Yeni Rus mal varlığı takipçisi oligarkların malikanelerini ve yatlarını detaylandırıyor

İzleyiciyi başlatmak için 27 medya kuruluşuyla işbirliği yapan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'ne göre bu, "oligark varlıklarının bugüne kadarki en kapsamlı kamu veritabanı". Araç interaktif olup "oligarkların ve Rusya Devlet Başkanına yakın kilit isimlerin Rusya dışında sahip oldukları büyük serveti" göstermektedir.

Araştırma projesi, mülk, özel uçaklar, şirket hisseleri, yatlar, malikaneler ve daha fazlası dahil olmak üzere toplam değeri yaklaşık 17 milyar dolar olan 150'den fazla varlığı ortaya çıkardı. Gazeteciler bu varlıkları tapu kayıtlarını, şirket kayıtlarını ve offshore sızıntılarını tarayarak keşfetti.

OCCRP Yayıncısı Drew Sullivan yaptığı basın açıklamasında, "Vladimir Putin yönetimindeki Rusya çok küçük bir grup insan tarafından kontrol ediliyor, Rus halkının zararına patronaj sisteminden yararlanırken onu iktidarda tutan destekçiler" dedi.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Batılı hükümetler Putin ve oligarkların denizaşırı varlıklarını dondurmaya ve seyahat etmelerini engellemeye çalıştıkça, bu sistem yeni bir inceleme altına alındı. Amaç iki yönlü: Yaptırımlar hem Rusya'nın yönetici sınıfı için bir ceza hem de Putin'i geri adım atmaya zorlamak için bir sopa görevi görüyor.

Projenin bir parçası olan Guardian'a göre bu fikir Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hemen önce ortaya atıldı. Proje, "geçen yıl hapisteki muhalif lider Alexei Navalny tarafından 'Kremlin'in kleptokrasisinin başlıca destekçileri ve yararlanıcıları' olarak adlandırılan 35 kişilik bir liste" ile başlatıldı.

İşgalden sadece üç hafta sonra, "bu kişilerden 27'si ABD ve Avrupa'da yaptırımlara tabi tutuldu. Yedi kişi de Kanada'da kara listeye alındı," diye yazdı Guardian.

Bu 35 kişilik listede yer alan kişilerden biri de 55 yaşında ve 13,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen Roman Abramovich. İngiltere tarafından yaptırım uygulanmamış olmasına ve Putin ile bağlarını reddetmesine rağmen, Abramovich kısa bir süre önce 2003 yılında satın aldığı Chelsea Futbol Kulübü'nü satacağını açıkladı. OCCRP'nin veri tabanı Abramovich'in en az 7 milyar dolar değerinde mal varlığına sahip olduğunu gösteriyor; bunlar arasında Fransız Rivierası'nda deniz kenarında bir malikane, Bombardier marka bir özel jet ve Londra'nın çeşitli yerlerine dağılmış mülkler bulunuyor.

Veri tabanında yer alan diğer isimler arasında işadamı Alisher Usmanov, Igor Sechin (Rus petrol devi Rosneft'in CEO'su) ve servetini alüminyum işinden kazanan milyarder Oleg Deripaska da bulunuyor.

OCCRP geçmişte de Credit Suisse hakkında, aralarında suçluların, insan hakları ihlalcisi olduğu iddia edilen kişilerin ve yaptırımlarla karşı karşıya olan tarafların da bulunduğu müşterilerini ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor da dahil olmak üzere başka ifşa edici raporlar yayınlamıştı. İsviçre bankası raporlarını geri çekti.

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Kaynak: edition.cnn.com