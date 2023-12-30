Yılbaşı gecesi havai fişek gösterileri, partiler ve daha fazlası için en iyi 10 yer

Eğer öyleyse, dünyanın dört bir yanındaki bu destinasyonlar harika bir yılbaşı eğlencesi düzenlemek konusunda haklı bir üne sahip. Müzik, gece hayatı, partiler ve Yeni Yıl yemek gelenekleri kesinlikle bunun bir parçasıdır - ancak havai fişekler bu noktalarda sahneyi çalmaktadır.

En iyi partileri yakalamak ve havai fişekler için en iyi izleme alanlarını talep etmek istiyorsanız her yıl erken plan yaptığınızdan emin olun. Bazı mekânlara giriş ücretlidir ve biletler bazen aylar öncesinden tükenir.

Öyleyse gece yarısını dünyanın dört bir yanında takip edelim - işte asla unutamayacağınız bir Yılbaşı Gecesi için gidebileceğiniz 10 harika yer:

Sidney

Avustralya'nın Sidney kenti, yeni yılı gece yarısı karşılayan ilk büyük uluslararası kentlerden biridir. Büyük havai fişek gösterisi, Opera Binası ve Liman Köprüsü'nün muhteşem bir fon oluşturduğu Sidney Limanı'nda gerçekleştirilir.

Limandaki adalar veya her iki taraftaki aile dostu parklar harika manzaralar sunar. En iyi izleme noktaları genellikle erkenden dolar. Akşamın erken saatlerinde düzenlenen diğer etkinlikler arasında Aborijin halklarının törenleri ve ışıklarla süslenmiş liman teknelerinin gösterisi yer alır.

Sydney için bir bonus: Yaz yeni başlıyor, bu nedenle Manly, Bondi ve Bronte dahil olmak üzere şehrin plajlarından da yararlanabilirsiniz.

Taipei, Tayvan

Tayvan adasının başkentiTaipei'de yılbaşı gecesi görsel bir şölen yaşanır.

Şehrin en yüksek binası olan Taipei 101, canlı ve dikey bir havai fişek gösterisinin fırlatma rampasıdır. Etkinliği izlemek için başlıca noktalar arasında Tiger Dağı (uzaktan izleme için), Ulusal Dr. Sun Yat-sen Anıt Salonu (Taipei 101'in en iyi manzaralarından bazıları için not edilmiştir) ve erken saatlerde oldukça kalabalık olan Xinyi Ticaret Bölgesi bulunmaktadır.

Şehir ayrıca büyük etkinlik öncesinde Taipei City Hall Plaza'da müzik performanslarına sponsor olmaktadır.

Bangkok

Asya'nın en iyi gece hayatı şehirlerini arayan gezginlerin aklına genellikle Bangkok gelir. Dolayısıyla kalabalıktan, parlak ışıklardan, gürültüden ve eğlenceden hoşlanıyorsanız yeni yılı karşılamak için doğal bir yerdir.

Chao Phraya Nehri boyunca uzanan önemli bir alışveriş ve eğlence merkezi olan ICONSIAM'da muhteşem bir havai fişek gösterisi izleyin. Kutlamalara şehrin en yüksek barı olan Sky Beach Bangkok veya yine kalabalık caddelerin üzerinde yer alan Sirocco gibi Bangkok'un çarpıcı barlarından birinde devam etmek isteyebilirsiniz.

Eğer eğlence çok fazla gelirse, 1 Ocak'ta bir tapınakta biraz dinlenin. Wat Pho, uzanmış Buda'sı ve aynı zamanda kalabalığı ile bilinir. Daha sakin bir zaman için yakındaki Wat Suthat'ı deneyin.

Dubai

Dubai'deki Burj Khalifa dünyanın en dikkat çekici gökdelenlerinden biridir ve sadece yılbaşı gecesi daha da dikkat çekmektedir.

Burj Khalifa, 2023 yılı yaklaşırken dünyanın en yüksek binası (828 metre veya 2,716.5 feet) rekorunu elinde tutuyor ve yeni yılı muhteşem bir havai fişek gösterisiyle karşılamak için kalabalıklar eteklerinde toplanıyor. Çok uzakta olmayan Burj Plaza biraz daha sessizdir ve aileler arasında popülerdir.

Dubai önemli bir yemek destinasyonu olarak ün kazanmaktadır, bu nedenle Suriyeli üç kardeş tarafından kurulan Orfali Bros veya Azerbaycan yemekleri için Baku Cafe gibi restoranlarda kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Aklınızda alışveriş yapmak varsa, dünyanın en büyüklerinden biri olan Dubai Mall'a göz atın.

Cape Town

Cape Town, Afrika'nın ve dünyanın en güzel konumlanmış şehirlerinden biridir. Güney Afrika'nın bu şehrinde yılbaşı gecesi düzenlenen havai fişek gösterileri şehri daha da muhteşem kılmaktadır.

Yemek yemek için bir yer arıyorsanız, vejetaryen menüye sahip Pier'i düşünün. Havai fişekleri izlemek için harika bir nokta olan Victoria & Albert sahilindedir. Müzikten hoşlanıyorsanız, sahil amfi tiyatrosunda yedi saat boyunca canlı müzik ve DJ çeşitliliği bulunmaktadır.

Cape Town çevresindeki Leeu Estates gibi Güney Afrika'nın ünlü üzüm bağlarını ziyaret ederek seyahatinizden en iyi şekilde yararlanın. Sidney gibi Cape Town da yaza yeni giriyor, bu nedenle açık havada olmak için harika bir zaman.

Roma

Roma vatandaşları iyi bir parti vermeyi iyi bilirler - 2000 yıldan uzun bir süredir bu işi yapıyorlar. Havai fişek gösterileri için, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı yıllarındaki eski parti verenleri etkileyecek bir görsel şov için antik çağlardan kalma araba yarışı ve eğlence mekânı Circus Maximus'a gidin.

Yılbaşı gecesi kulağa da hitap eder. Etkinlikler arasında: Elektronik dans müziğine odaklanan ve 20. yılını kutlayan Amore Festivali. Daha klasik düşünenler için ise Flaiano Tiyatrosu'ndaki Three Tenors konseri diğer seçenekler arasında yer alıyor.

Çok fazla eğlenmek istemiyorsanız, Yeni Yıl Günü'nde diğer birçok gösterinin yanı sıra yürüyen bandoların da yer aldığı müzikal eğilimli Roma Geçit Töreni'nin tadını çıkarabilirsiniz. Kırmızı iç çamaşırlarınızı unutmayın!

Londra

Görkemli Londra, London Eye ve Big Ben'in yakınındaki Westminster'da düzenlenen Yeni Yıl Arifesi havai fişek gösterileri için her zaman olağanüstü bir fon oluşturmaktadır.

2023 için resmi gösteri alanındaki biletler (her zamanki gibi) çoktan tükendi, ancak havai fişekleri Primrose Hill, Hampstead Heath'teki Parliament Hill, Greenwich Park ve Alexandra Palace gibi tepelerden ücretsiz olarak görebilirsiniz. Ayrıca Millennium Köprüsü ve Southwark Köprüsü gibi köprülerde de bir yer bulmaya çalışabilirsiniz.

Bir başka harika seyir noktası da Thames Nehri'nden manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir nehir gezisidir.

Yeni bir yılı karşılamanın geleneksel bir yolu da 1670'ten beri yetişkin içkileri sunan Old Bell Tavern gibi Londra'nın en eski barlarından birine yerleşmektir.

Rio de Janeiro

Brezilya'nın güçlü havasına sahip sıcak bir sahil beldesinde yaklaşık 3 milyon insanla birlikte yeni yılı karşılamak istiyorsanız Rio de Janeiro'ya gidin.

Copacabana Plajı'nda hava kararmadan önce başlayan ana buluşmada geleneksel olarak çeşitli müzik gösterileri ve havai fişekler yer alır. Klasik Rio tarzında parti yapmak istiyorsanız, Jobi Bar'ı ziyaret edin. Burası 1950'lerden beri açık olan şehrin sosyal bir kurumudur.

Harika bir manzara mı arıyorsunuz? Muhteşem bir panorama sağlamak için tünemiş küçük bir Çin pagodası olan Vista Chinesa'ya gidin.

New York Şehri

Manhattan'dakiTimes Meydanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yılbaşı Gecesi ile eşanlamlıdır. 10-9-8 geri sayımı için bizzat orada bulunmamış olsanız bile, ünlü topun düşüşünü televizyondan izlemiş olma ihtimaliniz yüksektir. (Top ilk kez 1907 yılında atılmış ve o tarihten bu yana, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki iki yıl hariç, her yıl atılmıştır).

Tüm insanlığın yarısı gibi hissettiren Times Meydanı'na sıkışmak istemiyorsanız, işte birkaç başka seçenek:

- Brooklyn'deki Prospect Park'ın hemen dışında yer alan Grand Army Plaza'da havai fişek gösterileri ve eğlenceye katılın. En iyi manzara için erken gelmeniz gerekebilir.

- New York bir nehir şehridir, bu nedenle bir Circle Line gezisi ile su üzerinde kutlama yapabilir ve harika manzaralar izleyebilirsiniz.

Las Vegas

Las Vegas yıl boyunca ışıl ışıldır, ancak yılbaşı gecesi için her şeyi yapar.

Strip araç trafiğine kapatılır ve Vegas'a yakışır bir festival için yayalar devreye girer. Gece yarısı, çeşitli kumarhaneler binalarının çatılarından etkileyici bir havai fişek gösterisi başlatır. İyi bir manzara yakalamak için yeterince erken gelin.

Bir de Vegas'taki gösteriler var; David Blaine'in Impossible gösterisinde geceye biraz sihir katın.

Tıpkı şanslı seriler gibi, Vegas da her zaman sıcak değildir. Hava durumunu kontrol etmeyi ve kalın giyinmeyi unutmayın - çöl geceleri, özellikle de kışın çok soğur.

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Kaynak: edition.cnn.com