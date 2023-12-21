Yetkililer, DNA bağlantısının ardından 20 yaşındaki Philadelphia faili meçhul cinayet ve tecavüz davasında suçlanan adam

Yetkililer bu hafta yaptıkları açıklamada 46 yaşındaki Elias Diaz'ın 20 yıl önce Philadelphia Fairmount Park'ta Rebecca Park'ın ölümüyle ilgili olarak suçlandığını söyledi.

Polis Birinci Komiser Yardımcısı John Stanford Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Diaz'ın geçen ay meydana gelen palalı saldırılarla bağlantılı olarak Pazar günü tutuklandığını söyledi. Yetkililer, saldırganın Pennypack Park'taki bir patika boyunca bisiklet sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, Diaz'ın tutuklandığında ismini vermeyi reddettiğini ancak parmak izlerinden kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Polis ayrıca kendisinden DNA örneği de aldı.

Yetkililer bu hafta yaptıkları açıklamada, müfettişlerin artık DNA kanıtlarının ve diğer delillerin 2003'teki cinayetle bağlantılı olduğuna inandıklarını söyledi. Savcılar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Diaz'ın Park'ın öldürülmesiyle ilgili olarak diğer suçlamaların yanı sıra cinayet, tecavüz, ağırlaştırılmış uygunsuz saldırı ve suç aleti bulundurmakla suçlandığını söyledi.

Diaz ayrıca Kasım ayında gerçekleştiği iddia edilen iki palalı saldırıyla bağlantılı olarak ağırlaştırılmış saldırı gibi suçlamalarla da karşı karşıya.

CNN, Diaz'ı temsil eden Philadelphia Savunma Derneği'nden yorum istedi.

Polis, öğrenci olan 30 yaşındaki Park'ın 2003 yılında koşuya çıktıktan sonra kaybolduğunu söyledi. Cesedi Fairmount Park'ta ağaçlık bir alanda, toprak yaprakları ve kayaların altında gömülü olarak bulundu. Polis DNA kanıtı topladı.

Polise göre, aynı altı aylık dönemde saldırıya uğrayan diğer iki kadın da saldırganın eşkalini verdi. Kadınlardan biri Nisan 2003'te bisikletli Hispanik bir adam tarafından saldırıya uğradı. Polis bu olaydan DNA elde etmeyi başardı. Philadelphia polisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2003'te saldırıya uğrayan bir başka kadın da saldırganın çok benzer bir tarifini verdi.

Polis, 2007 yılında 25 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunulan bir başka saldırının, son palalı saldırıların meydana geldiği yere yakın bir yerde gerçekleştiğini söyledi. Kadın da bisikletli bir erkeği aynı şekilde tarif etmişti. Polis bu olayda da DNA toplamayı başardı.

Polis Diaz'ın diğer saldırılarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Polis, suçlardan elde edilen DNA'ların eşleştiğini söyledi

Saha operasyonlarından sorumlu birinci komiser yardımcısı Frank Vanore, farklı suçlardan elde edilen tüm DNA'ların bir veri tabanına gönderildiğini ve eşleştiklerini söyledi.

Vanore, "Elimizde bir DNA modeli olduğunu biliyorduk ve bu vakalarda aynı suçluya sahip olduğumuzu biliyorduk," ancak kim olduğunu belirleyemediklerini söyledi.

2021 yılında polis, kimliği bilinmeyen erkeğin DNA'sını kullanarak bir robot resim oluşturdu.

Polis, müfettişlerin DNA'yı bir soybilim laboratuvarına gönderdiğini ve halka açık soybilim veri tabanlarını kullanarak 1.000'den fazla aile üyesi bulduğunu söyledi.

Philadelphia polisi adli laboratuvar müdürü Ryan Gallagher, Porto Riko da dahil olmak üzere ülke çapında bağlantıları olan "çok kapsamlı bir ağaçtı" dedi. "Philadelphia bölgesiyle net bir bağlantı yoktu."

Gallagher, polisin birden fazla kolluk kuvveti ortağıyla birlikte çalıştığını ve ağacı ailenin bir koluna kadar daraltabildiğini söyledi. Elias Diaz potansiyel bir şüpheli olarak tespit edildi.

Savcı 'Bilim onu yakaladı' diyor

Bölge Savcısı Larry Krasner, "Bu dava 2003 yılına kadar uzanıyor," dedi. "Bu şüpheli o zamandan beri bisiklete biniyor ve adaletten kaçıyor."

Krasner, DNA tekniklerinin araştırmacıların sonunda Diaz'ın kimliğini belirleyebilecekleri noktaya kadar ilerlediğini söyledi.

"Bilim bu adamın bisikletini geride bıraktı" diyen Krasner, bunu Kaliforniya'da Golden State Katili 'nin yakalanma şekline benzetti. "Bilim onu yakaladı."

Online mahkeme kayıtlarına göre Kasım ayındaki palalı saldırılarla ilgili ön duruşma 3 Ocak'ta, 2003'teki cinayetle ilgili ön duruşma ise 8 Ocak'ta görülecek.

CNN'den Laura Dolan bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com