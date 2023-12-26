Yeni lüks tesis Tayland'ın demiryolu tarihini kutluyor

Tayland'ın 1900'lü yılların başlarına kadar uzanan, Bangkok'un kentlilerinin sahilden kaçmak ya da daha serin iklimlere gitmek için çelik tekerleklere bindiği kendi hikayeli demiryolu geçmişi vardır.

Aradan 100 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, eşsiz Bill Bensley tarafından tasarlanan yeni bir tesis, konuklarını bu dönemin özüne çekiyor.

65'ten fazla süit ve villadan oluşan InterContinental Khao Yai, lüks konaklama birimlerine dönüştürülmüş bir dizi geri dönüştürülmüş Tayland tren vagonunu da içeriyor.

Bangkok'tan arabayla yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta, Khao Yai Ulusal Parkı'nın dışında yer alan tesisin tasarımında Tayland demiryolunun ilk günlerinden ve bölgenin Kral V. Rama döneminde (1868-1910) kuzeydoğu Tayland'a açılan bir kapı olmasından esinlenilmiştir.

Konuklar resepsiyona girer girmez geçmişle sarmalanıyor. Klasik bir Tayland tren istasyonunu andıran müstakil bir binada yer alan resepsiyon, seyahat sandıkları, ahşap banklar, klasik tren parçaları, illüstrasyonlar ve tarihi fotoğraflarla dolu.

Detaylara gösterilen özen olağanüstüdür, ancak Bensley'in adının geçtiği herhangi bir mülkten de bu beklenir.

Bangkok merkezli Amerikalı'nın çalışmalarını tanımlamak için genellikle tuhaf ve fantastik gibi kelimeler kullanılıyor - ve haklı olarak da öyle. Bensley, hayal gücünü en iyi şekilde kullanma becerisinde rakipsizdir. Sonuç, her detayı sayfalara eklenen zekice bir anekdotla bir hikaye anlatan mülklerdir.

Lojistik zorluklar

InterContinental Khao Yai örneğinde Bensley, hayatı boyunca tren seyahatine duyduğu sevginin tasarımı etkilediğini söylüyor. Çeşitli kıtalarda birçok büyük lüks trende seyahat etmiş ve bir yazını yaşlı gezgin gruplarını Kanada'da kıyı demiryolu yolculuklarına çıkararak geçirmiş.

Tayland'da hizmet dışı bırakılmış trenlerle dolu bir demiryolu sahasına rastladığında harekete geçmek zorunda kalmış.

"Tüm bu paslı, eski vagonlara bakıyordum ve kendi kendime, 'Tanrım, orada öylece oturup çürüyorlar... gerçekten, bununla bir şeyler yapmalıyız,' diye düşündüm," diye hatırlıyor.

"Altı ay sonra, alabildiğimiz kadarını satın alıyorduk... Her şeyi sıfırdan inşa etmenize gerek yok," diye ekliyor.

Sonra işin zor kısmı geldi. Bir grup ağır, çürümeye yüz tutmuş eski treni tesisin engebeli arazisine taşımak tahmin edilebileceği kadar zor oldu.

"Onları raylar üzerinde götürmeyi planlamıştık" diyor. Ancak tatil köyündeki bir yolun sonunda vagonları yerleştirmeleri gereken keskin bir dönüş, işi bitirmek için fazladan yardım çağırmak anlamına geliyordu.

"Yaklaşık 70 metre havaya yükselmesi gereken devasa bir vinç kiraladık. Sonra arabaları uçurduk ve yamaca indirdik. Çok zorlu bir gündü. Çok pahalı bir vinçti ama her şeyi bir günde hallettik" diyor Bensley.

Lüks süitlerin yanı sıra, tesisin geri dönüştürülmüş vagonları bir spa, bir çocuk kulübü ve Poirot, Papillon ve Tea Carriage olmak üzere üç yiyecek ve içecek mekanına da ev sahipliği yapıyor.

"Başlangıçta tüm vagonların konaklama amaçlı olacağını düşünüyorduk, ancak daha sonra onlarla çalışmaya başladığımızda Doğu Ekspresinde Cinayet fikrine gerçekten aşık olduk. İşte Poirot da burada devreye giriyor," diyor Kuğu Gölü'ne bakan Fransız restoranı için.

Hemen yandaki Papillon, güçlü kokteyller ve hafta sonları canlı müzik sunan caz temalı bir speakeasy. Güzel peyzajlı tesisin bir başka bölgesinde yer alan Tea Carriage'de konuklar buzlu kahve gibi çeşitli içecekleri ve hoş bir ikindi çayı setini deneyebilirler.

Kahvaltı, yemek arabalarını andıran kabinleri ve parlak mavi beyaz iç mekanlarıyla gün boyu hizmet veren geniş bir restoran olan Somying's Kitchen'da servis edilmektedir. Restoranın dışında küçük bir havuz ve geleneksel Tay demiryolu motifleri taşıyan Terminus Bar bulunmaktadır.

Geri dönüştürülmüş vagonlardan birine yerleşemeseniz bile, diğer oda ve süitler hiç de yabana atılacak cinsten değil. Klasik bir vagona benzeyecek şekilde tasarlanan odaların her biri benzersizdir ve doğal duvar kağıdını çerçeveleyen dramatik panellere sahiptir.

Daha büyük gruplar için ranzalı birbirine bağlı süitler bulunurken, diğerlerinde göl manzaralı balkonlar ve özel dalma havuzları yer almaktadır.

Konuklar milli parka doğru yola çıkmaya teşvik edilmektedir - bu konuda daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır - ancak tesisin tadını çıkarmak için biraz zaman ayırmaya değer.

InterContinental Khao Yai'nin 19 hektarlık alanı 30.000'den fazla ağaç ve en büyüğünde birden fazla siyah ve beyaz kuğunun yaşadığı birkaç gölle doludur - "Kuğu Gölü" adı da buradan gelmektedir. Göl patikasında ücretsiz bisikletler kiralanabilirken, oturup kuğuların paytak paytak geçişini izleyebileceğiniz pek çok yer bulunmaktadır.

Khao Yai Ulusal Parkı

Şehirden kaçmak için bir hafta sonu kaçamağı arayan Bangkok sakinleri arasında son derece popüler olsa da Khao Yai, Tayland'ın plajlarına ya da dağlık kuzeye açılan kapı Chiang Mai'ye gitme eğiliminde olan yabancı turistler için çok cazip bir yer değil.

InterContinental tarafından yönetilen bir Bensley tesisine sahip olmanın bölgeye uluslararası sahnede bir ivme kazandıracağına şüphe yok.

Khao Yai Ulusal Parkı'nın dışındaki manzaralar genellikle İtalyan kırsalına benzetilir ve bazı tatil köyleri, kafeler, restoranlar ve şarap imalathaneleri de bu havayı yansıtır.

Bölgede InterContinental dışında sadece bir tane uluslararası markalı tesis bulunmaktadır; Movenpick, kale benzeri geniş bir otele ve 18 delikli bir golf sahasına sahiptir.

Gerçekten İtalyan kaçamağı fantezisinin peşinden gitmek isteyen ziyaretçiler, Eğik Kule'nin bir kopyasına sahip karma kullanımlı bir proje olan Toscana Vadisi 'ne gidebilirler.

Ancak özünde Khao Yai, doğa severler için en iyi destinasyon olmaya devam etmektedir. UNESCO listesindeki Dong Phayayen-Khao Yai Orman Kompleksi'nin bir parçası olan Khao Yai, Tayland'ın en eski milli parkıdır ve 2.000 kilometrekareden fazla orman ve otlaktan oluşmaktadır.

Yürüyüş parkurları çeşitli yeteneklere hitap etmekte ve birçoğu güzel şelalelere erişim sunmaktadır. En ünlüleri arasında 2000 yapımı "The Beach" filminde Leonardo DiCaprio'nun karakterinin atladığı Haew Narok yer almaktadır.

Yaban hayatı arasında filler, ayılar, gibonlar ve kaplanlar bulunmaktadır (ancak insanlar büyük kedileri nadiren görebilmektedir). Park yetkilileri, ziyaretçi merkezinden rezervasyon yapılabilen gece yaban hayatı gözlem gezileri düzenlemektedir.

Bensley, InterContinental'in milli parkın yakınındaki konumunun kendisini projeye çeken ilk şey olduğunu söylüyor.

"Ben bir vahşi doğa adamıyım, bu yüzden benim için birincil ormana bu kadar yakın olmak beni gerçekten heyecanlandıran şey, o parka girebilmek ve Asya'da kalan birkaç vahşi filden bazılarını görebilmek... kesinlikle en sevdiğim kısım bu."

Konukların çoğu arabayla gelse de, Bangkok'tan Pak Chong istasyonuna giden trene binmek de mümkün; tren tesise yaklaşık 40-45 dakika mesafede.

Bensley, gelecekte kostümlü konukların Murder on the Orient Express'i oynayacağı hafta sonu tren gezileri düzenlemek istediklerini söylüyor.

Bangkok'tan Khao Yai'ye ister arabayla ister demiryoluyla seyahat ediyor olsunlar, konuklar yükseltilmiş rayların uzunluğunu fark edebilirler - bunlar, sonunda Laos ve Çin'e gidecek olan gecikmiş Bangkok-Nakhon Ratchasima yüksek hızlı tren rotasının bir parçasıdır.

Basında çıkan son haberlere göre 250 km'lik Bangkok-Nakhon Ratchasmia hattının 2026 yılında açılması planlanıyor.

Gezginler, yüksek hızlı trenin Tayland kırsalında vızır vızır dolaşmayı kolaylaştıracağı gelecek yılların hayalini kurmaya başlarken, ülkenin demiryolu tarihine saygı duruşunda bulunan bir tatil köyü olduğunu bilmek de güzel.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; gecelik fiyatlar 8,700 baht (265$) .

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Kaynak: edition.cnn.com