Yerden ısıtma, özel aydınlatma, 385.000 dolarlık televizyonlar: Süper zenginler süper arabalarını nasıl saklıyor?

"Oturma odamdan iki araba görebiliyorum, mutfağımdan iki araba daha görebiliyorum ve sonra erkek mağaramdan yedi araba görebiliyorum," diyen 48 yaşındaki Dezer, CNN'e görüntülü arama yoluyla konuştu ve bana dairesini göstermek yerine tarif etmeyi tercih etti. "Benim için Da Vinci'si olan bir sanat koleksiyoncusu gibi: Onu depoya koymuyor, duvara asıyor."

Dezer, kendi Mona Lisa'sının üç egzotik süper otomobilinden biri olduğunu söyledi: bir McLaren Speedtail, bir Porsche 918 ve bir Bugatti Chiron, her birinin değeri bir milyon dolardan fazla. Bu nedenle kuleyi yaptırdığında, araçları kişisel, cam duvarlı gökyüzü garajlarına çıkaran merkezi bir asansörün tasarlanmasına yardımcı oldu.

Süper zengin otomobil meraklıları için, geleneksel olarak banliyö rüyasının bir nesnesi olan ve evin geri kalanıyla bağlantısı kesilen mütevazı garaj, sürücülerin yalnızca arabalarını saklayabilecekleri değil, aynı zamanda benzer düşünen arkadaşlarıyla birlikte onlarla iletişim kurabilecekleri değerli bir gayrimenkul haline geldi.

Londra'daki SHH Architecture and Interior Design'ın kurucu ortaklarından, yüksek gelir grubuna yönelik dünyanın önde gelen tasarım stüdyolarından Graham Harris, "Artık bunlara garaj yerine 'galeri alanları' diyoruz," diyor. "Her şey drama, tiyatro, arka plan ve doğru ışıklandırma ile ilgili. Bir garajın sadece beton bir sığınak olduğu günler geride kaldı."

Projeleri arasında Londra'nın prestijli Belgrave Meydanı'nda 125 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) yenilenmiş bir malikane de bulunan Harris, CNN'e garajların yalnızca genişleyen araba koleksiyonlarını barındırmak için değil (kısa süre önce Londra'nın batısındaki yeni bir evin altında 26 arabalık bir bodrum garajı tamamladı), aynı zamanda daha fazla yaşam alanı için de büyüdüğünü söyledi.

Garaj ile geleneksel Amerikan bodrum katını birleştiren bu süper lüks "erkek mağaraları", etrafı saran ekranlara veya sanal gerçeklik kulaklıklarına sahip gelişmiş araba yarışı simülatörlerinin yanı sıra ayrıntılı barlar, tam boy bowling salonları, golf simülatörleri ve spor izlemek için dev ekranlar içerebiliyor.

"Pek çok müşteri, başlangıç fiyatı 300.000 £ (385.000 $) olan ve istediğiniz boyutta olabilen Samsung 'Wall' (ısmarlama bir LED ekran) sipariş ediyor. Garajınızda istediğiniz herhangi bir sahne için inanılmaz bir fon oluşturuyor," diye ekledi Harris.

Malzemeler de değişiyor. Beton zeminlerin modası geçti; Harris artık her renkte bitirilebilen ve araba lastiklerini korurken aynı zamanda kir veya yağ tutmayan elle dökülmüş reçine kullanıyor. Aydınlatma, arabaları vurgulamak için zemine gömülebiliyor, böylece arabalar neredeyse havada süzülüyormuş gibi görünüyor.

Zemindeki döner tablalar ve sofistike hidrolik raf sistemleri otomobillerin kolayca istiflenmesini, taşınmasını ve sergilenmesini mümkün kılıyor; böylece şirket içi valeler, tamirciler ya da sürücüler istedikleri aracın her an ellerinin altında olmasını sağlayabiliyorlar.

Harris bana "Avrupa'da bir yerde" oluşturduğu 16 arabalık bir garajın fotoğrafını gönderdi. Tek bir düğmeye basılarak buzlanabilen büyük bir pencereden görülebilen bu garaj, reçine bir zemine ve altındaki arabaları yansıtacak şekilde tasarlanmış parlak siyah tavanlı merkezi bir döner tablaya sahip. Camın diğer tarafında, müşterinin çalışma odası, altıgen deri panelli taç kesim ceviz duvarlar ve elle yaldızlanmış pervazlarla garajın biraz üzerinde duruyor.

Tüm bunlar, Dezer'in babası Michael'ın ailenin emlak imparatorluğunu kurarken arabalarını yerleştirmek için kullandığı işlevsel alanlardan bir dünya uzakta. Tel Avivli bir otobüs şoförünün oğlu olan ve 21 yaşında ABD'ye taşınan Michael için öncelik, hepsi için yer bulmaktı.

Dezer Jr, "Ben beşinci sınıftayken 85 arabası vardı ve onları içinde tutmak için eski bir araba galerisi satın aldı," diyor. Aile sonunda Orlando'da kullanılmayan bir alışveriş merkezi satın aldı ve Michael şu anda bir tema parkı olan Dezerland Park'ın bir parçası olan Orlando Otomobil Müzesi'nde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde 1.800'den fazla araba tutuyor.

Gil Dezer ise farklı bir yaklaşım benimsemiş ve sadece 32 arabadan oluşan koleksiyonunu Hamptons'daki evi ile Miami'deki çatı katı arasında paylaştırmış. Kendisini ve diğer sakinlerini bir tür otopyaya daldırarak onları her zaman görmek ve kullanmak istiyor.

Porsche Design Tower olarak adlandırılan ve 2017 yılında 480 milyon dolara tamamlanan bina, bu tür markalı ilk konut projelerinden biri. "Dezervator" olarak patentlenen merkezi araç asansörü, kuleyi mahremiyet ve güvenliğe önem verenlerin gözdesi haline getirdi. Lionel Messi, David Beckham'ın Inter Miami futbol takımıyla anlaştığında buraya taşındı (Dezer, futbolcunun daha sonra binlerce hayranı binanın dışındaki sokağı tutmaya başladığında "hiçbir yerin ortasında" bir eve taşındığını söyledi).

Dezer'ler yine Miami'de 62 katlı Bentley Residences'ı inşa etmeye başlamak üzereler. Otomobil markasından tasarım ipuçlarının yanı sıra dört Dezervator ve 216 dairenin her biri için üç ya da dört araçlık alan içerecek olan binada balkonlu yüzme havuzları da bulunacak ve fiyatlar 5,5 milyon ila 35 milyon dolar arasında değişecek.

Dezer, "(Bentley bu projenin) otomobil deneyiminin bir devamı olmasını istiyor," dedi. "Arabanızda çalan müziğin dairenize girdiğinizde de devam edeceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

Elbette bir arabanız yoksa Porsche veya Bentley kulesinde bir daire satın almak için deli olmanız gerekir, ancak orada yaşamak için tüm gün arabalarınıza bakmak zorunda mısınız? Dezer gülerek, "Şu anda çok incitici bir soru soruyorsunuz," dedi. "Konut sakinlerinin yaklaşık %5'i (garaja açılan) pencerelerin üzerine kuru duvar çekmiş durumda. Kız kardeşimin burada çok güzel bir dairesi var ve içeri girdiğimde bunu yaptığını gördüm ve onu öldürmek üzereydim."

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Kaynak: edition.cnn.com