Yeşil aktivizmin bir sonraki dalgası Meksika Körfezi'ne odaklanıyor

Biden yönetimi Çarşamba günü Meksika Körfezi 'nde yaklaşık 73 milyon dönümlük alanı petrol ve gaz endüstrisine açık arttırmayla satacak; bu yıl ikinci ve 2025'e kadar planlanan son büyük kiralama satışı.

Hem Trump hem de Obama yönetimleri döneminde sıkça rastlanan bu ihaleler, Başkan Joe Biden döneminde hararetli tartışmalara ve davalara konu oldu.

Biden, 2020 başkan adayı olarak federal topraklarda ve federal sularda sondaj çalışmalarını durdurma sözü vermiş, ancak bir dizi dava, yönetiminin uygulamaya koyduğu sondaj çalışmalarını durdurma kararını tersine çevirmişti. Enflasyon Azaltma Yasası da petrol ve doğalgaz kiralama satışlarını açık deniz rüzgar satışlarına bağlayarak Biden'ın iklim gündeminin bir kısmını petrol ve doğalgaz sondajına bağlı kalmadan gerçekleştirmeyi imkansız hale getirdi.

Üst düzey Beyaz Saray ekonomi ve iklim yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada, Biden'ın temiz enerji patlamasını denetlediğini söyledi. Beyaz Saray tarafından sağlanan rakamlar, Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaklaşık altmış yıl önce verileri izlemeye başlamasından bu yana üretim tesislerinin inşasına yapılan yatırımın GSYİH büyümesine en büyük katkıyı sağladığını ve Biden döneminde ABD'de 628 milyar dolarlık temiz enerji ve üretim yatırımı yapıldığını gösterdi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "İklim ve temiz enerjiye yapılan yatırım, çok güçlü olan genel yatırımı geride bırakıyor" dedi.

Ancak Biden aynı zamanda petrol üretiminde yeni zirvelere de başkanlık etti: ABD'nin petrol ihracatı bu yıl yeni bir rekora ulaşarak eski Başkan Donald Trump dönemindeki ihracatı bile geride bıraktı. Bazı iklim aktivistleri bu dinamiğin 2024 seçimleri öncesinde genç seçmenler nezdinde başkanı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor.

Sunrise siyasi direktörü Michele Weindling CNN'e verdiği demeçte, "Bu sondaj projeleri, fosil yakıtları gereken ölçekte aşamalı olarak ortadan kaldırma becerimiz üzerinde büyük bir etki yaratıyor" dedi. "İzlediğimiz şey, Biden her iki şeritte de yürümeye çalıştığında yönetimin genç seçmenler nezdinde güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği."

2023 yaklaşırken aktivistler ve çevreci gruplar, ABD'nin açık deniz sondajlarının yoğunlaştığı Meksika Körfezi'ne giderek daha fazla odaklanıyor. Bölge aynı zamanda CP2 olarak bilinen ve ABD gazını yabancı ülkelere sevk edecek devasa bir sıvılaştırılmış doğal gaz projesine de ev sahipliği yapabilir.

Beyaz Saray Ulusal İklim Danışmanı Ali Zaidi gazetecilere yaptığı açıklamada Biden'ın "(iklim) krizini gençlerin ısrar ettiği gibi ele aldığını" ve "sadece iş değil, aynı zamanda adalet de sağladığını" söyledi.

Zaidi, "Eğer soru 'gençler neden daha fazlasını istiyor' ise, sadece iklim değişikliğinin bilimine bakmamız gerekiyor" dedi. "İklim eylemi için atış saatine gömülü bir acımasızlık var."

Beyaz Saray yetkililerine yeni temiz enerji yatırımlarının ABD petrol üretiminin bu yıl rekor seviyelere ulaştığı gerçeğiyle nasıl örtüştüğü soruldu - bu da Biden'ın iklim hedefleriyle çelişiyor.

Zaidi, "ABD çeşitli enerji üretim biçimlerini genişletmeye devam ediyor," dedi. "Genel iklim yaklaşımımızın bir parçası olarak, küresel olarak fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor."

Tartışmalı bir kira satışı

Çarşamba günkü petrol ve gaz kiralama satışı, Meksika Körfezi'nde yeni ve nesli tükenmekte olan bir balina türü olan Rice balinasının keşfi nedeniyle aylarca ertelendi.

Balinanın yaklaşık iki yıl önce Körfez'de bulunmasının ardından, Biden İçişleri Bakanlığı başlangıçta balinanın yaşam alanını korumak ve Körfez'in belirli bölgelerinde daha yavaş tekne hızları uygulamak amacıyla petrol ve gaz kiralama satışının boyutunu azaltmaya çalıştı. Ancak mahkemeyi kaybettikten sonra, 73 milyon dönümlük orijinal alan eski haline getirildi.

Meksika Körfezi, Amerika'nın açık deniz petrol ve gaz endüstrisinin merkez üssüdür. Michigan Üniversitesi'nin bilimsel araştırmasına göre, aynı zamanda daha önce düşünülenden çok daha yüksek oranlarda kirlilik yaratıyor. Araştırmacılar, atmosferdeki ilk yirmi yılında karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı olan yüksek metan seviyeleri nedeniyle petrol ve gaz sondajının iklim üzerindeki etkisinin resmi hükümet tahminlerinden iki kat daha fazla olduğunu tespit etti. Metan doğal gazın ana maddesidir.

Çevreci gruplar bu ve Mart ayında yapılan benzer bir kira satışını durdurmak için girişimlerini sürdürüyor. Enflasyonu Düşürme Yasası petrol ve doğal gaz ihalelerini açık deniz rüzgâr satışlarına bağlasa da, çevre avukatları geniş alanın Biden yönetimi tarafından değiştirilebileceğini savunuyor.

Çevre hukuku grubu Earthjustice'in kıdemli avukatı George Torgun CNN'e yaptığı açıklamada, "kesinlikle körfezde bu büyüklükte bir kira satışını gerektiren hiçbir şey yok" dedi. "Fosil yakıt üretimini önümüzdeki on yıllar boyunca kilitlemeye devam ediyoruz, ki bildiğimiz gibi bu yapmamız gerekenin tam tersidir."

Körfez'deki ve ulusal çapta faaliyet gösteren çevre grupları da Biden yönetiminin Amerika'nın bol miktarda sıvılaştırılmış doğal gazını yabancı ülkelere ihraç edecek ihracat terminallerini onaylamaması için baskı yapıyor ve bunun önümüzdeki on yıllar boyunca ABD emisyonlarını artıracağını savunuyor.

Healthy Gulf adlı savunuculuk grubunun kampanya direktörü Raleigh Hoke CNN'e verdiği demeçte, "Genel olarak bu kirli enerji ekonomisinden uzaklaşmaya başlamamız önemli," dedi. "Endüstri ne derse desin, metan gazı kirli bir enerji kaynağıdır."

Torgun, Atlantik Okyanusu'ndaki suları kavuran tarihi sıcak hava dalgalarının, grubun daha fazla petrol ve gaz sondajına karşı çıkan yasal özetlerinde yer aldığını söyledi.

Torgun, "ABD genelinde oldukça hareketli geçen bir yazın ardından şikayetimizi kesinlikle renklendirdi" dedi. "ABD'de ve dünyada iklim açısından rekor kıran bir yaz oldu."

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Kaynak: edition.cnn.com