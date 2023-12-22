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Yeniden siyahlar içinde: Renault F1'e geri dönüyor

Renault 2016 sezonu için yeni takımını açıkladı

Magnussen ve Palmer lider sürücüler olacak

Fransız ekibi beş yıl aradan sonra F1'e geri döndü

Red Bull'a motor tedarik etmeye devam edecek

Renault, 2010 yılından itibaren çeşitli aşamalarda sattığı takımı geri satın alarak bu yıl F1'e tam teşekküllü bir dönüş yapacak.

Sporun en ünlü isimlerinden biri olan Lotus markasını yeniden markalaştırdı ve Çarşamba günü siyah bir takım görünümü ve yeni sürücü kadrosunu tanıttı.

Renault Sport şefi Jerome Stoll, "Bu, iki hafta içinde Barselona'da test edilecek olan otomobil" dedi. "Bu zarif bir görünüm. Melbourne'deki (sezon açılışı) yarışta siyah olacak mı? Tahmin ediyorum. Göreceksiniz ama zarafet aynı kalacak."

Fransız şirket, markasını daha geniş bir kitleye tanıtmak için F1'i kullanmayı hedeflediğini ve ürün yelpazesindeki elektrikli otomobilleri sergilemek için Formula E'yi kullanmaya devam edeceğini söyledi.

CEO Carlos Ghosn, "Motor sporları hala hem meraklıların hem de günlük sürücülerin hayal gücünü harekete geçiriyor ve biz de bugün kapsamlı bir programı uygulamaya koyuyoruz" dedi.

"Formula 1, özellikle Renault'nun yeni olduğu pazarlarda Renault'nun bilinirliğini artırma çabalarımızın büyük bir parçası ve teknolojilerin pistten yol otomobillerimize aktarılmasını geliştirecek."

Renault yeni motor sporları programını başlatırken, 1977'de geliştirdiği turboşarjlı motorlar ve Williams takımıyla işbirliği yaparak iki kez Avrupa'nın en iyisi seçilen iki araçtan biri olan başarılı Clio modelini ortaya çıkarması gibi öncü F1 teknolojilerini tüketici pazarına aktarma konusundaki geçmiş başarısına dikkat çekti.

F1 araçlarının şasileri Renault'nun İngiltere'deki Enstone üssünde üretilmeye devam ederken, motorlar şirketin ana merkezi Viry-Chatillon'da, Nissan'ın ortağı Infiniti'nin ikinci nesil enerji geri kazanım sistemlerini (ERS) "geliştirmek" için yeni bir programla geliştirilecek.

Renault, Red Bull'un güç ünitesini 2014-15 sezonunda (art arda dört dünya şampiyonluğunun ardından) performans eksikliği olarak algılanan ve ilişkilerini sona erdirmekle tehdit eden gerginliklere rağmen bir sezon daha tedarik etmeye devam edecek. Ancak Red Bull'un kendi ERS bileşenlerini tedarik edeceği bildirildi.

Renault patronları Red Bull anlaşmasından çok az olumlu etki elde ettiklerini düşünürken, F1 pistine tam bir dönüşün 2005 ve 2006'da şampiyonluk kazanan takımlarının zafer günlerine benzer bir etki yaratabileceğini umuyorlar.

Renault, F1'e başladığından bu yana 12 pilotlar şampiyonluğu, 11 yapıcılar şampiyonluğu ve 168 grand prix zaferine katkıda bulundu.

Çarşamba günü, eski McLaren pilotu Kevin Magnussen'in 2016 sezonunda Pastor Maldonado'nun yerini alacağını doğruladı.

23 yaşındaki Danimarkalı pilot, eski Renault ve Ferrari yıldızı Fernando Alonso'nun gelişinin ardından geçen yıl McLaren'de yedek bir role düşürülen İngiliz çaylak Jolyon Palmer ile birlikte yarışacak.

Maldonado'nun Venezuela hükümetiyle yaptığı kârlı sponsorluk anlaşmasının, nakit sıkıntısı çeken Lotus takımının pistlerde kalmasında büyük rol oynadığı bildirilmişti, ancak istikrarsız performansları ona "Crashtor" lakabını kazandırdı.

Geçen sezon 19 yarışın sadece 10'unu tamamlayabildi, ancak 2014'te sadece iki puan almasına karşın 27 puan toplayabildi.

Palmer geçen yıl Lotus'un test pilotuydu ve 30 yıl sonra ABD liderliğindeki ilk F1 markası olan yeni Haas takımına katılan Romain Grosjean'ın yerini alacak.

Geçen yıl GP3 Serisi şampiyonluğunu kazanan 19 yaşındaki Fransız Esteban Ocon ise Renault'nun yedek pilotu olacak.

Renault Formula E'de başarılı oldu ve ilk sezonu olan 2014-15 sezonunda takım şampiyonluğunu kazandı. Sebastien Buemi, Renault e.dams takımı adına 2015-16'nın üç açılış turundan ikisini kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com