Bunun nedeni kısmen, yıllarca süren yıkımın ardından orman yangınlarını minimumda tutan, tipik olarak ateşli Batı'da yılın sırılsıklam başlamasıydı. En son Ulusal İklim Değerlendirmesi'ne göre, bir sezon bir trend oluşturmuyor ve dünya ısındıkça, orman yangınları daha sık ve şiddetli hale geliyor - özellikle Batı'da.

Yine de, yoğun sıcaklığın yağmur eksikliği ile birleşerek toprağı kurutması ve ABD ile Kanada'nın büyük bölümünü yangına karşı savunmasız bırakması nedeniyle sezon ölümcül ve yıkıcı oldu.

Ağustos ayında Hawaii'nin Maui adasında Lahaina cehennemi şeklinde bir trajedi yaşandı.

Rüzgârın sürüklediği alevler kuraklıktan kavrulan istilacı otların arasından öylesine hızla ilerledi ve önüne çıkan her şeyi yuttu ki, canlarını kurtarmak için kaçan bazı insanların Pasifik Okyanusu'na atlamaktan başka çaresi kalmadı. Birçoğu kaçamadı ve Lahaina Yangını 100 yılı aşkın bir süredir ABD topraklarında meydana gelen en ölümcül yangın oldu.

Louisiana, ABD'nin en yağışlı eyaletlerinden biridir, ancak bitmek bilmeyen sıcaklar, tropik sistemler ve az yağmurla geçen bir yazın ardından toprak kava döndü. Muazzam kuraklık, Kasım ayında eyaletin %75'inin olağanüstü kuraklık altında kalmasıyla zirveye ulaştı - eyalet tarihinde bu türden en geniş alan.

Louisiana Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından CNN'e sağlanan verilere göre, eyalet son on yılların en kötü yangın sezonlarından birini yaşadı. Eyaletin güney yarısındaki yangınlar sonbahar boyunca yanmaya devam etti ve dumanları New Orleans yakınlarında ateşli, ölümcül bir yığılmaya neden olan "süper sisi" körükledi.

Yangınlar, orada yanmasalar bile ABD'nin büyük bölümünü de etkiledi.

Kanada'nın kayıtlara geçen en kötü orman yangını sezonu kabaca Kuzey Dakota büyüklüğünde bir alanı yaktı ve çok sayıda büyük yangından çıkan zehirli duman bulutlarını ABD 'ye ve Avrupa'ya kadar gönderdi.

Duman güneşi engelledi ve Haziran ayında Kuzeydoğu'da hava kalitesi seviyelerinin düşmesine neden oldu. Kıyamet gibi turuncu gökyüzü New York'u sararken, şehir kısa bir süre için dünyanın en kötü hava kirliliği seviyelerine sahip oldu.

'Sıcak cehennemi' yazında herhangi bir ABD şehri için en sıcak ay

Bu yaz ABD'nin büyük bölümü de dahil olmak üzereKuzey Yarımküre genelinde sıcaklık rekorları kırıldı . ABD'de bir dizi sıcak hava dalgası ülkeningüneyve orta kesimlerini kavurdu.

Kansas'ta ısı endeksi 130 dereceyi aştı, New Orleans şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa (105 derece) ulaştı ve Teksas ve Florida'nın büyük bölümü olağanüstü uzun süreli aşırı sıcak altında kavruldu.

Ancak bir şehir, bilim insanlarının insan kaynaklı iklim değişikliği olmaksızın "neredeyse imkansız" olduğunu söylediği aşırı sıcak bir yazın simgesi oldu: Phoenix.

Phoenix'te Temmuz ayı, herhangi bir ABD şehri için kayıtlara geçen en sıcak ay oldu. Şehrin ay boyunca ortalama sıcaklığı, acımasız sıcak günler ve rekor derecede ılık gecelerin ardından şaşırtıcı bir şekilde 102,7 Fahrenheit derece olarak ölçüldü.

Phoenix, yüksek sıcaklıkların 110 dereceye ulaştığı ya da aştığı 31 gün üst üste görülmemiş bir sıcaklık yaşadı.

Sıcaklığın bedeli ağır oldu.

Phoenix'in de içinde bulunduğu Maricopa County'de 2023 yılında enaz 579 kişi sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti ve bu rakam, ilçenin 2003 yılında izlemeye başlamasından bu yana sıcaklığın en ölümcül olduğu yıl oldu.

Küresel sıcaklıklar arttıkça yüksek sıcaklıkların 100 dereceyi aştığı günler ABD'nin birçok büyük şehrinde daha yaygın hale geliyor, ancak Phoenix en büyük artışı gördü. Şehirde geçmiş ortalamalara kıyasla her yıl ortalama 18 gün daha fazla 100 derecenin üzerinde sıcaklık görülüyor ve bu da her yıl yaklaşık 111 gün 100 derecenin üzerinde sıcaklık anlamına geliyor.

Aşırı yüklenmiş sel binlerce kişiyi öldürdü

Daniel Fırtınası Akdeniz üzerinden Libya'yı hedef almadan önce Eylül ayında Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a ölümcül sel felaketleri getirdi. Akdeniz'in ılık sularının etkisiyle Daniel, kasırga ve tayfunlara benzer özelliklere sahip bir fırtına olan "medicane "ye dönüştü.

Fırtına Libya'da şiddetli yağışlara yol açtı ve bir şehirde sadece 24 saat içinde 16 inç yağmur kaydedildi. Bunun sonucunda korkunç seller meydana geldi ve tahminen 4,000 kişi hayatını kaybetti.

En ağır darbeyi Derna şehri aldı. Buradaki sel iki barajı patlattı ve şehrin çekirdeğinin çoğunu süpüren devasa bir su dalgasını serbest bıraktı.

Aşırı hava olaylarının ardından iklim değişikliğinin rolünü analiz eden bilim insanlarından oluşan Dünya Hava Durumu Atfetme girişimi, gezegeni ısıtan kirliliğin Libya'daki ölümcül yağışları 50 kata kadar daha olası ve %50 daha kötü hale getirdiğini tespit etti.

Isınan bir dünyada yıkıcı sellere yol açmak için bir medicane ya da tropikal bir sistem bile gerekli değildir. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe, bir havlu gibi daha fazla nem emebilir ve daha sonra bunu daha aşırı sel yağışları şeklinde dışarı atabilir.

Bu senaryo ABD'de birçok kez yaşandı: Ölümcül atmosferik ne hirler treni Ocak ve Mart aylarında Kaliforniya'yı vurdu; Temmuz ayındaki feci sel Vermont'un başkenti Montpelier'i azgın bir nehredönüştürdü ve New York'un taşrasında ölümcül oldu; ve Eylül ayında New York'ta bir aylık yağmur birkaç saat içinde düştü ve şehrin bazı bölgelerine metrelercesel suyu gönderdi.

CNN'den Laura Paddison ve Nadeen Ebrahim bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com