Yetkililer, New Jersey'de bir cami imamının öldürülmesinin önyargı saikiyle işlenmiş gibi görünmediğini söylüyor

İmam Hasan Şerif'in Çarşamba günü sabah namazından hemen önce Mescid-i Muhammed-Newark 'ın dışında defalarca vurulduğunu belirten yetkililer, Şerif'i kimin vurduğunu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Caminin namaz kıldırıcısı olan imam, saatler sonra bir hastanede hayatını kaybetti.

Essex İlçe Savcı Vekili Theodore N. Stephens II Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "İmamın önyargılı bir suçun kurbanı olduğu ya da olayın terörizmle ilgili olduğu görülmüyor" dedi.

New Jersey Başsavcısı Matthew J. Platkin, şu ana kadar bulunan kanıtların önyargıya işaret etmediğini, ancak soruşturmacıların ateş etme nedenini henüz bilmediklerini söyledi.

Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı. Yetkililer, polis bölgedeki video görüntülerini ararken Çarşamba günü halktan herhangi bir bilgi ile öne çıkmalarını istedi.

"Henüz tüm detayları bilmiyoruz ama bildiklerimiz şunlar: Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka Çarşamba günü yaptığı açıklamada İmam Hasan Şerif bu şehrin insanlarının yanındaydı, biz de onun ve ailesinin yanında olacağız" dedi.

Cinayet, Ekim ayında İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana Müslüman ve Yahudi Amerikalılara yönelik tehdit, şiddet ve nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde meydana geldi. Bu artış Müslümanları alarma geçirdi.

Platkin, "Küresel olaylar ışığında ve eyaletimiz genelinde yaşadığımız pek çok topluluğa, ama özellikle de Müslüman topluluğuna yönelik artan önyargılar nedeniyle, New Jersey'de şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum" dedi.

Platkin, yetkililerin eyalet çapındaki camiler ve diğer ibadethaneler etrafında güvenliği artırdığını söyledi.

"7 Ekim'den bu yana, açıkçası tüm dini topluluklarımız için, ama özellikle Müslüman ve Yahudi topluluklarımız için ibadethanelerin içinde ve çevresinde daha fazla varlık gösterdik." Platkin Çarşamba günü yaptığı açıklamada. "Bugün hem Newark'taki hem de New Jersey eyaletindeki Müslüman topluluklara ulaştık ve son birkaç aydır olduğu gibi kendilerini güvende hissetmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü kaynağı sağlayacağız."

New Jersey Valisi Phil Murphy de Çarşamba günü eyaletin Müslüman toplumunu rahatlatmaya çalıştı.

Murphy yaptığı açıklamada, "Bu noktada, bu olayın arkasındaki failler veya motivasyonlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz, ancak kolluk kuvvetlerinin uygun şekilde güncellemeler sağlayacağını biliyorum" dedi.

İmam silah şiddetini protesto etti

Şerif, liderliği ve toplumdaki şiddetle mücadele çabaları nedeniyle övgüyle karşılandı.

"Silah şiddetini sürekli protesto eden bir toplum savunucusuydu. Kentlerimizi güvende tutmaya yardımcı olmak için gösterdiği tüm çabalarda kenti destekledi. Newark Kamu Güvenliği Direktörü Fritz G. Fragé Çarşamba günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şehir onun yokluğunun yasını derin bir kayıpla tutacak" dedi.

Fragé, Şerif'in camisinin şehrin "güvenli teslim" programının bir parçası olduğunu, yani kaçakların şiddet içeren etkileşim risklerini azaltmak için yetkililere teslim olabileceklerini söyledi.

Fragé, Şerif'in yaklaşık beş yıl boyunca Masjid Muhammad-Newark'ta imamlık yaptığını ve Newark'taki dinler arası çabalara katıldığını söyledi.

Fragé sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm çabalarıyla şehri destekledi ve şehrimizin güvende kalmasına yardımcı oldu." "Şehir onun yokluğunun yasını derin bir kayıpla tutacaktır."

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey şubesi Sharifa'yı "liderlik ve mükemmellik timsali" olarak nitelendirdi.

Grup, "Her zaman olduğu gibi ve bu özel olaydan bağımsız olarak, tüm camilere kapılarını açık tutmalarını, ancak özellikle son zamanlarda Müslüman karşıtı bağnazlığın arttığı göz önünde bulundurulduğunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi'ne göre Şerif, camideki liderliğinin yanı sıra 2006 yılından bu yana Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda ulaştırma güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

TSA, "Vefatını öğrenmekten derin üzüntü duyuyor ve ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com