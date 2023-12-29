Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna genelinde ölümcül hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Gece boyunca süren saldırılar, Ukrayna'nın Salı günü Kırım'da bir Rus Donanma tankını vurarak Moskova'nın Karadeniz filosuna büyük bir darbe indirmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı kışkırtılmadan işgal etmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçmişken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky büyük ölçüde durmuş bir karşı saldırıyla karşı karşıya ve Batı'nın askeri yardımının geleceği sorgulanıyor.

Cuma günü meydana gelen saldırıların ülke genelinde geniş çaplı olduğu görülürken, başkent Kiev'de, kuzeydoğuda Sumy bölgesinde, doğuda Kharkiv ve Dnipro'da ve batıda Lviv eyaletinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Cuma günü erken saatlerde can kaybı sayısı ve meydana gelen hasarın boyutu belirsizliğini koruyordu.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal saldırıların "sosyal ve kritik altyapıyı" hedef alan "Ukrayna'ya yönelik büyük bir Rus hava saldırısı" olduğunu söyledi.

"Yaralılar ve ölüler var. Ailelerine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz," dedi Shmyhal Cuma günü bir Telegram paylaşımında.

"Ukrayna hava savunma güçleri bir kez daha yüksek düzeyde profesyonellik sergiledi. Hava hedeflerinin çoğu vuruldu. Askerlere hayat kurtardıkları için teşekkür ediyoruz."

Ukrayna Sağlık Bakanlığı da saldırıların ardından Ukrayna genelinde çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesi Rus hava saldırılarıyla mücadele ederken destek çağrısında bulundu.

Yermak Cuma günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda "Büyük bir terör saldırısı, roketler yine şehirlerimize doğru uçuyor ve siviller hedef alınıyor" dedi.

"Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var. Daha da güçlü olacağız, hava kalkanımızı güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak dünyanın bu terörü durdurmak için daha fazla desteğe ve güce ihtiyacımız olduğunu görmesi gerekiyor."

Bombardıman uçakları havada

Ukrayna Hava Kuvvetleri "9 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Rusya'nın Murmansk bölgesindeki 'Olenya' havaalanından ayrıldığını" kaydetti.

Tu-95 bombardıman uçakları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının temel dayanaklarından biri olup, komşusuna karşı çoğu hava savunma sisteminin menzili dışında seyir füzeleri fırlatabilmektedir.

Kiev'de yetkililer, bölgede insansız hava araçlarına atıfta bulunan bir "İHA tehdidi" tespit edildiği için bölge sakinlerini sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko saldırıların ardından en az yedi kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Klitschko, Kiev'in merkezinde bulunan ve sığınak olarak da kullanılan Lukianivska metro istasyonunda bir binanın hasar görmesi nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Kiev'in askeri yönetim başkanı Serhiy Popko bir Telegram paylaşımında, başkentin Podilskyi bölgesinde bir deponun alev almasının ardından çok sayıda kişinin yaralandığını ve kurban arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ihor Terekhov'a göre, ülkenin Rusya ile olan kuzeydoğu sınırından 25 milden (40 kilometre) daha az bir mesafede bulunan Kharkiv şehrinde en az altı patlama sesi duyuldu. Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada şehri "yoğun roket ateşi altında" olarak tanımladı.

Kharkiv bölgesi askeri yönetim başkanı Oleh Syniehubov'a göre şu ana kadar en az bir kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

Syniehubov bir Telegram güncellemesinde, roket saldırılarının bir tıbbi tesise, depolara ve diğer sivil altyapıya da zarar verdiğini söyledi.

Bölgedeki yönetimin bildirdiğine göre, Sumy'de yerel saatle Perşembe akşamı "sınır bölgelerine ve yerleşim yerlerine" yönelik Rus bombardımanının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Lviv bölgesel askeri yönetimi başkanı Maksym Kozytskyi, Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Polonya sınırındaki Lviv'de hava savunmasının Rus insansız hava araçlarını durdurmasıyla patlamaların kaydedildiğini söyledi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi Cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bir konut binasının isabet aldığını ve alev aldığını söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram paylaşımına göre Cuma günkü geniş çaplı saldırılar, Rusya'nın Perşembe günü Ukrayna'nın doğusunda 53 saldırı başlatmasının ardından geldi.

Gönderide, Rusya'nın düzinelerce hava saldırısı düzenlediği, sivilleri yaraladığı ve sivil altyapıyı tahrip ettiği belirtildi.

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Kaynak: edition.cnn.com