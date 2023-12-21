Yetkililer Avustralya Açık öncesinde bir başka üst düzey tenisçiyi vize sorunları nedeniyle gözaltına aldı

Çek Dışişleri Bakanlığı CNN'e yaptığı açıklamada "Çek tenisçi Renata Voráčová'nın Melbourne'de diğer birkaç tenisçiyle birlikte Djokovic ile aynı gözaltında olduğunu teyit edebiliriz" dedi.

"Sydney'deki Başkonsolosluğumuz şu anda durumla ilgileniyor ve tenisçiyle temas halinde."

Avustralya gazetesi The Age, Wimbledon çiftler eski yarı finalistinin Avustralya'ya son altı ay içinde Covid-19 ile enfekte olduğu gerekçesiyle tıbbi muafiyetle girdiğini bildirdi.

38 yaşındaki Voráčová, Melbourne Summer Set turnuvasında Çift Bayanlar yarışmasının ilk turunda kaybettikten sonra Melbourne'de bir ısınma turnuvasında oynamıştı.

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ABF Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada Voráčová'nın adını vermeden, turnuvayla bağlantılı kişinin vize durumuna ilişkin soruşturmanın sonuçlandığını söyledi.

ABF'den yapılan açıklamada "Bu kişi Avustralya'dan sınır dışı edilmek üzere göçmenlik gözetimine alınmıştır" denildi.

ABF, "Avustralya'ya giriş yapan tüm yolcular, statüleri ya da ülkeye giriş nedenleri ne olursa olsun, bunu katı yasalarımıza ve giriş koşullarımıza uygun olarak yapmalıdır" diye ekledi.

Çek Dışişleri Bakanlığı, elindeki bilgilere göre Voráčová'nın turnuvaya katılma hakkı veren kanıtlanmış bir bulaşıcı olmayan statüye sahip olduğunu ve daha sonra Avustralya makamlarına bir açıklama talep eden bir protesto başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Voráčová'nın turnuvadan çekilmeye ve şu anda mümkün olan sınırlı eğitim nedeniyle ülkeyi terk etmeye karar verdiğini doğruladı.

"Avustralya'daki büyükelçiliğimiz ülkeden ayrılması için gerekli formalitelerin tamamlanmasında kendisine yardımcı oluyor ve herhangi bir sorun çıkması halinde kendisiyle temas halinde olmaya devam edecek" denildi.

Ne Tennis Australia ne de Voráčová'nın temsilcileri CNN tarafından arandığında yorum yapmak için hemen müsait değildi.

ABF ayrıca, kimliği bilinmeyen bir başka kişinin de soruşturmaların ardından gönüllü olarak Avustralya'dan ayrıldığını söyledi.

Sızdırılan mektup

Bir Avustralya gazetesi tarafından ele geçirilen bir mektup, Tennis Australia'nın aşılanmamış oyuncuları sezon açılışı grand slam turnuvasına katılmak üzere ülkeye girebilecekleri konusunda yanlış bilgilendirmiş olabileceğini gösteriyor.

Herald Sun gazetesi Cuma günü, turnuva organizatörü Tennis Australia tarafından 7 Aralık'ta oyunculara gönderildiği anlaşılan bir mektup yayınladı.

CNN mektubun gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamıyor.

Mektupta, son altı ay içinde teyit edilmiş bir Covid-19 enfeksiyonunun ve buna eşlik eden bir doktor veya halk sağlığı yetkilisinin mektubunun tıbbi muafiyet için geçerli belge olarak kabul edileceği bildiriliyor.

Belgede, oyuncuların başvurularını en geç 10 Aralık'a kadar yapmaları gerektiği belirtiliyor.

Kılavuz, Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt tarafından Kasım ayında turnuva direktörü Craig Tiley'e gönderilen ve son altı ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmenin karantinasız giriş için gerekli şartları karşılamadığını vurgulayan ve geniş çapta haberlere konu olan bir mektuptaki tavsiyelerle çelişiyor gibi görünüyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Perşembe günü gazetecilere mektubu okuyarak, Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'na (ATAGI) dayanarak, ülkeye girmeden önceki altı ay içinde koronavirüs testi pozitif çıkan aşılanmamış kişilerin tıbbi muafiyet için giriş koşullarını karşılamadığını açıkça belirttiğini söyledi.

"Avustralya'ya karantinasız giriş yapabilmek için kişilerin ATAGI tarafından tanımlandığı şekilde tamamen aşılanmış olmaları gerekmektedir. Bu, ATAGI'nin tam aşılı tanımına uymayan kişilerin, yabancı aşı muafiyeti alıp almadıklarına bakılmaksızın, karantinasız giriş için onaylanmayacağı anlamına geliyor," dedi Morrison.

Tennis Australia, Tiley'in Djokovic'e tanınan tıbbi muafiyeti savunduğu Çarşamba gününden bu yana kamuoyu önünde yorum yapmadı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu hafta yaptığı açıklamada, aşı durumunu kamuoyuna açıklamayan Djokovic'in ülkeye girişlerde uygulanan aşı zorunluluğu için "geçerli bir tıbbi muafiyete sahip olmadığını" söyledi.

CNN'e bağlı Seven Network ve Nine News'e göre Djokovic, Avustralya'ya giriş vizesinin bloke edilmesinin ardından mülteci ve sığınmacılar için bir gözaltı tesisi olan Melbourne Park Hotel'e transfer edildi.

Djokovic'in seyahat vizesinin iptali için yaptığı itirazla ilgili duruşma Pazartesi gününe ertelendi.

CNN'den Hannah Ritchie bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com