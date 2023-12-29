Yıl bitmeden adınızı Jüpiter'in uydusu Europa'ya gönderin

Ve yıl bitmeden kaydolursanız sizin adınız da onlardan biri olabilir.

NASA'nın Europa Clipper uzay aracının fırlatılması 2024'ün en çok beklenen görevlerinden biri. Sondanın Ekim ayında Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması ve Jüpiter'in uydusu Europa'ya doğru 1,8 milyar millik (2,9 milyar kilometre) bir yolculuğa çıkması bekleniyor.

Europa Clipper, 2030 yılında yörüngeye ulaştıktan sonra, önümüzdeki birkaç yılı buzla kaplı uydunun yanında uçarak geçirecek ve altındaki okyanusun yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini görecek. Europa, Dünya dışında yaşam aramak için en iyi yerlerden biri olarak kabul edilen birkaç okyanus dünyası uydusu arasında yer alıyor.

Europa Clipper dokuz bilim aracının yanı sıra ABD'nin şair ödüllü yazarı Ada Limón'un yazdığı bir şiiri de taşıyacak.

Limón, ödülünün bir parçası olarak "Gizeme Övgü: Europa İçin Bir Şiir" adlı şiiri yazdı. Şiirin orijinali Limón'un el yazısıyla uzay aracının hassas elektronik aksamını Jüpiter'in sert radyasyonundan korumak üzere bir kasanın içine hapseden tantal metal bir plakanın üzerine kazınacak.

Şiir, NASA'nın Şişedeki Mesaj kampanyasına başvuran kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mikroçiplerle birlikte kasanın içine bakacak.

Tüm isimler toplandıktan sonra, NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuarı'nda monte edilmekte olan uzay aracına eklenecek.

Uzay ajansı Europa Clipper'ın montajını web sitesinde sürekli canlı olarak izletiyor.

Teknisyenler, JPL'nin Mikro Cihazlar Laboratuvarı'ndaki on santimetre boyutundaki silikon çipler üzerine isimleri şablonlamak için elektron ışınları kullanacak. Her bir isim bir insan saçının 1/1000'inden daha küçük olacak.

NASA'nın Artemis I, Perseverance keşif aracı ve Parker Solar Probe gibi görevlerde uzaya isim gönderme konusunda uzun bir geçmişi var.

Europa Clipper NASA'nın bir gezegen görevi için geliştirdiği en büyük uzay aracıdır. Devasa güneş enerjisi dizileri yerleştirildiğinde Europa Clipper 100 feet (30,5 metre) genişliğinde ve 16 feet (yaklaşık 5 metre) yüksekliğinde olacaktır.

Europa Clipper, Nisan 2030'da yörüngeye oturduktan sonra Europa'da yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirecek ve sonunda Europa'nın kalın buz kabuğunun 16 mil (25,7 kilometre) üzerine çıkarak uydunun neredeyse tamamını inceleyecek.

Uzay aracı, uydunun nasıl oluştuğunu ve buzlu okyanus dünyalarında yaşamın mümkün olup olmadığını anlamak için kameralar, spektrometreler, buza nüfuz eden radar ve bir termal alet kullanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com