Yetkililer, Covid korkusu nedeniyle yarıda kesilen gemi seyahatindeki yolcunun virüs taşımadığını söylüyor

Adamın Royal Caribbean International tarafından işletilen Quantum of the Seas gemisindeyken yapılan virüs testi pozitif çıkmıştı.

Singapurlu yetkililer yaptıkları açıklamada bu testin şimdi negatif çıktığını söyledi.

Gemi, Covid-19'un ortasında Singapur'da yurt içi seyahati yeniden canlandırmaya yönelik bir programın parçası olarak Singapur çevresinde üç gece dört günlük bir "hiçbir yere yolculuk" güzergahına ev sahipliği yapıyordu.

Adamın yakın temaslıları karantinaya alınırken, bir dizi yolcu ve mürettebat temas takibi yapılırken gemide kalmaya zorlandı.

Açıklamada, "Soruşturmalar devam ederken daha önce ihtiyati tedbir olarak karantinaya alınmış olan yakın temaslılarının karantina emirlerini iptal ettik" denildi.

Royal Caribbean, Quantum of the Seas gemisindeki yolculara kaçırdıkları seyahat günü için tazminat ödeyeceğini söyledi.

Geminin 10 Aralık'ta yapılması planlanan seferi iptal edildi. Royal Caribbean'ın haber bültenine göre, tüm yolcular karaya çıktıktan sonra gemi derinlemesine temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

İlk pozitif test, kruvaziyer şirketinin Singapurlu yetkilileri haberdar etmesine ve limana geri dönmesine neden oldu.

Adam Singapur'da bir hastaneye kaldırıldı. Geri kalan 1.679 yolcu ve 1.148 mürettebat, enfekte yolcuyla doğrudan temas halinde olmasalar bile koronavirüs açısından test edildi.

Bir Royal Caribbean temsilcisi, "Tüm misafirleri ve mürettebatı test eden ve izleyen ve halk sağlığı açısından en iyi uygulamaları takip eden kapsamlı bir sistem geliştirmek için hükümetle yakın bir şekilde çalıştık" dedi. "Bu tek vakayı hızlı bir şekilde tespit edebilmemiz ve derhal harekete geçebilmemiz, sistemin tasarlandığı gibi çalıştığının bir işaretidir."

"Yerel toplumumuzun yanı sıra yolcularımızın ve mürettebatımızın refahı ve güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Tüm yolcular gemiye binmeden önce zorunlu Covid-19 testine tabi tutulmakta ve yolcuların seyahatleri boyunca sıkı hijyen ve güvenlik önlemleri uygulanmaktadır."

Gemi %50 kapasite ile çalışıyordu. Tüm yolcuların gemiye binmek ve kamaralarının dışında her zaman maske takmak için negatif Covid-19 testi kanıtı göstermeleri gerekiyordu.

Gemi seyahati için yalnızca Singapur vatandaşlarının bilet almasına izin verildi ve dünyanın dört bir yanından gelen mürettebat üyeleri, çalışma izni alabilmek için 14 gün boyunca şehir devletinde karantinada kaldı.

Royal Caribbean, ekstra bir hijyen önlemi olarak, gemi boyunca düzenli olarak temiz hava döngüsü yapıldığını söyledi.

Quantum of the Seas 2015 yılında büyük bir hayran kitlesinin beğenisine sunuldu. Gemideki olanaklar arasında çarpışan arabalar, iPad ile sipariş verilebilen biyonik bir bar, paraşütle atlama simülatörü ve aralarında "Alice Harikalar Diyarında" temalı bir restoranın da bulunduğu 19 restoran yer alıyor. İnşaatı ve donanımı 1 milyar dolara mal oldu.

CNN'den Angus Watson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com