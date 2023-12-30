Yetkililer, Rusya'nın savaşın en büyük hava saldırısını başlatmasından bir gün sonra, Ukrayna bombardımanının 14 Rus sivili öldürdüğünü söylüyor

Rus devlet haber ajansı TASS'ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Cumartesi günü yaşanan ölümler Belgorod şehir merkezine yapılan "büyük" bir saldırının sonucuydu.

Cumartesi günkü bombardıman, Rusya'nın Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boyunca, en az 39 kişinin ölümü ve 150'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısını başlatmasının ardından geldi.

Ukrayna'nın sınıra yakın Rus bölgelerine yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir neredeyse her gün devam ediyor ve bazen sivil kayıplarla sonuçlanıyor, ancak doğrulanması halinde bu en ölümcül olaylardan biri olacak.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belgorod'daki saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve saldırıdan etkilenenlere yardım etmek üzere bir sağlık bakanlığı ekibi ile acil durum bakanlığı kurtarma görevlilerinin şehre gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Bombardıman nedeniyle kentte yaklaşık 40 sivil tesis hasar gördü, 10 yangın çıktı ve bunlar söndürüldü.

Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, Rus yetkililerin Belgorod'un da Cuma gecesi bombalandığını ve bir sivilin öldüğünü söylediğini aktardı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.

Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Cumartesi günü Rusya'nın Bryansk bölgesinde de bir çocuğun Ukrayna bombardımanı sonucu öldüğünü söyledi.

Savunma bakanlığının Cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Rusya Savunma Bakanlığı Cumartesi gecesi Rusya'nın Bryansk, Oryol, Mursk ve Moskova bölgeleri üzerinde uçan 32 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı.

Ukrayna olaylar hakkında kamuoyu önünde yorum yapmadı ve komşusuna yönelik saldırıların sorumluluğunu nadiren üstlendi

Kurtarma ekipleri Kiev'deki enkazı tarıyor

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bilançosu da artmaya devam etti: Ülke genelindeki hedeflere daha önce görülmemiş sayıda insansız hava aracı ve füze fırlatıldı.

Cuma günkü yaylım ateşinde vurulan binalar arasında okullar, bir doğum hastanesi, alışveriş merkezleri ve apartman blokları da yer aldı ve uluslararası alanda geniş çaplı kınamalara yol açtı.

Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir deponun enkazından daha fazla sivilin cesedinin çıkarılmasının ardından başkent Kiev'deki ölü sayısının en az 16'ya yükseldiğini söyledi. Kiev'deki tüm ölümler depoda meydana geldi.

Klitschko, "29 Aralık'ta başkente yapılan saldırı, tam ölçekli işgalin başlamasından bu yana sivil kayıplar açısından en büyüğü oldu" dedi.

Klitschko, "Kurtarma ekipleri çalışıyor ve yarına kadar enkazı temizlemeye devam edecekler" dedi. "1 Ocak Kiev'de Yas Günü olarak ilan edilecek."

Saldırı dalgası sırasında Polonya'nın askeri yetkilileri "tanımlanamayan bir hava cisminin" kısa süreliğine hava sahasına girdiğini iddia etti.

Rusya ise "somut kanıtlar sunulana kadar" herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg X'te yaptığı açıklamada NATO'nun olayla ilgili teyakkuzda olduğunu belirtti.

CNN'den Victoria Butenko, Svitlana Vlasova ve Christian Edwards bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com