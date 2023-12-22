Yetkililer, ABD ve Somali güçlerinin çok sayıda saldırıdan sorumlu El-Şebab komutanını öldürdüğünü açıkladı

Aweis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ayman Somali ve civar ülkelerde çok sayıda ölümcül terör saldırısı planlamaktan sorumluydu" dedi.

ABD'li yetkililer, Ayman'ın özellikle 5 Ocak 2020'de Kenya'nın Manda Bay Havaalanı'nda ABD'li ve Kenyalı personele yönelik bir terör saldırısından sorumlu olduğunu söylüyor.

Biri asker, ikisi sivil yüklenici olmak üzere üç Amerikalı öldürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ABD servis üyesi ve bir sivil müteahhit daha yaralandı.

ABD hükümeti bu yılın Ocak ayında "Maalim Ayman'ın herhangi bir ülkede tutuklanmasını ya da mahkum edilmesini sağlayacak bilgi" için 10 milyon dolara kadar ödül koymuştu.

El-Şebab 2008 yılında ABD tarafından ve 2010 yılında da BM Güvenlik Konseyi komitesi tarafından terörist grup olarak tanımlanmıştır.

CNN yorum için ABD Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com