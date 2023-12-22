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PolitikaHaberler

Yetkililer, benzeri görülmemiş bir artışla sınırda her gün rekor sayıda göçmenle karşılaşıyor

Bir İç Güvenlik yetkilisine göre, federal yetkililer Aralık ayında ABD'nin güney sınırı boyunca yedi günlük ortalama 9.600'den fazla göçmenle karşılaşıldığını bildirdi; bu rakam, ABD'nin benzeri görülmemiş bir artışla boğuştuğu şu günlerde neredeyse rekor bir sayı.

 and  Michael Bootcampf
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1.000'den fazla göçmen 18 Aralık 2023 tarihinde Teksas'ın Eagle Pass bölgesinde Meksika'dan Rio....aussiedlerbote.de
1.000'den fazla göçmen 18 Aralık 2023 tarihinde Teksas'ın Eagle Pass bölgesinde Meksika'dan Rio Grande'yi geçtikten sonra ABD Sınır Devriyesi görevlileri tarafından işlemlerinin yapılması için sırada beklemektedir. ABD'nin güney sınırından günde 12,000 kadar göçmenin geçmesi son haftalarda ABD göçmenlik yetkililerini bunalttı. (Fotoğraf: John Moore/Getty Images).aussiedlerbote.de

Yetkililer, benzeri görülmemiş bir artışla sınırda her gün rekor sayıda göçmenle karşılaşıyor

Yetkililer ABD'nin güney sınırında her gün rekor düzeyde göçmen yakalayarak zaten yetersiz olan kaynakları zorluyor. Yedi günlük ortalama 28 Kasım'da yaklaşık 6,800 karşılaşma olarak rapor edildi.

Sınırdaki yakalamalar yaz aylarından bu yana kademeli olarak artıyor. ABD Sınır Devriye Şefi Jason Owens daha önce CNN'e yaptığı açıklamada, geçen ay sınır yetkililerinin giriş limanları arasında yaklaşık 192.000 göçmen yakaladığını ve bunun Ekim ayındaki 188.000 göçmen yakalamasına kıyasla %2'lik bir artış olduğunu söyledi.

Ancak son günlerde her gün 10.000'den fazla göçmen ABD-Meksika sınırını yasadışı bir şekilde geçti - bu rakamlar, yetkililerin sınırdaki göçmenleri geri çevirmesine izin veren ve Başlık 42 olarak bilinen Covid dönemi kısıtlamasının kaldırılmasından önceki günlerden bu yana görülmedi. Bu anı benzersiz bir şekilde zorlaştıran şey, çoğu uzakta olan birden fazla sektörün bunalmış olması, bu nedenle göçmenleri sıkıştırmaya veya işleme koymaya yönelik olağan süreçlerin daha karmaşık olması ve göçmenlerin gözaltına alınmak için yığınlar halinde beklemesiyle sonuçlanmasıdır.

Sorunu çözmeye yönelik kapasite ve kaynak eksikliği, ABD'li yetkililerin bir zamanlar planladığı ancak gerçekleşmeyeceğini umduğu türden bir senaryoya yol açıyor ve bazıları ABD'nin güney sınırının "kırılma noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Kötüleşen durum bu hafta ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador arasında, göçmen akışını durdurmak için daha fazlasını yapması konusunda Meksika'ya baskı yapılması çağrısıyla doruğa ulaştı. Her iki lider de daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldı ve üst düzey ABD'li yetkililer önümüzdeki günlerde Meksika'ya gidecek.

Bu bir son dakika haberidir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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