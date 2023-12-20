Yeni Zelanda Futbolu kültürel kapsayıcılık projesi kapsamında 'All Whites' lakabını gözden geçiriyor

Haberlere göre bu lakap, ülkenin 1982 FIFA Dünya Kupası için başarılı eleme kampanyası sırasında, takımın tamamen beyaz formaları nedeniyle erkek milli takımına atfedilmişti.

Ancak ülkenin futbol yönetim organı NZF, federasyonun tüm alanlarının hala "amaca uygun" olup olmadığı konusunda paydaşlardan geri bildirim istediğini söyledi.

"Diğer pek çok ulusal kurum gibi Yeni Zelanda Futbolu da kültürel kapsayıcılık ve Te Tiriti o Waitangi ilkelerine saygı gösterme konusunda bir yolculuk içindedir," şeklinde bir açıklama yapan NZF, 1840 yılında İngiliz krallığı ile Maori şefleri arasında imzalanan anlaşmaya atıfta bulundu.

"Geçen yıl duyurduğumuz Teslimat ve Sürdürülebilirlik Projemizin bir parçası olarak, 2021 ve sonrasında amaca uygun olduklarından emin olmak için organizasyonun tüm alanlarına bakarak, futbolun yanı sıra futbol dışından insanlarla birlikte çalışma sürecindeyiz.

"Herhangi bir sonuç hakkında konuşmak için henüz çok erken ancak Aotearoa'daki en kapsayıcı spor olmak için çabalarken bu önemli bir çalışma."

Yeni Zelanda kadın takımının lakabı "Eğreltiotları" iken, ülkenin erkek ragbi takımı da ikonik siyah formalarından dolayı "All Blacks" olarak anılıyor.

NZF'nin gözden geçirmesi, son yıllarda bir dizi başka spor takımının markalarını yeniden gözden geçirmesinin ardından geldi.

NFL'in Washington Futbol Takımı "kapsamlı bir incelemenin" ardından "Redskins" takma adını bırakmaya karar verdi. Bu isim uzun süredir Amerikan yerlisi gruplar tarafından etnik bir hakaret olarak kınanıyordu.

Başka bir yerde, Yeni Zelanda'nın en iyi rugby birliği takımlarından biri olan Crusaders da 2019'daki Christchurch terör saldırısının ardından yapılan bir incelemenin ardından şövalye ve kılıç logosunu kaldırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com