Yeni hızlı tren rotası Japonya'nın büyüleyici Hokuriku bölgesini ziyaret etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor

Toyama, Niigata, Ishikawa ve Fukui olmak üzere dört vilayetten oluşan Japonya'nın ana Honshu adasındaki bu bölge Edo döneminde (1603-1867) önemli bir merkezdi. Ancak takip eden yüzyılda, doğudaki Tokyo ve güneybatıdaki Osaka gibi komşularının gölgesi altında kaldı.

Şimdi, Mart 2024'ten itibaren bölgeyi Tokyo'ya bağlayacak yeni bir hızlı tren uzantısı sayesinde, Hokuriku'nun birçok turistik yerini deneyimlemek her zamankinden daha kolay olacak.

Nagano ve ötesine

Hokuriku Shinkansen hattının geçmişi 1997 yılına dayanmaktadır. O zamanlar Nagano Shinkansen olarak adlandırılıyordu ve 1998 Nagano Kış Olimpiyatları için vilayeti Tokyo'ya bağlamak üzere inşa edilmişti.

Hat 2015 yılında uzatıldı ve bölgeye doğru genişlemesini yansıtacak şekilde Hokuriku Shinkansen olarak yeniden adlandırıldı. 20 metre derinliğindeki kar koridoruyla ünlü Niigata ve Toyama vilayetlerinden geçen hat Ishikawa vilayetindeki Kanazawa İstasyonu'nda son buluyor.

Fukui vilayetindeki Tsuruga İstasyonu'nda sona erecek olan 2024 uzatması, 125 kilometrelik (78 mil) bir hat ekleyecek ve uluslararası ziyaretçiler için zengin yeni seyahat fırsatları sunacak. Tokyo'dan Tsuruga İstasyonu'na yolculuk üç saat sekiz dakika sürecek ve mevcut demiryolu seyahat sürelerinden 51 dakika daha hızlı olacak.

Yeni Shinkansen'in son yıllarda bölgeyi nasıl etkilediği sorulduğunda Batı Japonya Demiryolu Şirketi'nden (West JR) bir temsilci, "Hokuriku Shinkansen'in açılması şehirler arasındaki etkileşimi arttırdı ve geniş bir alanda hem iş hem de turizm amaçlı ziyaretçi akışını genişletti" dedi.

Bu durum, hızlı trenin Kanazawa şehrine kadar uzatılmasıyla turizm endüstrisi üzerinde dramatik bir etkiye tanık olan Ishikawa vilayetinden daha belirgin değil.

Rakamlar her şeyi anlatıyor: Kanazawa Shinkansen istasyonunun 2015'te açılmasından önceki yıla kıyasla 2019'da 3,3 milyon daha fazla turist kaydedildi.

Ishikawa vilayetinin turizm bölümünde çalışan Yumiko Omoteguchi CNN Travel'a yaptığı açıklamada, "Turist sayısı Covid-19 öncesi seviyeye ulaşmamış olsa da, Kanazawa'nın açılmasından bu yana, turist sayısında beklentileri aşan önemli bir artış da dahil olmak üzere çeşitli yönlerden yayılma etkileri ortaya çıktı ve devam etti" dedi.

Hokuriku'nun kaplıca köyleri

Yeni uzantının Hokuriku bölgesinin yeterince keşfedilmemiş kısımlarını uluslararası ilgi odağı haline getirmesi umuluyor.

Öne çıkan yerler arasında bölgenin kaplıca (onsen) tatil köyleri yer alıyor.

Ishikawa'daki Komatsu İstasyonu ve Kaga Onsen İstasyonu yakınlarında dört (Awazu, Yamanaka, Yamashiro ve Katayamazu) ve Fukui vilayetinde kendi adını taşıyan bir istasyona sahip Awara Onsen bulunmaktadır.

Omotegushi, "Makul fiyatlılardan lüks ryokanlara (hanlar) kadar çok sayıda kaplıca tesisi gezginlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sıraya girmiş durumda ve Shinkansen hattının Mart 2024'te uzatılmasıyla birlikte çok sayıda turistin bu bölgeleri ziyaret etmesini bekliyoruz" diyor.

Omotegushi, beş kaplıca tesisindeki geceleme misafirlerinin 2024 yılında yaklaşık 3 milyon olacağını tahmin ettiklerini, bunun da 2019'un Covid öncesi rakamlarına kıyasla yaklaşık 400.000 artış anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Dört asırlık KAI Kaga, Ishikawa'daki onsen ryokanlar arasında yeni gezgin dalgalarını karşılamayı dört gözle bekleyenler arasında yer alıyor.

Eski adı Shiroganeya olan bu geleneksel Japon hanı 1624 yılında Yamashiro'da inşa edilmiş ve Edo döneminde Kaga bölgesinin feodal lorduna ve 1900'lerin başında ünlü bir sanatçı olan Rosanjin Kitaoji'ye hizmet vermiştir.

Yerli Hoshino Resorts grubu 2012 yılında mekânı devralmış ve yenilemiştir.

Kırmızı ahşap duvarlara ve açık hava zen bahçesine sahip ryokan, her köşesinde bölgesel işçiliği gururla sergilemekte ve bölgede turizmi teşvik etmek için yerel topluluklarla birlikte çalışmaktadır.

Her oda zanaatkâr kâğıt işleri, boyalı kumaşlar ve Kutani-yaki (cömertçe boyanmış bir porselen tarzı) çay takımlarıyla dekore edilmiştir.

Her gece geleneksel efsanevi aslan dansından (shishi) esinlenen çağdaş bir performans sergilenmektedir.

Genel Müdür Aya Morishita CNN Travel'a şunları söyledi: "KAI Kaga için (yeni Shinkansen hattı) Kaga'nın cazibesini sadece Japonya'daki değil uluslararası müşterilerle de paylaşmak için bir fırsat."

Dinozorlar, tekno Budist tapınağı ve kral yengeç

Fukui vilayetinin Shinkansen hattı üzerindeki istasyonları - Awara Onsen İstasyonu, Fukui İstasyonu, Echizen-Takefu İstasyonu ve Tsuruga İstasyonu - hızlı trenin gelişi sayesinde gezginler için popüler yerler olacak gibi görünüyor. Bunun da iyi bir sebebi var.

Ishikawa'ya benzer şekilde Fukui vilayeti de iyi korunmuş antik mimariye, tarihi yerlere ve tapınaklara sahiptir. Bu arada, Fukui Şehri ve çevresinde yeni cazibe merkezleri filizlenmeye başlarken, mevcut olanlar da genişliyor.

Fukui Şehri Omotenashi Turizm Tanıtım Bölümü Müdürü Yasui Masaki, "Hokuriku Shinkansen hattının Fukui'ye kadar uzatılmasının insan ve mal akışında ciddi bir değişiklik yaratması bekleniyor," diyor.

"Bu, Fukui'nin sunabileceği en iyi şeyleri tanıtmak için yüzyılda bir kez karşımıza çıkacak bir fırsat. Fukui için yeni bir dönemin başlangıcı olan önemli bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olacağız. Shinkansen'in uzatılmasından bir yıl sonra Expo 2025 Osaka düzenlendiğinde uluslararası turist sayısının çok daha fazla artması bekleniyor."

Fukui İstasyonu'nun yanında inşa edilen ve içinde Courtyard by Marriott oteli, Fukui'nin yerel mutfağını kutlayan üç katlı bir yemek salonu, ofisler ve bir konut binası bulunan 100 metre (328 fit) yüksekliğindeki ticari kompleksin Mart 2024'te açılacağı bildirildi.

Asya'nın en büyük dinozor koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Fukui Eyaleti Dinozor Müzesi yakın zamanda büyük bir genişleme sürecinden geçti. Şu anda, iyi korunmuş deri parçaları taşıyan nadir bir Brachylophosaurus mumya fosili de dahil olmak üzere 50 tam dino iskeletine ev sahipliği yapmaktadır.

Yasui, gezginlerin Japonya'da başka hiçbir yerde deneyimleyemeyeceği bir şey için Sho-onji Tapınağı'nın tekno Budist anma töreninin "mutlaka görülmesi gereken" bir yer olduğunu söylüyor.

Turizm direktörü, "Tapınağın iç mekanı başlı başına etkileyici, ancak tekno müzik ve projeksiyon haritalama kullanan yeni ve benzersiz bir Budist ayin tarzını yalnızca burada deneyimleyebilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz" diyor.

Yasui, 2016 yılında genç ziyaretçileri çekmek için oluşturulan ve yılda iki kez (genellikle Mayıs ve Ekim aylarında) düzenlenen tekno anma ayinlerinin o kadar popüler hale geldiğini ve tapınağın insanların yıl boyunca bu ayini deneyimlemelerine olanak tanıyacak bir "sanat alanı" açmayı planladığını söyledi.

Yerel mutfak açısından Fukui, önemli bir pirinç üreticisi ve aynı zamanda bir deniz ürünleri limanı olması nedeniyle suşi severler için harika bir destinasyondur.

Echizen gani yengeçleri - 80 santimetreye (31 inç) kadar uzayan erkek kar yengeçleri - bölgenin en değerli lezzetleri arasındadır.

'Tokyo, Osaka ve Kyoto'nun dışını keşfedin'

Fukui Vilayeti Hükümeti Uluslararası Turizm Ofisi Kıdemli Grup Müdürü Nagata Tomohiro, "Şimdiye kadar Fukui Vilayeti'ne gelen yabancı turistler, Kansai Uluslararası Havaalanı (Osaka) ve Merkezi Japonya Uluslararası Havaalanı'na (Nagoya) yakınlığı ve bu havaalanlarına yapılan uçuşların çoğunun Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinden olması nedeniyle çoğunlukla Doğu Asya ülkelerinden geliyordu" dedi.

Yeni Shinkansen bağlantısıyla Tokyo yakınlarındaki Haneda veya Narita havaalanlarına inen turistler doğrudan Fukui vilayetine daha kolay seyahat edebilecekler.

Gezginleri Tokyo, Osaka ve Kyoto gibi çok seyahat edilen kentsel alanların dışını keşfetmeye teşvik eden Nagata, "Bu durumun, çoğunlukla Narita Havaalanını kullanan Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'dan gelen turist sayısını arttırması bekleniyor" dedi.

Sakura arayanlar için, Fukui Şehri'nden geçen Asuwa Nehri, her bahar çiçek açan kiraz çiçeği ağaçlarından oluşan iki kilometrelik bir şeritle kaplıdır.

Şehir aynı zamanda Japonya'da kalan 12 kale kulesinden biri olan Maruoka Kale Parkı'nı ve Japonya'daki iki baş Soto Zen Budist tapınağından biri olan Eihei-ji'yi ziyaret etmek isteyenler için de iyi bir merkezdir.

Bu arada, Fukui ve Echizen-Takefu İstasyonları arasındaki Nishiyama Parkında ziyaretçiler açelya çalılıklarından oluşan bir denizin tadını çıkarabilir ve kırmızı panda hayvanat bahçesini ziyaret edebilirler.

Turizm müdürü ayrıca Tojinbo'daki sarp kayalıkların yanı sıra Tsuruga İstasyonu yakınlarındaki Wakasa Bay Quasi-National Park'ta bulunan doğal Mikata Goko'yu (Mikata'nın Beş Gölü) ve göllerin manzarasını sunan 11 kilometrelik (yedi mil) bir yol olan Rainbow Line'ı da tavsiye etmektedir.

"Buraya neden 'gökkuşağı' deniyor? Cevabı bulmak için Fukui'ye gelin" diye takılıyor Nagata.

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Kaynak: edition.cnn.com