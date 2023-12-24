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Yetkililer, Alaska'da yürüyüş yolunda sahibine saldıran geyiği köpeğin korkuttuğunu söylüyor

Alaska Eyalet Polisi'ne göre, bir köpeğin koruyucu içgüdüleri, yürüyüş yolunda sahibine saldıran bir geyiği korkutup kaçırdığında devreye girdi.

 and  Yaroslav Smith
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Bebek orangutan Siska, annesi Eirina'nın kucağında..aussiedlerbote.de

Yetkililer, Alaska'da yürüyüş yolunda sahibine saldıran geyiği köpeğin korkuttuğunu söylüyor

Eyalet polisi Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, olayın 18 Aralık öğleden sonra Alaska'nın Soldotna kentinde, adam ve köpeği Tsalteshi Patikası'nda yürürken meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, ormandan çıktıklarında bir geyiğin fark ettirmeden adama saldırdığını, onu yere düşürdüğünü ve birkaç kez tekmelediğini söyledi.

Tsalteshi Trails Derneği'nin Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre adam, köpeğinin havlaması ve geyiği korkutup kaçırmasıyla bir ağaca ve kar setine ulaşmayı başardı.

Derneğin web sitesine göre, kilometrelerce uzunluktaki patikalar yürüyüş, koşu, yürüyüş, bisiklet ve kros kayağı için kullanılıyor.

Dernek Facebook'ta "Adamın ve köpeklerinin iyi olduğunu duymak bizi rahatlattı!" dedi. "Lütfen yaban hayatına karşı daha dikkatli olun."

Alaska Balık ve Oyun Departmanına göre, ayılardan daha az tehlikeli olduğu düşünülse de geyikler Alaska'da her yıl ayılardan daha fazla insana saldırıyor.

Patikalar derneği, geyiklerin muhtemelen bölgede olması ve olaydan sonra "hala stresli" olmaları nedeniyle diğer kişilere günün geri kalanında bölgeden uzak durmalarını tavsiye etti.

Dernek, daha önce patikalarda görülen tedirgin bir geyiğe atıfta bulunarak, "Eğer bu, bu yazki aynı huysuz inekse, insanların ona bağırmasına ya da onu hareket ettirmeye çalışmasına pek tahammülü yok" dedi.

Eyalet polisine göre, adam saldırıya uğradığında bölgede en az dört geyik vardı.

Yetkililer, adamın hayati tehlikesi olmayan yaralar aldıktan sonra hastaneye gittiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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