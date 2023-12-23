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Yetkililer ormanlık alanda bulunan kalıntıların 20 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki bir çocuğa ait olduğunu tespit etti

Yetkililer, geçen yıl Virginia'da bir ormanda bulunan insan kalıntılarının 20 yıldan uzun bir süre önce kaybolan 5 yaşındaki bir çocuğa ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

 and  Viktoria Klein
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Beş yaşındaki Logan Bowman 2003 yılının Ocak ayında Virginia'da kayboldu..aussiedlerbote.de
Beş yaşındaki Logan Bowman 2003 yılının Ocak ayında Virginia'da kayboldu..aussiedlerbote.de

Yetkililer ormanlık alanda bulunan kalıntıların 20 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki bir çocuğa ait olduğunu tespit etti

Carroll County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kalıntıların Eylül 2022'de Galax, Virginia'da bulunduğu ve "uzun bir süredir" orada olduklarının tespit edildiği belirtildi. Perşembe günü yapılan açıklamada, ofis kalıntıların Ocak 2003'te kaybolan Logan Nathaniel Bowman'a ait olduğunu tespit etti.

Açıklamada, yetkililerin kalıntıların kimliğini tespit etmek için adli genom dizilimi ve genetik şecere konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir şirketten yardım aldığı belirtildi.

Şirket kalıntıların tam bir DNA profilini çıkararak çocuğun aile üyeleriyle karşılaştırdı ve kalıntıların Logan'a ait olduğunu doğruladı.

Şerifin ofisine göre, Logan'ın biyolojik annesi Cynthia Davis ve o zamanki erkek arkadaşı Dennis Schermerhorn, Şubat 2003'te çocuğun kaybolmasıyla bağlantılı olarak suçlandı.

Grayson İlçe Mahkemesi belgelerine göre Davis, Nisan 2004'te iki ağır çocuk ihmali ve bir ağır cinayet suçlamasıyla 15 yıl hapis ve 15 yıl şartlı tahliye anlaşması imzaladı.

CNN Davis'in avukatına ulaştı ve hemen bir yanıt alamadı.

Mahkeme belgelerine göre Schermerhorn 2004 yılında basit çocuk ihmali suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir yargıç kendisine yöneltilen bir cinayet ve bir ihmal suçlamasını reddetti.

CNN yorum için Schermerhorn'un avukatlarına ulaştı.

Carroll County Şerif Ofisi soruşturmanın devam ettiğini ve davada yeni suçlamalar beklediğini söyledi.

CNN'den Samantha Beech ve Celina Tebor bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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