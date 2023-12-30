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'Yeniden doğan' Raducanu sakatlık dönüşünde kariyerini yeniden canlandırmayı hedefliyor

Eski ABD Açık şampiyonu Britanyalı Emma Raducanu, ayak bileği ve bileğinden geçirdiği ameliyatların ardından önümüzdeki hafta Auckland Classic'te sahalara dönmeye hazırlanırken kendisini "yeniden doğmuş" gibi hissettiğini söyledi.

 and  Wendy Allen
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Britanyalı Emma Raducanu, Nisan 2023'te Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart sırasında Letonyalı....aussiedlerbote.de
Britanyalı Emma Raducanu, Nisan 2023'te Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart sırasında Letonyalı Jelena Ostapenko'ya karşı servis atıyor..aussiedlerbote.de

'Yeniden doğan' Raducanu sakatlık dönüşünde kariyerini yeniden canlandırmayı hedefliyor

Her iki bileğinden ve ayak bileğinden geçirdiği ameliyatların ardından 2023'ün büyük bölümünü kaçıran 21 yaşındaki sporcu, ikinci tur maçı sırasında ayak bileğini burkarak turnuvadan gözyaşları içinde ayrılmasının ardından Auckland'a korunmuş bir sıralamayla dönecek.

"Evet, bir bakıma yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kendimi zinde, hazır, mutlu ve heyecanlı hissediyorum," diyen Raducanu Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi

Raducanu şu anda dünyada 298. sırada yer alıyor ve Temmuz 2022'de kariyerinin en yüksek seviyesi olan 10 numaradan düştü.

Raducanu, 2021'de ABD Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığından beri sakatlıklarla mücadele ediyor.

Raducanu, 14 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık için wildcard'ı kaçırdı ve Açık Dönem'de elemeleri geçtikten sonra bir majör kazanan ilk oyuncu olduğu 2021 Flushing Meadows koşusuna benzer bir yol izlemesi gerekecek.

New York zaferinin ardından gelen beklentiler nedeniyle artık kendisini baskı altında hissetmediğini söyledi.

"Genel olarak olumlu ve daha hafif hissediyorum. Sanırım ABD Açık'tan sonraki iki yıl boyunca omuzlarımda biraz daha fazla ağırlık hissettim ama şimdi kendimi tamamen zinde hissediyorum," dedi Raducanu.

Raducanu, Flushing Meadows zaferinden bu yana bir Grand Slam'de ikinci turu geçemedi ve eleştirilerden payına düşeni aldı ancak yeniden formda ve yarışmaya hazır olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Üzerinizde üç alçı olmaması çok güzel," diye ekledi. "Yani sadece hareket etmek, duş almak, gerçekten takdir ettiğiniz her şeyi (yapmak), kendi saçınızı yapabilmek ve bunun gibi şeyler.

"Tekrar oynamaya başladığım için mutluyum."

Auckland Classic Pazartesi günü başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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