Yetkililer, Florida'lı gencin Noel hediyeleri yüzünden çıkan aile kavgası sırasında kız kardeşini öldürmekle suçlandığını açıkladı

Florida'nın Pinellas İlçesi Şerifliği, 15 yaşındaki erkek kardeşinin, kız kardeşleri 23 yaşındaki Abrielle Baldwin'in vurulmasına misilleme olarak küçük kardeşi vurduğu iddiasıyla cinayete teşebbüsle suçlandığını açıkladı.

Şerif Bob Gualtieri Salı günü düzenlediği basın toplantısında, tartışmanın kardeşlerin anneleri ve Baldwin'in iki çocuğuyla birlikte Noel arifesinde hediye alışverişi yaparken 15 yaşındaki kardeşin ağabeyinin daha fazla hediye aldığını düşünerek tartışmaya başlamasıyla başladığını söyledi.

Gualtieri, "Kimin ne aldığı ve kime ne kadar para harcandığı konusunda bir aile tartışması yaşıyorlardı ve mağazada büyük bir olay oluyordu ve hepsi birbiriyle tartışıyordu" dedi.

Şerife göre aile mağazadan ayrılıp büyükannenin Largo'daki evine gitti ve tartışma burada da devam etti. Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, Baldwin'in 14 yaşındaki çocuğu "Noel olduğu için tartışmayı bırakmaya" çağırdığı belirtildi.

Gualtieri, bir noktada 14 yaşındaki çocuğun 40 kalibrelik bir tabanca çıkardığını, kardeşine doğrulttuğunu ve onu vurmakla tehdit ettiğini söyledi. Gualtieri, Baldwin'in araya girmesinin ardından gencin silahı Baldwin'e doğrulttuğunu ve onu ve kucağında taşıdığı 11 aylık çocuğunu vuracağını söylediğini de sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre genç, Baldwin'i bebek taşıyıcısını tutarken göğsünden vurdu.

Şerif, 15 yaşındaki gencin daha sonra başka bir tabanca çıkararak kardeşini vurduğunu ve olay yerinden kaçtığını söyledi. Şerif, gencin daha sonra Clearwater yakınlarındaki bir akrabasının evinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklamada, milletvekillerinin olay yerine vardıklarında küçük kardeşi ve Baldwin'i tek kurşun yarasıyla buldukları belirtildi. Baldwin yerel bir hastaneye nakledildi ve burada öldüğü açıklandı. Gualtieri, 11 aylık oğlunun olayda yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, küçük kardeşin de hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, 14 yaşındaki çocuk birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve ateşli silah bulundurmakla suçlanıyor. 15 yaşındaki çocuk ise birinci derece cinayete teşebbüs ve delilleri karartmakla suçlanıyor.

Şerif her iki gencin de suç geçmişleri olduğunu söyledi. CNN avukatları olup olmadığını tespit edemedi.

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Kaynak: edition.cnn.com