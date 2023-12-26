Yerel yetkililer Nijerya'nın merkezindeki saldırılarda en az 113 kişinin öldüğünü açıkladı

Yerel bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde hafta sonu meydana gelen saldırılarda ölenlerin sayısının 113'e yükseldiğini söyledi.

Bu, çiftçi-çoban saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğü Mayıs ayından bu yana Plateau'da yaşanan en kötü şiddet salgını.

AFP haber ajansı Pazar günü Nijerya ordusuna dayandırdığı haberinde son saldırılarda 16 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Plateau Eyaleti Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi başkan vekili Pazartesi Kassah, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen saldırılarda 113 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

"Saldırılar iyi koordine edilmişti. En az 20 farklı topluluk haydutlar tarafından saldırıya uğradı" dedi. "Bu topluluklardan 113 ceset çıkardık. Ayrıca 300'den fazla yaralıya da ulaştık."

Kassah saldırılardan kimin sorumlu olduğunu söylemedi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Bir Plateau polis sözcüsüne yorum için ulaşılamadı.

Plateau, Nijerya'nın Orta Kuşak olarak bilinen ve son yıllarda toplumlar arası çatışmaların yüzlerce cana mal olduğu etnik ve dini çeşitliliğe sahip iç bölgelerinden biri.

Şiddet genellikle Müslüman çobanlar ile çoğunlukla Hıristiyan çiftçiler arasındaki etnik-dinsel çatışma olarak resmediliyor. Ancak iklim değişikliği ve genişleyen tarım da önemli faktörler.

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Kaynak: edition.cnn.com