Yeni rapora göre, düşük gelirli ve sigortasız kadınlar için doğum kontrol yöntemlerinin ücretsiz hale getirilmesi birçok planlanmamış gebeliği ve kürtajı önleyebilir

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Doğum kontrolü, üreme sağlığı hizmetlerinin temel bir bileşenidir ve Dobbs'un ardından kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan krizle birlikte daha da önemli hale gelmiştir" denildi.

KFF'nin 2022 yılında yaptığı bir ankete göre, hamile kalmak istemeyen cinsel olarak aktif her 6 kadından 1'i bunu önlemek için doğum kontrol yöntemi kullanmıyordu. Doğum kontrol yöntemi kullananların da yaklaşık dörtte biri tercih ettikleri yöntemi kullanmıyordu.

Doğum kontrol yöntemlerini kullanmama nedenleri farklılık gösterse de yeni bir rapor, özellikle düşük gelirli bireylere eşel mobil üzerinden aile planlaması hizmetleri sunan federal bir hibe programı olan Title X aracılığıyla bakım alan sigortasız kadınlar için doğum kontrol yöntemlerini uygun fiyatlı hale getirmenin önemini vurguluyor.

Araştırmacılar, Başlık X tarafından finanse edilen bir sağlık merkezini ziyaret eden yaklaşık 1.600 sigortasız kadının verdiği kararları karşılaştırdı - bunların yaklaşık yarısı doğum kontrol masraflarını karşılamak için bir kupon aldı ve diğer yarısı standart maliyetle bakım aldı.

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından bu ay yayınlanan rapora göre, ücretsiz doğum kontrolü kuponu teklif edildiğinde, hastaların herhangi bir doğum kontrol yöntemini benimseme olasılığı %40 daha yüksekti. Ayrıca daha uzun ömürlü ve daha etkili yöntemleri seçme olasılıkları da daha yüksekti.

Sağlık merkezlerine RİA için gelen kadınlardan ödeme kuponu almayanların çoğu, ilk tercihlerinden farklı ve daha ucuz bir doğum kontrol seçeneğiyle ayrıldı. Ancak ödeme kuponu alanların yaklaşık dörtte üçü başlangıçta planladıkları gibi bir RİA aldı.

California Los Angeles Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve araştırmanın başyazarı Martha Bailey, "Masadan sadece maliyeti çıkardığımızda, kadınların verdikleri kararların çok değiştiğini görüyoruz" dedi. "Bu, kadınların istedikleri doğum kontrol yöntemini almalarını sağlayan basit bir politika kaldıracıdır - ki biz bunun kürtajla sonuçlanabilecek pek çok istenmeyen gebeliği de azaltacağını düşünüyoruz."

Daha önce yapılan araştırmalar, düşük gelirli kadınların planlanmamış bir hamilelik yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ve planlanmamış hamileliklerin çoğunun kürtajla sonuçlandığını ortaya koymuştur.

Yeni rapor, ücretsiz doğum kontrolü kuponu alanların planlanmamış hamilelik yaşama ihtimalinin en az %30 azaldığını ve Başlık X programı kapsamında doğum kontrolünün ücretsiz hale getirilmesinin %5 daha az planlanmamış hamileliğe ve %8 daha az kürtaja yol açabileceğini ortaya koydu.

Bailey, Biden yönetiminin doğum kontrolüne erişimi ele almasından "memnuniyet duyduğunu" söylüyor ve icra emrinin büyük bir kısmı, 2024 bütçesinde Başlık X için %76'lık bir artışla 512 milyon dolarlık finansman talebi de dahil olmak üzere, özellikle satın alınabilirlik konusunu ele alıyor.

Ancak Bailey, yürütme emrinin "bir adım daha ileri" gitmesini ve bu paranın özellikle doğum kontrolünün program kapsamında ücretsiz hale getirilmesine ayrılmasını istediğini söylüyor.

Uygun Bakım Yasası kapsamında, çoğu özel sağlık sigortası planının cepten hiçbir ücret ödemeden doğum kontrolü teminatı sunması gerekmektedir. Ancak aile planlaması hizmeti almak isteyen düşük gelirli, sigortasız pek çok hasta, kapsam maliyetleri için eşel mobil kullanan Title X fonuna güveniyor.

Salı günü Bailey, Başlık X eşel ölçeğini kaldıracak ve bunun yerine program aracılığıyla düşük gelirli hastalar için doğum kontrolünü ücretsiz hale getirecek değişiklikler çağrısında bulunan bir politika önerisi yayınladı.

"Doğum kontrolüne erişim uzun zamandır bir sorun, ancak politika alanında çok fazla odaklandığımız bir konu değil" dedi. "Bence (Başlık X) politikanın çok şey yapabileceği bir yer, hem de çok hızlı bir şekilde. Odaklanmak için harika bir yer olacaktır."

Diğer uzmanlar doğum kontrol yöntemlerine erişimin iyileştirilmesinin maliyetleri düşürmekten daha fazlasını gerektirdiğini vurguluyor.

Urban Institute'un Sağlık Politikaları Merkezi'nde baş araştırma görevlisi olan Sarah Benatar, "Uygun fiyat esastır ancak yeterli değildir" dedi. "Bu büyük bir potansiyel engel, ancak kadınların sahip olduğu pek çok endişeden yalnızca biri."

2022'de yapılan KFF anketine göre, kadınların sadece %30'u doğum kontrol yöntemlerini seçmeden önce ihtiyaç duydukları tüm bilgileri aldıklarını söyledi. Ve yan etkilerle ilgili endişeler özellikle yaygındı.

Benatar, ülke çapında kadınlarla yapılan odak grupları da dahil olmak üzere kendi nitel araştırmasında da benzer temalar duymuştur.

Benatar, "Bedensel özerkliğin ya da insanların doğum kontrol yöntemi, üreme sağlığı veya anne sağlığı hizmetleri söz konusu olduğunda seçimleri üzerinde gerçekten özerkliğe sahip olduklarını hissetme arzularının önemini abartamazsınız" dedi. "Bilginin insanlara gerçekten güvenilir habercilerden ulaştığından emin olmak ve uygun olduğunu hissettiğinde yöntemini değiştirebilmek insanlar için büyük önem taşıyor."

